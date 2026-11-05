La Promessa, anticipazioni del 5 novembre 2026: cosa succede nella puntata su Rete 4 alle 19:45

La puntata de La Promessa va in onda giovedì 5 novembre 2026 alle 19:45. La trasmissione è su Rete 4.

Cosa succede tra Teresa e Don Cristóbal ne La Promessa il 5 novembre?

Dopo il bacio con Don Cristóbal, la governante Teresa non riesce a concentrarsi sui suoi doveri e lo evita con cura. Leocadia, che ha una relazione segreta con Cristóbal, nota la strana intesa e comincia a sospettare.