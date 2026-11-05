La Promessa, anticipazioni del 5 novembre 2026: cosa succede nella puntata su Rete 4 alle 19:45
In sintesi. Nella puntata de La Promessa in onda giovedì 5 novembre 2026 alle 19:45 su Rete 4, la governante Teresa evita il maggiordomo Don Cristóbal dopo il loro bacio e Leocadia, che ha una relazione segreta con Cristóbal, comincia a sospettare. Manuel affronta Leocadia, Angela rifiuta ancora di sposare Don Lorenzo.
I punti chiave
- La puntata de La Promessa va in onda giovedì 5 novembre 2026 alle 19:45 su Rete 4.
- La governante Teresa evita il maggiordomo Don Cristóbal dopo il bacio e fatica a mantenere l’ordine tra la servitù.
- Leocadia, che ha una relazione segreta con Don Cristóbal, comincia a sospettare che tra Teresa e Cristóbal sia nato qualcosa.
- Manuel, erede dei Luján, dichiara di non temere né Leocadia né il Duca de Carvajal y Cifuentes durante uno scontro sui brevetti dei motori.
- Angela ribadisce di non voler sposare Don Lorenzo, nonostante la minaccia di una perizia psichiatrica e di un internamento in manicomio.
Attenzione: spoiler. Nella puntata de La Promessa in onda giovedì 5 novembre 2026 alle 19:45 su Rete 4, Leocadia comincia a sospettare che tra Teresa e Don Cristóbal sia nato qualcosa dopo il loro bacio.
Teresa evita Cristóbal, ma Leocadia nota il suo imbarazzo
Dopo il bacio con Don Cristóbal, la governante Teresa non riesce più a concentrarsi sui suoi doveri. Fatica a mantenere l’ordine tra i membri della servitù, perché ha la mente occupata da quanto accaduto.
Teresa evita con cura il maggiordomo e cerca ogni occasione per non restare sola con lui. Anche la presenza di Petra diventa una scusa per tenere le distanze.
Il comportamento insolito dei due non sfugge a Leocadia, che ha una relazione segreta proprio con Cristóbal. Leocadia si accorge della strana intesa e comincia a nutrire sospetti, mettendo a rischio gli equilibri sentimentali della tenuta.
Manuel affronta Leocadia e dice di non temere il Duca de Carvajal y Cifuentes
Al piano nobile, Manuel, erede dei Luján, si avvicina a Leocadia per chiarire le divergenze sui brevetti dei motori. L’obiettivo è riportare la situazione su binari più tranquilli.
Il confronto però cambia presto direzione e diventa uno scontro. Manuel perde la pazienza, mette in guardia Leocadia e dichiara di non volersi lasciare intimidire.
Il giovane afferma di non temere né Leocadia né il suo potente alleato, il Duca de Carvajal y Cifuentes.
Angela rifiuta ancora di sposare Lorenzo nonostante la minaccia del manicomio
Angela è sotto pressione per la minaccia di una perizia psichiatrica e di un possibile internamento in manicomio. Il ricatto serve a costringerla ad accettare il matrimonio con Don Lorenzo.
Il tentativo non funziona: Angela ribadisce di non avere alcuna intenzione di sposare Lorenzo. Preferisce affrontare le conseguenze del rifiuto piuttosto che accettare un’unione imposta contro la sua volontà.
Pía confida i suoi timori su Carlo e Petra incontra Prudencio
Pía continua a cercare giustificazioni da dare alla servitù per la scomparsa di Carlo. In privato si confida con Maria Fernández e le rivela l’ipotesi che la preoccupa di più.
Secondo Pía, Carlo potrebbe essere fuggito dopo aver scoperto che stava per diventare padre.
Petra, intanto, torna al rifugio, dove trascorre del tempo con Prudencio. Il confronto le permette di conoscere meglio un uomo dalla personalità tormentata ed enigmatica.
Domande frequenti
A che ora va in onda La Promessa il 5 novembre 2026?
La puntata de La Promessa va in onda giovedì 5 novembre 2026 alle 19:45. La trasmissione è su Rete 4.
Cosa succede tra Teresa e Don Cristóbal ne La Promessa il 5 novembre?
Dopo il bacio con Don Cristóbal, la governante Teresa non riesce a concentrarsi sui suoi doveri e lo evita con cura. Leocadia, che ha una relazione segreta con Cristóbal, nota la strana intesa e comincia a sospettare.
Angela sposa Lorenzo ne La Promessa?
Nella puntata del 5 novembre 2026 Angela ribadisce di non avere alcuna intenzione di sposare Don Lorenzo. Il rifiuto arriva nonostante la minaccia di una perizia psichiatrica e di un possibile internamento in manicomio.
Perché Manuel litiga con Leocadia ne La Promessa?
Manuel, erede dei Luján, si avvicina a Leocadia per chiarire le divergenze sui brevetti dei motori. Il confronto diventa uno scontro e Manuel dichiara di non temere né Leocadia né il Duca de Carvajal y Cifuentes.
Che fine ha fatto Carlo ne La Promessa?
Nella puntata del 5 novembre 2026 Pía cerca ancora giustificazioni da dare alla servitù per la scomparsa di Carlo. A Maria Fernández confida l’ipotesi che Carlo sia fuggito dopo aver scoperto che stava per diventare padre.
Immagine di repertorio
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