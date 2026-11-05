Bob Dylan dal Papa in Vaticano: cappuccio, ombrello e una canzone sulla bomba

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantautore statunitense Bob Dylan, 85 anni, ha incontrato Papa Leone XIV il 4 novembre 2026 nel Palazzo Apostolico, in Vaticano. Secondo i media vaticani l’udienza è stata breve. Dylan ha regalato al Papa una copia di Chronicles – Volume 1, Leone XIV gli ha donato un rosario. Il concerto di Dylan a Roma è il 5 novembre 2026.

I punti chiave Bob Dylan, 85 anni, ha incontrato Papa Leone XIV il 4 novembre 2026 nel Palazzo Apostolico, in Vaticano.

Bob Dylan ha regalato a Leone XIV una copia di Chronicles – Volume 1, mentre Leone XIV ha donato a Dylan un rosario.

Leone XIV ha citato Go Away You Bomb, testo scritto da Bob Dylan nel 1963 e mai inciso, nella prefazione del libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono, nel luglio 2026.

Padre Antonio Spadaro ha organizzato l’incontro e ha accompagnato Bob Dylan insieme ad Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano.

Bob Dylan suona a Roma al Palazzo dello Sport giovedì 5 novembre 2026, seconda tappa di un tour italiano di tre date.

Bob Dylan ha incontrato Papa Leone XIV il 4 novembre 2026 nel Palazzo Apostolico, in Vaticano. Secondo i media vaticani, l’udienza è stata breve, con saluti e scambi di battute.

Il cantautore statunitense, 85 anni, ha regalato al Papa una copia della sua autobiografia, Chronicles – Volume 1. Leone XIV gli ha donato un rosario.

Perché la foto di Dylan con il cappuccio ha fatto il giro del mondo

L’immagine diffusa da Vatican Media mostra Bob Dylan con una felpa nera e il cappuccio tirato su, che gli copre i capelli, mentre stringe la mano al Papa vestito di bianco. In altre foto Dylan tiene in mano un ombrello nero.

L’incontro è stato organizzato da padre Antonio Spadaro, che ha accompagnato Dylan insieme ad Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano. Erano presenti anche Carlo Feltrinelli e Susan Pullman.

Padre Antonio Spadaro ha parlato di «un incontro che ha il sapore della storia». Secondo lui, durante il colloquio sulla pace Leone XIV ha ripreso il tema di una canzone di Dylan sulla bomba atomica.

Che cosa lega Leone XIV a una canzone mai incisa

Nella prefazione del libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono, pubblicato dalla Libreriaeditrice vaticana, Leone XIV ha citato Go Away You Bomb. Il Papa l’aveva fatto nel luglio 2026.

Dylan scrisse il testo nel 1963, in piena Guerra Fredda, e non lo incise mai. Il verso scelto dal Papa è un’invettiva contro la bomba atomica, accusata di essere creatura e proprietà dell’uomo: «I hate you cause you’re man made and man owned and man handled» (Bob Dylan, Go Away You Bomb, 1963).

Padre Antonio Spadaro ricorda che Izzy Young, titolare del Folklore Center al Greenwich Village, preparava nel 1963 un libro di canzoni contro la bomba atomica. Dylan gli portò il testo battuto a macchina il giorno dopo, ma il libro non uscì.

Il manoscritto originale è rimasto inedito fino al ritrovamento del 2013. Nel 2014 il foglio è andato all’asta da Christie’s senza trovare compratori, ma i versi sono stati pubblicati.

Secondo padre Antonio Spadaro, la canzone mai cantata è arrivata così sulla scrivania di un Papa, accanto a Dorothy Day, Giorgio La Pira e Stanislav Petrov. Petrov era l’ufficiale sovietico che nel 1983 non trasmise un allarme missilistico.

Il Papa agostiniano e il santo sognato da Dylan nel 1967

Leone XIV è agostiniano, ricorda padre Antonio Spadaro. Nel 1967, nell’album John Wesley Harding, Dylan aveva dedicato a sant’Agostino la canzone I Dreamed I Saw St. Augustine.

Nel brano il narratore sogna il santo mentre cerca chi ha già venduto la propria anima, poi si scopre parte della folla dei carnefici. Si sveglia solo e in lacrime.

Il modello era la ballata su Joe Hill, il sindacalista fucilato nello Utah nel 1915. Dylan mise al suo posto il vescovo di Ippona e trasformò l’invito alla lotta in una confessione sulla tendenza a zittire chi porta la verità.

Dal Villanova a Chicago: il Papa cresciuto con la musica americana

Leone XIV è nato a Chicago nel 1955. Padre Antonio Spadaro scrive che è cresciuto con la musica americana di quegli anni.

Jim Musselman, compagno di studi del Papa a Villanova e ammiratore di Dylan, racconta che i due parlavano molto di musica. Fu lui a fargli leggere un saggio che indicava in Dylan il talento poetico della sua generazione.

Per padre Antonio Spadaro, Dylan era contento di conoscere il Papa americano. Il precedente più noto è l’esibizione di Dylan davanti a Giovanni Paolo II nel 1997, al XXIII Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna.

Dove suona Dylan dopo l’udienza in Vaticano

Bob Dylan è in Italia per un breve tour di tre tappe. Il concerto di Roma, la seconda, si tiene giovedì 5 novembre 2026 al Palazzo dello Sport.

Domande frequenti Quando ha incontrato Bob Dylan Papa Leone XIV? Bob Dylan ha incontrato Papa Leone XIV il 4 novembre 2026 nel Palazzo Apostolico, in Vaticano. Secondo i media vaticani l’udienza è stata breve, con saluti e scambi di battute. Che cosa si sono regalati Bob Dylan e Papa Leone XIV? Bob Dylan ha regalato a Papa Leone XIV una copia della sua autobiografia, Chronicles – Volume 1. Leone XIV ha donato a Dylan un rosario. Quale canzone di Bob Dylan ha citato Papa Leone XIV? Papa Leone XIV ha citato Go Away You Bomb nella prefazione del libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono, nel luglio 2026. Bob Dylan scrisse il testo nel 1963, contro la bomba atomica, e non lo incise mai. Quando suona Bob Dylan a Roma? Bob Dylan suona a Roma giovedì 5 novembre 2026 al Palazzo dello Sport. Il concerto romano è la seconda tappa di un breve tour italiano di tre date. Chi ha organizzato l’incontro tra Bob Dylan e Papa Leone XIV? L’incontro è stato organizzato da padre Antonio Spadaro, che ha accompagnato Bob Dylan insieme ad Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano. Erano presenti anche Carlo Feltrinelli e Susan Pullman.