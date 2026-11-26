di Redazione ZON

In sintesi. Il 25 e 26 novembre 2026 Netflix aggiunge cinque film (The Mosquito Bowl, Always on Call, Toos – Il rapimento Van der Valk, Fool Night, A Filipino Christmas), il reality «Isolati con la suocera» e la diretta della partita NFL Packers-Rams, in onda dalle 00:00 ora italiana del 26 novembre con gli U2 all’intervallo.

I punti chiave Netflix aggiunge al catalogo cinque film il 25 e 26 novembre 2026: quattro drammi e un anime.

The Mosquito Bowl racconta quattro stelle del football universitario che si arruolano nei Marine degli Stati Uniti dopo Pearl Harbor.

Toos – Il rapimento Van der Valk è tratto da una storia vera ed è ambientato nel 1982.

Isolati con la suocera è un reality del 2026 con Fernanda Souza, giunto a tre stagioni.

Netflix trasmette NFL Netflix Gameday: Packers vs Rams in diretta dalle 00:00 ora italiana del 26 novembre 2026, con gli U2 dal vivo all’intervallo.

Netflix ha aggiunto al catalogo il 25 e 26 novembre 2026 cinque film, il reality «Isolati con la suocera» e la diretta della partita NFL tra Packers e Rams. L’offerta va dal dramma bellico all’anime, passando per una storia vera olandese.

Quali sono i cinque film Netflix in uscita il 25 e 26 novembre 2026

I film in uscita su Netflix sono cinque, tutti del 2026. Quattro sono drammi e uno è un anime.

Titolo Genere Nel cast The Mosquito Bowl Dramma Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson Always on Call Dramma Sara Khorami, Thorbjørn Harr, Silje Storstein Toos – Il rapimento Van der Valk Dramma Lies Visschedijk, Frank Lammers, Juda Goslinga Fool Night Anime Koki Uchiyama, Minako Kotobuki, Junya Enoki A Filipino Christmas Dramma Barbie Forteza, Enchong Dee, Kaila Estrada

The Mosquito Bowl racconta quattro stelle del football universitario che, dopo Pearl Harbor, si arruolano nei Marine degli Stati Uniti. Scoprono la forza della fratellanza e il prezzo della guerra.

Always on Call è ambientato in un pronto soccorso di Oslo già allo stremo. Una squadra di medici e infermieri affronta problemi personali, pressioni politiche e un’assunzione ad alto rischio. Gli autori sono Harald Rosenløw-Eeg e Jan Trygve Røyneland.

Una storia vera, un anime e un Natale filippino

Toos – Il rapimento Van der Valk è tratto da una storia vera ed è ambientato nel 1982. La matriarca di un impero alberghiero olandese viene rapita a scopo di estorsione e la famiglia avvia un’operazione disperata per liberarla. Gli autori sono Inti Calfat, Maaik Krijgsman e Carl Joos.

Fool Night è un anime ambientato in un futuro senza sole, dove gli esseri umani diventano piante per produrre ossigeno. Un giovane disperato inizia a trasformarsi e scopre un profondo complotto.

A Filipino Christmas intreccia quattro storie su amore e famiglia con un Natale filippino sullo sfondo. Tra gli ingredienti ci sono una rimpatriata a Boracay, una relazione in ufficio, scambi di persona e uno scontro tra sorelle.

Il reality con le suocere e la partita NFL in diretta con gli U2

Isolati con la suocera è un reality del 2026 con Fernanda Souza, giunto a tre stagioni. Alcune coppie partono per un paradiso terrestre e affrontano sfide con l’aiuto delle suocere, per vincere un premio che potrebbe cambiare loro la vita.

Netflix trasmette in diretta NFL Netflix Gameday: Packers vs Rams dalle 00:00 ora italiana del 26 novembre 2026. È il primo incontro NFL alla vigilia del Ringraziamento.

Durante l’intervallo della partita tra Packers e Rams si esibiscono dal vivo gli U2.

Domande frequenti Quali film escono su Netflix il 25 e 26 novembre 2026? Netflix aggiunge cinque film del 2026: The Mosquito Bowl, Always on Call, Toos – Il rapimento Van der Valk, Fool Night e A Filipino Christmas. Quattro sono drammi, mentre Fool Night è un anime. A che ora c’è la partita NFL Packers Rams su Netflix? Netflix trasmette in diretta NFL Netflix Gameday: Packers vs Rams dalle 00:00 ora italiana del 26 novembre 2026. È il primo incontro NFL alla vigilia del Ringraziamento. Chi canta durante l’intervallo della partita NFL su Netflix? Durante l’intervallo della partita tra Packers e Rams si esibiscono dal vivo gli U2. La partita va in diretta su Netflix il 26 novembre 2026. Di cosa parla il reality Isolati con la suocera? Isolati con la suocera è un reality del 2026 con Fernanda Souza, giunto a tre stagioni. Alcune coppie partono per un paradiso terrestre e affrontano sfide con l’aiuto delle suocere, per vincere un premio che potrebbe cambiare loro la vita.

Immagine di repertorio

Fonte: Radiomusik Tv Blog