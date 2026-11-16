Sanremo 2027, De Martino punta sul metodo Baudo: cosa cambia

di Redazione ZON

In sintesi. Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, affronta il suo primo Festival di Sanremo dal 16 al 20 febbraio 2027 con il «metodo Baudo», ispirato a Pippo Baudo: fare ciò che gli piace, senza inseguire il gusto del pubblico. De Martino vuole dare più spazio alla creatività dei cantanti.

I punti chiave Il Festival di Sanremo 2027 si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027.

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, affronta il suo primo Festival di Sanremo e raccoglie l’eredità di Carlo Conti alla guida della manifestazione.

Stefano De Martino indica Pippo Baudo come modello: «molto popolare e poco populista», senza intercettare il gusto del pubblico.

Stefano De Martino vuole dare più spazio alla creatività dei cantanti, perché le serate del Festival non seguano tutte lo stesso schema.

A settembre 2026 Stefano De Martino ha raccontato di aver già ascoltato centinaia di canzoni per costruire un cast di sensibilità musicali differenti.

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, affronta il suo primo Festival di Sanremo, dal 16 al 20 febbraio 2027, con il «metodo Baudo»: fare ciò che gli piace, senza inseguire il gusto del pubblico.

Che cos’è il «metodo Baudo» secondo Stefano De Martino

Stefano De Martino è chiamato a raccogliere l’eredità di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo. Il suo obiettivo è uno spettacolo che conquisti il pubblico senza rinunciare alla propria identità, e come modello ha scelto Pippo Baudo.

Per De Martino, il segreto di Baudo stava nel coraggio delle scelte personali. Ha spiegato: «Dal suo Sanremo capivi esattamente in che anno ti trovavi, perché non aveva timore di raccontare la contemporaneità e segnare il proprio tempo».

Stefano De Martino riassume così la filosofia che dice di voler applicare:

«Baudo era molto popolare e poco populista. Applico la sua stessa filosofia: non devi intercettare il gusto del pubblico, devi fare ciò che ti piace e sperare che incontri il gusto della gente».

Nella sua lettura, uno spettacolo popolare parla a un pubblico ampio. Uno spettacolo populista rischia invece di rincorrere il consenso e di perdere la propria identità.

Cosa cambia per i cantanti e per le serate dell’Ariston

Tra le idee di De Martino c’è quella di dare più spazio alla creatività dei cantanti. L’intenzione è introdurre una novità e fare in modo che le serate del Festival non seguano tutte lo stesso schema.

Sul fronte dei brani, De Martino aveva raccontato a settembre 2026, durante un incontro con la stampa, di aver già ascoltato centinaia di canzoni. Vuole costruire un cast che rappresenti sensibilità musicali differenti.

Anche nella selezione De Martino sembra voler seguire l’insegnamento di Baudo. Ascolta i suggerimenti, si confronta con i collaboratori e valuta le possibili reazioni del pubblico, ma si assume la responsabilità delle decisioni finali.

L’ironia sulla responsabilità e il legame con Pippo Baudo

De Martino vuole affrontare l’incarico con serietà, ricordando però che il Festival è prima di tutto uno spettacolo musicale. «La difficoltà è dribblare chi ti dice che sia una cosa decisiva per il mondo», ha osservato.

Ha poi aggiunto una battuta: «Se volevo responsabilità grandi facevo il cardiochirurgo».

Il legame di De Martino con la storia della televisione italiana non è solo professionale. A luglio 2026, congedandosi dal Teatro delle Vittorie al termine della stagione di Affari Tuoi, il conduttore si è commosso ricordando quel luogo, che ha ospitato alcuni dei grandi protagonisti della tv.

Il Festival di Sanremo 2027 va in scena dal 16 al 20 febbraio 2027. Intanto cresce l’attesa per l’annuncio dei big in gara.

Domande frequenti Quando si svolge il Festival di Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 va in scena dal 16 al 20 febbraio 2027. Sarà il primo Festival affrontato da Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi. Chi conduce Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 è affidato a Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi. De Martino è chiamato a raccogliere l’eredità di Carlo Conti alla guida della manifestazione. Che cos’è il metodo Baudo di Stefano De Martino? È la filosofia che Stefano De Martino dice di voler applicare a Sanremo 2027, ispirandosi a Pippo Baudo. Consiste nel non intercettare il gusto del pubblico, ma nel fare ciò che piace e sperare che incontri il gusto della gente. Cosa cambia a Sanremo 2027 con De Martino? Stefano De Martino vuole dare più spazio alla creatività dei cantanti. L’intenzione è introdurre una novità e fare in modo che le serate del Festival non seguano tutte lo stesso schema. Quante canzoni ha ascoltato De Martino per Sanremo 2027? A settembre 2026, durante un incontro con la stampa, Stefano De Martino ha raccontato di aver già ascoltato centinaia di canzoni. Vuole costruire un cast che rappresenti sensibilità musicali differenti.