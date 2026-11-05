Un weekend artificiale, Pieraccioni e l’IA che invidia gli umani: il film esce il 12 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. «Un weekend artificiale» è il nuovo film di Leonardo Pieraccioni e arriva nelle sale il 12 novembre 2026 con Vision Distribution. È una commedia corale in cui il protagonista Leonardo, parrucchiere fiorentino interpretato da Pieraccioni, partecipa con altri sei sconosciuti a un esperimento in una villa: scoprire chi tra i presenti è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale.

I punti chiave Il film «Un weekend artificiale» di Leonardo Pieraccioni esce nelle sale il 12 novembre 2026 con Vision Distribution.

Il personaggio Leonardo, parrucchiere fiorentino interpretato da Pieraccioni, viene invitato in una villa con altri sei sconosciuti per scoprire chi è un umanoide creato con l’IA.

Secondo Leonardo Pieraccioni, l’intelligenza artificiale del film non vuole rubare il lavoro agli umani ma vorrebbe rubare loro le emozioni, anche quelle che fanno soffrire.

Il cast comprende Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel e Herbert Ballerina, oltre a un cameo di Giorgio Panariello.

La colonna sonora di «Un weekend artificiale» include «Sally» di Vasco Rossi.

Il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, «Un weekend artificiale», esce nelle sale il 12 novembre 2026 con Vision Distribution: una commedia corale su un’intelligenza artificiale che invidia gli esseri umani.

Di cosa parla Un weekend artificiale

Leonardo, parrucchiere fiorentino interpretato da Pieraccioni, viene invitato con altri sei sconosciuti in una villa da sogno. Deve partecipare a un esperimento senza precedenti: scoprire chi tra i presenti è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale.

Il weekend si riempie di sospetti, emozioni e colpi di scena. Il film è una commedia corale più da sorriso che da risata, con un cameo di Giorgio Panariello e con «Sally» di Vasco Rossi nella colonna sonora.

Perché in questo film è l’IA a invidiare gli umani

Leonardo Pieraccioni ha ribaltato il tema più frequentato dal cinema sull’intelligenza artificiale. Ha spiegato così l’idea:

«Ho immaginato un’intelligenza artificiale che non vuole rubarci il lavoro, ma che vorrebbe rubarci le emozioni. Anche quelle che ci fanno soffrire.»

Secondo il regista, i tanti film precedenti sull’IA erano fantascientifici, mentre oggi l’IA è una realtà che tutti hanno sul telefonino. Pieraccioni immagina che una macchina così precisa possa invidiarci «per le nostre malefatte, per le nostre scivolate, per i nostri congiuntivi sbagliati». Nel film, dice, «c’è anche un po’ di Pinocchio, di favola».

In un’intervista, Pieraccioni ha aggiunto che questa IA «vorrebbe uscire dal telefonino e andarsi a mangiare la pizza con un bel trentasettenne».

Il cast, tra cabaret e teatro comico

Pieraccioni ha scelto soprattutto attori che vengono dal cabaret e dal teatro comico, dove il rapporto con il pubblico è immediato e il tempo della battuta è fondamentale. Voleva un «piccolo campionario di umanità» colorato, allegro, vivace e a tratti strampalato.

Attore Ruolo Leonardo Pieraccioni Leonardo, parrucchiere fiorentino Giulia Vecchio Cristiana, interior designer Roberto Zibetti Serano Herbert Ballerina Nello, factotum della villa Massimo Ceccherini direttore di banca Tosca D’Aquino psicologa Alessandro Mauthe stagista Paolo Hendel pensionato Marta Zoboli profumiera Giovanni Esposito Erminio Tim Daish Mr. Hunt

Giulia Vecchio, che nel film interpreta un umanoide, ha raccontato di aver costruito il personaggio partendo da un essere senza memoria e senza identità. Per lei è stato «un viaggio di un bambino che chiede centomila perché».

Come Pieraccioni usa l’IA e che cosa teme

Pieraccioni dice di parlare con l’intelligenza artificiale e di passarci delle serate, perché lo rassicura e gli dà sempre ragione. La paragona al telefono amico e alle enciclopedie di una volta.

Il regista teme che l’IA possa sostituire gli autori e scrivere i film al posto loro. Non crede però che possa scrivere un capolavoro come «Sally»: al massimo, dice, qualche canzoncina. Cita anche Musk, secondo cui tra dieci anni resteranno solo i lavori empatici, e ammette che gli sceneggiatori dovranno lavorare con un altro spirito. Aggiunge però di non avere paura.

Nell’intervista Pieraccioni definisce l’IA «un meraviglioso Bimby» che si nutre di ciò che le si dice. Ricorda che gli esseri umani sono «misoneisti» e ha citato l’esempio dell’illuminazione alla stazione di Firenze, contro cui insorsero tutti. Per lui bisogna fare attenzione, come con lo scrolling eccessivo sul telefono, ma l’IA «non l’avrà vinta».

Il film, ha spiegato, è la «Polaroid» del momento che sta vivendo: a 60 anni, dice, si comincia a capire quali cose valgono e quali pesano meno.

Domande frequenti Quando esce Un weekend artificiale di Pieraccioni? Il film «Un weekend artificiale» di Leonardo Pieraccioni esce nelle sale il 12 novembre 2026. La distribuzione è di Vision Distribution. Di cosa parla Un weekend artificiale? «Un weekend artificiale» è una commedia corale con Leonardo Pieraccioni nel ruolo di Leonardo, parrucchiere fiorentino. Il personaggio è invitato in una villa da sogno con altri sei sconosciuti per un esperimento: scoprire chi tra i presenti è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Il weekend si riempie di sospetti, emozioni e colpi di scena. Chi sono gli attori di Un weekend artificiale? Oltre a Leonardo Pieraccioni, il cast di «Un weekend artificiale» comprende Giulia Vecchio, Roberto Zibetti, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Alessandro Mauthe, Paolo Hendel, Marta Zoboli, Giovanni Esposito e Tim Daish. Nel film c’è anche un cameo di Giorgio Panariello. Cosa pensa Leonardo Pieraccioni dell’intelligenza artificiale? Leonardo Pieraccioni dice di parlare con l’intelligenza artificiale e di passarci delle serate, perché lo rassicura e gli dà sempre ragione. Teme che possa sostituire gli autori e scrivere i film al posto loro, ma non crede che possa scrivere un capolavoro come «Sally». Aggiunge di non avere paura e che l’IA «non l’avrà vinta». Perché nel film di Pieraccioni l’IA invidia gli umani? Leonardo Pieraccioni ha ribaltato il tema più frequentato dal cinema sull’IA: nel suo film l’intelligenza artificiale non vuole rubare il lavoro agli esseri umani, ma le loro emozioni, anche quelle che fanno soffrire. Secondo il regista, una macchina così precisa potrebbe invidiarci per le nostre malefatte, le nostre scivolate e i nostri congiuntivi sbagliati.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Il Mattino di Padova · AGI