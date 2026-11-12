Arisa non sarà a Sanremo 2027: De Martino le ha detto no

di Redazione ZON

In sintesi. La cantante Arisa non sarà in gara al Festival di Sanremo 2027. Lo ha raccontato l’11 novembre 2026 a Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa su Nove, spiegando che il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino l’ha avvisata prima. Il Festival si svolge al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.

I punti chiave Arisa ha annunciato l’11 novembre 2026 a Che Tempo Che Fa, su Nove, che non sarà in gara a Sanremo 2027.

Stefano De Martino ha avvisato Arisa prima della decisione; Arisa ha riassunto la risposta così: «Io gliel’ho mandata e non è cosa».

Arisa ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo e lo ha vinto due volte; la sua ultima presenza è del 2026, quarto posto con Magica favola.

Il Festival di Sanremo 2027 si svolge al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027, con Stefano De Martino conduttore e direttore artistico.

Arisa è in tour nei teatri con 16 date in programma; la prossima è il 14 novembre 2026 al Teatro Regio di Parma.

Arisa non sarà in gara a Sanremo 2027: lo ha raccontato lei stessa a Che Tempo Che Fa, su Nove, mercoledì 11 novembre 2026, spiegando che Stefano De Martino l’ha avvisata prima.

Ospite del Tavolo di Fabio Fazio, la cantante ha risposto alla domanda su un possibile brano inviato al direttore artistico del Festival. Ha spiegato di mandargli una canzone ogni anno e di sapere già come è andata a finire.

Che cosa ha detto Arisa a Fabio Fazio sul no di Stefano De Martino

Arisa ha chiarito che non si tratta di scaramanzia: «Io quest’anno no». Ha poi aggiunto: «Noi siamo amici con Stefano, quindi lui gentilmente mi ha avvisato prima».

La cantante ha riassunto la risposta del direttore artistico con una frase: «Io gliel’ho mandata e non è cosa». Mara Venier, anche lei ospite della puntata, le ha chiesto se fosse delusa.

Arisa ha risposto parlando del Festival: «Per quanto riguarda Sanremo lo farei sempre, perché comunque mi piace assai proprio». Sull’ipotesi di tornare a condurlo ha detto: «Io tutto vorrei fare», chiudendo con «Io o lavoro o sto a casa».

Il brano mandato su WhatsApp e l’ipotesi del duetto con Mr. Rain

Già a ottobre 2026, a margine della conferenza stampa di The Voice Senior, Arisa aveva detto di aver inviato il brano a Stefano De Martino su WhatsApp. Lo aveva definito «ancora un provino che si deve sviluppare» e aveva aggiunto che il conduttore non le aveva ancora risposto.

Secondo quanto risulta ad All Music Italia, Arisa si sarebbe presentata a De Martino anche in coppia con Mr. Rain. Il cantautore, alla partenza del suo tour nei teatri, aveva dichiarato a Il Giorno che Sanremo «al momento non è nei miei radar, essendo concentrato sui live».

Otto partecipazioni, due vittorie e una conduzione: Arisa a Sanremo

Arisa ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo e lo ha vinto due volte. L’ultima presenza risale al 2026, quando ha chiuso al quarto posto con Magica favola.

Anno Ruolo o sezione Brano Risultato 2009 Nuove Proposte Sincerità Vittoria 2012 In gara La notte Secondo posto 2014 Campioni Controvento Vittoria 2015 Conduttrice della 65ª edizione Nessuno Conduzione con Carlo Conti, Emma e Rocío Muñoz Morales 2016 In gara Guardando il cielo Decimo posto 2026 In gara Magica favola Quarto posto

Quando si svolge il Festival di De Martino e dove vedere Arisa dal vivo

Il Festival di Sanremo 2027 è il primo per Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Si svolge al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027, con Fabrizio Ferraguzzo come consulente artistico.

Arisa è intanto in tour nei teatri: le date in programma sono 16 e la prossima è il 14 novembre 2026 al Teatro Regio di Parma.

Domande frequenti Arisa va a Sanremo 2027? No, Arisa non sarà in gara al Festival di Sanremo 2027. Lo ha detto lei stessa a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, su Nove, l’11 novembre 2026. Perché Arisa non è a Sanremo 2027? Secondo il racconto di Arisa, il direttore artistico Stefano De Martino l’ha avvisata prima che il brano che gli aveva mandato non andava bene. Arisa ha riassunto la risposta con le parole «Io gliel’ho mandata e non è cosa», precisando che non si tratta di scaramanzia. Quando si svolge Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 si svolge al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. È la prima edizione con Stefano De Martino conduttore e direttore artistico, affiancato da Fabrizio Ferraguzzo come consulente artistico. Quante volte ha partecipato Arisa a Sanremo? Arisa ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo e lo ha vinto due volte. Le vittorie sono del 2009 con Sincerità, nelle Nuove Proposte, e del 2014 con Controvento. Nel 2015 ha anche condotto la 65ª edizione con Carlo Conti, Emma e Rocío Muñoz Morales. Dove vedere Arisa dal vivo dopo Sanremo? Arisa è in tour nei teatri, con 16 date in programma. La prossima è il 14 novembre 2026 al Teatro Regio di Parma.

Fonte: All Music Italia