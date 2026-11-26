di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Affari Tuoi del 25 novembre 2026 Francesco, agente di commercio ed ex cestista in gara per il Molise, ha vinto 60mila euro dopo aver rifiutato tre offerte del Dottore. Nel gioco dei pacchi della Rai condotto da Stefano De Martino, la ballerina Martina Miliddi si è esibita in uno stacchetto.

I punti chiave Francesco, concorrente del Molise, ha vinto 60mila euro nella puntata di Affari Tuoi del 25 novembre 2026.

Il Dottore ha fatto a Francesco tre offerte, da 38mila, 46mila e 35mila euro, e Francesco le ha rifiutate tutte.

Francesco ha perso i 300mila euro, che erano nel pacco numero 8, e ha poi cambiato il pacco numero 4 con il numero 19.

Martina Miliddi, ballerina del cast di Affari Tuoi, si è esibita sulle note di Why Don’t You Do Right in versione latina.

Con cinque pacchi ancora in gioco restavano tre pacchi rossi, da 75mila, 100mila e 200mila euro, e due pacchi blu.

Nella puntata di Affari Tuoi del 25 novembre 2026 Francesco, in gara per il Molise, porta a casa 60mila euro. Martina Miliddi, intanto, conquista un pacchista.

Chi è Martina Miliddi, la ballerina della squadra di Stefano De Martino

Martina Miliddi è la ballerina che fa parte del cast di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi della Rai condotto dal conduttore partenopeo Stefano De Martino. Nella squadra del programma ci sono anche Tommasino e il comico Herbert Ballerina.

Nella puntata del 25 novembre 2026 Martina Miliddi entra in studio quando Francesco, su suggerimento della moglie Carla, individua il pacco che nasconde la ballerina.

Lo stacchetto che ha colpito il concorrente della Lombardia

Martina Miliddi si esibisce sulle note di Why Don’t You Do Right in una versione latina. Lo stacchetto parte proprio dal bancone dei pacchisti e colpisce in modo particolare il concorrente della Lombardia.

Herbert Ballerina commenta la scena con una battuta: “Guarda quel povero disgraziato”.

Come Francesco è arrivato a 60mila euro con il pacco numero 4

Francesco è un ex cestista, oggi agente di commercio, e gioca in rappresentanza del Molise con il pacco numero 4. In studio c’è la moglie Carla. Racconta di averla conosciuta nel ristorante in cui lavorava: “Per conquistarla ho dovuto ordinare 10mila euro di pizze”.

La partita parte bene: Francesco trova subito il pacco da zero euro. Poi elimina i 20mila euro e il pacco nero più alto. Nel pacco numero 12, quello della Puglia, trova 10 euro.

Il Dottore gli fa tre offerte nel corso della serata e Francesco le rifiuta tutte.

Offerta del Dottore Importo Risposta di Francesco Prima offerta 38mila euro Rifiutata Seconda offerta 46mila euro Rifiutata Terza offerta, con cinque pacchi in gioco 35mila euro Rifiutata

Rifiutando i 46mila euro, Francesco scherza: “Accettare l’offerta adesso non mi permetterebbe di accarezzare Tommasino, vedere la ballerina e arrivare al premio finale”.

Il pacco da 300mila euro perso e il cambio con il numero 19

La partita di Francesco cambia quando il concorrente perde i 300mila euro, che erano nel pacco numero 8. Spiega: “Era il compleanno del mio miglior amico Giovanni. Mi aveva chiesto di portarlo fino alla fine”.

Dopo quella perdita Francesco accetta il cambio proposto dal Dottore e lascia il pacco numero 4 per prendere il 19. I pacchi ancora in gioco sono cinque: tre rossi, da 75mila, 100mila e 200mila euro, e due blu. La puntata si chiude con la vincita di 60mila euro.

Domande frequenti Quanto ha vinto Francesco ad Affari Tuoi il 25 novembre 2026? Francesco, concorrente del Molise, ha vinto 60mila euro nella puntata di Affari Tuoi del 25 novembre 2026. Ha chiuso la partita dopo aver rifiutato tutte e tre le offerte del Dottore e dopo aver cambiato il pacco numero 4 con il numero 19. Chi è Martina Miliddi di Affari Tuoi? Martina Miliddi è la ballerina che fa parte del cast di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi della Rai condotto da Stefano De Martino. Nella puntata del 25 novembre 2026 si è esibita sulle note di Why Don’t You Do Right in una versione latina. Quali offerte ha rifiutato Francesco ad Affari Tuoi il 25 novembre? Francesco ha rifiutato tre offerte del Dottore: la prima da 38mila euro, la seconda da 46mila euro e la terza da 35mila euro, fatta con cinque pacchi ancora in gioco. Rifiutando i 46mila euro ha scherzato dicendo che accettare non gli avrebbe permesso di accarezzare Tommasino, vedere la ballerina e arrivare al premio finale. Chi fa parte della squadra di Stefano De Martino ad Affari Tuoi? Nella squadra di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi della Rai condotto da Stefano De Martino, ci sono la ballerina Martina Miliddi, Tommasino e il comico Herbert Ballerina.

Fonte: Eventi e News · DiLei