Black Doves 2 su Netflix dal 5 novembre 2026: sei episodi e trama

di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione di Black Doves, con Keira Knightley, è disponibile su Netflix dal 5 novembre 2026 con sei episodi. Knightley interpreta Helen, spia che opera a Londra e passa informazioni segrete all’organizzazione clandestina Black Doves, mentre il marito Wallace sta per iniziare il mandato da primo ministro britannico.

I punti chiave La seconda stagione di Black Doves è disponibile su Netflix dal 5 novembre 2026.

La seconda stagione di Black Doves conta sei episodi.

Keira Knightley interpreta Helen, spia che opera a Londra e passa informazioni segrete all’organizzazione Black Doves.

Il marito di Helen, Wallace (Andrew Buchan), sta per iniziare il mandato da primo ministro britannico.

Helen ricontatta Sam (Ben Whishaw), suo migliore amico ed ex sicario d’élite, quando la signora Reed (Sarah Lancashire) resta coinvolta in un complotto per estrometterla dal potere.

Dal 5 novembre 2026 la seconda stagione di Black Doves è su Netflix, con sei episodi. Keira Knightley torna nel ruolo di Helen, spia che opera a Londra.

Che cosa succede a Helen nella seconda stagione

Helen, interpretata da Keira Knightley, continua a passare informazioni segrete all’organizzazione clandestina Black Doves. La sua posizione è più rischiosa che mai: dopo gli eventi della prima stagione, il marito Wallace, interpretato da Andrew Buchan, sta per iniziare il mandato da primo ministro britannico.

La signora Reed, interpretata da Sarah Lancashire, è la enigmatica referente di Helen. Quando Reed resta coinvolta in un complotto per estrometterla dal potere, Helen decide di ricontattare Sam, interpretato da Ben Whishaw.

Sam è il migliore amico di Helen ed ex sicario d’élite. All’inizio della stagione vive alla deriva tra i bar di Soho e incarichi di poco conto.

Helen e Sam si lanciano insieme in una caccia alla verità in cui lealtà e fiducia vacillano. La determinazione a difendere le persone amate rischia di costare molto caro a entrambi.

La missione li obbliga a fare i conti con vecchie conoscenze, decisioni estreme e dolorosi sacrifici del passato. Li porta fino ai segreti più inconfessabili custoditi nel cuore dell’organizzazione.

Quanti episodi ha la seconda stagione e dove vederla

La seconda stagione di Black Doves conta sei episodi ed è disponibile su Netflix dal 5 novembre 2026.

Netflix ha diffuso un nuovo trailer della stagione, con Keira Knightley di nuovo in azione. Knightley e Ben Whishaw hanno partecipato alla premiere londinese della seconda stagione.

Le altre uscite Netflix di novembre 2026

Nel calendario di novembre 2026 di Netflix, Black Doves apre il mese. Seguono Possible Love, nuovo film del regista sudcoreano Lee Chang-dong, e la produzione italiana Chiaroscuro.

Tra le uscite del mese sono previsti anche il ritorno di L’imperatrice e un film su Quasimodo interpretato da Vincent Cassel.

Domande frequenti Quando esce la seconda stagione di Black Doves? La seconda stagione di Black Doves è disponibile dal 5 novembre 2026. Nel calendario di novembre 2026 di Netflix, Black Doves apre il mese. Quanti episodi ha la seconda stagione di Black Doves? La seconda stagione di Black Doves ha sei episodi. È disponibile su Netflix dal 5 novembre 2026. Dove vedere Black Doves 2? Black Doves 2 si vede su Netflix, dove la seconda stagione è disponibile dal 5 novembre 2026. La stagione ha sei episodi. Di cosa parla la seconda stagione di Black Doves? Helen, interpretata da Keira Knightley, continua a passare informazioni segrete all’organizzazione clandestina Black Doves, mentre il marito Wallace sta per diventare primo ministro britannico. Quando la signora Reed resta coinvolta in un complotto per estrometterla dal potere, Helen ricontatta Sam, interpretato da Ben Whishaw, e insieme si lanciano in una caccia alla verità. Chi sono gli attori della seconda stagione di Black Doves? Keira Knightley interpreta Helen, Ben Whishaw interpreta Sam, Sarah Lancashire interpreta la signora Reed e Andrew Buchan interpreta Wallace, marito di Helen. Knightley e Whishaw hanno partecipato alla premiere londinese della seconda stagione.