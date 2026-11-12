Oroscopo Branko giovedì 12 novembre 2026: fortuna a Capricorno e Pesci, amore al Sagittario

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’astrologo Branko, giovedì 12 novembre 2026 la Luna entra in Capricorno e porta fortuna a Capricorno e Pesci. Sette segni hanno il cuore favorito, tra cui il Sagittario, mentre il Cancro deve usare cautela per la Luna opposta e le possibili incomprensioni.

I punti chiave Secondo l’astrologo Branko, giovedì 12 novembre 2026 la Luna entra in Capricorno.

Sette segni hanno il cuore favorito il 12 novembre 2026: Toro, Gemelli, Vergine, Bilancia, Sagittario, Acquario e Pesci.

Sei segni hanno novità positive su lavoro, affari o progetti: Ariete, Gemelli, Vergine, Bilancia, Capricorno e Pesci.

Il Cancro ha la Luna opposta e Branko consiglia di evitare discussioni e decisioni impulsive.

Il Sagittario è favorito in amore da Giove e Venere, ma Branko consiglia prudenza negli spostamenti.

L’oroscopo di Branko per giovedì 12 novembre 2026 indica fortuna per Capricorno e Pesci e amore per il Sagittario. Secondo l’astrologo, la Luna entra in Capricorno e porta nuove opportunità e qualche tensione.

Sette segni hanno il cuore favorito il 12 novembre 2026

Per Branko, giovedì 12 novembre 2026 è una giornata positiva in amore per sette segni. Ecco cosa prevede per ciascuno.

Toro : sentimenti favoriti.

: sentimenti favoriti. Gemelli : nuove conoscenze e occasioni sentimentali.

: nuove conoscenze e occasioni sentimentali. Vergine : cresce la passione.

: cresce la passione. Bilancia : Venere protegge i sentimenti.

: Venere protegge i sentimenti. Sagittario : Giove e Venere favoriscono amicizie, relazioni e incontri romantici.

: Giove e Venere favoriscono amicizie, relazioni e incontri romantici. Acquario : novità sentimentali per i single.

: novità sentimentali per i single. Pesci: ottime prospettive in amore.

Lavoro e denaro: dove arrivano le soddisfazioni secondo Branko

Nell’oroscopo di giovedì 12 novembre 2026, Branko vede sei segni con novità positive su lavoro, affari o progetti.

Ariete : cambiamenti professionali.

: cambiamenti professionali. Gemelli : migliorano lavoro e affari.

: migliorano lavoro e affari. Vergine : dopo qualche difficoltà iniziale, crescono le opportunità professionali.

: dopo qualche difficoltà iniziale, crescono le opportunità professionali. Bilancia : Giove favorisce gli affari.

: Giove favorisce gli affari. Capricorno : con la Luna nel segno, possibili soddisfazioni economiche e importanti svolte personali.

: con la Luna nel segno, possibili soddisfazioni economiche e importanti svolte personali. Pesci: giornata favorevole per riprendere progetti e iniziative.

Cancro, Leone e Toro devono fare i conti con qualche tensione

Per il Cancro, Branko parla di Luna opposta e possibili incomprensioni. Il consiglio dell’astrologo è di evitare discussioni e decisioni impulsive.

Per il Leone, la situazione migliora ma resta qualche tensione, quindi Branko suggerisce di cercare tranquillità nella coppia. Il Toro vive contrasti nelle collaborazioni, ma riceve anche segnali incoraggianti.

Il Sagittario, pur favorito in amore, deve usare prudenza negli spostamenti. La Bilancia, invece, deve affrontare impegni familiari e stanchezza.

Le previsioni di Branko per tutti i dodici segni del 12 novembre 2026

Segno Previsione di Branko per giovedì 12 novembre 2026 Ariete Cambiamenti professionali e sostegno dagli amici. Non trascurare gli affetti. Toro Contrasti nelle collaborazioni, ma segnali incoraggianti. Sentimenti favoriti. Gemelli Migliorano lavoro e affari. Nuove conoscenze e occasioni sentimentali. Cancro Luna opposta, possibili incomprensioni. Meglio evitare discussioni e decisioni impulsive. Leone Situazione in miglioramento, con qualche tensione. Serve tranquillità nella coppia. Vergine Dopo qualche difficoltà iniziale, crescono opportunità professionali e passione. Bilancia Impegni familiari e stanchezza. Venere protegge i sentimenti, Giove favorisce gli affari. Scorpione Desiderio di rinnovamento, curiosità e nuove conoscenze. Conta la determinazione. Sagittario Giove e Venere favoriscono amicizie, relazioni e incontri romantici. Prudenza negli spostamenti. Capricorno Luna nel segno: possibili soddisfazioni economiche e importanti svolte personali. Acquario Gli amici sono un sostegno prezioso. Novità sentimentali per i single. Pesci Giornata favorevole per riprendere progetti e iniziative. Ottime prospettive in amore.

Domande frequenti Cosa prevede l’oroscopo di Branko per il 12 novembre 2026? Secondo Branko, giovedì 12 novembre 2026 la Luna entra in Capricorno e porta nuove opportunità e qualche tensione. Sette segni hanno il cuore favorito e sei segni hanno novità positive su lavoro, affari o progetti. Quali segni sono favoriti in amore il 12 novembre 2026 secondo Branko? Branko indica sette segni favoriti in amore: Toro, Gemelli, Vergine, Bilancia, Sagittario, Acquario e Pesci. Per il Sagittario, Giove e Venere favoriscono amicizie, relazioni e incontri romantici. Quali segni hanno novità positive nel lavoro il 12 novembre 2026? Secondo Branko, sei segni hanno novità positive su lavoro, affari o progetti: Ariete, Gemelli, Vergine, Bilancia, Capricorno e Pesci. Per il Capricorno, con la Luna nel segno, sono possibili soddisfazioni economiche e importanti svolte personali. Cosa prevede Branko per il Cancro il 12 novembre 2026? Per il Cancro, Branko parla di Luna opposta e possibili incomprensioni. Il consiglio dell’astrologo è di evitare discussioni e decisioni impulsive. Cosa dice l’oroscopo di Branko per il Sagittario il 12 novembre 2026? Branko prevede per il Sagittario un giorno favorevole in amore, con Giove e Venere che favoriscono amicizie, relazioni e incontri romantici. L’astrologo consiglia però prudenza negli spostamenti.