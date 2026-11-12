My Sweet Lie, puntata del 12 novembre 2026: Suna e Saniye scoprono che Pervin è la loro madre

di Redazione ZON

In sintesi. Nell’episodio 74 di My Sweet Lie, soap turca, la puntata del 12 novembre 2026 porta una rivelazione: Suna e Saniye scoprono che Pervin è la loro madre. Le due donne scoprono anche che Sevket ha mentito loro per molti anni. La replica dell’episodio è disponibile in streaming su Video Mediaset.

I punti chiave Nella puntata del 12 novembre 2026 di My Sweet Lie, Suna e Saniye scoprono che Pervin è la loro madre.

Sevket ha raccontato a Suna e Saniye una versione falsa della verità per molti anni.

La replica dell’episodio 74 di My Sweet Lie è disponibile in streaming su Video Mediaset.

Nell’episodio 72 di My Sweet Lie, il 10 novembre 2026, Aylin ha accettato di accompagnare Kayra dal padre per una giornata intera.

Nejat, informato della sorpresa per Kayra, ha deciso di restare a casa.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di My Sweet Lie del 12 novembre 2026, Suna e Saniye scoprono che Pervin è la loro madre. Le due donne scoprono anche che Sevket ha mentito loro per molti anni.

Suna e Saniye reagiscono con rabbia alla scoperta su Pervin

Nell’episodio 74 di My Sweet Lie, Suna e Saniye sono sconvolte e arrabbiate. La rivelazione su Pervin cambia ciò che le due credevano sulla propria famiglia.

Il bersaglio della loro rabbia è Sevket. Suna e Saniye scoprono che per tanti anni lui ha raccontato loro una versione falsa della verità.

Dove rivedere la replica dell’episodio 74

La puntata del 12 novembre 2026 di My Sweet Lie è disponibile in replica in streaming su Video Mediaset. L’episodio inedito è l’numero 74 della soap turca.

Cosa era successo nella puntata del 10 novembre

Due giorni prima, nell’episodio 72 andato in onda il 10 novembre 2026, Aylin aveva accettato di accompagnare Kayra dal padre. La bambina avrebbe trascorso con lui un’intera giornata.

La decisione di Aylin era arrivata dopo un capriccio di Kayra. Nejat, informato della sorpresa, aveva deciso di restare a casa.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata di My Sweet Lie del 12 novembre 2026? Nell’episodio 74 di My Sweet Lie, Suna e Saniye scoprono che Pervin è la loro madre. Scoprono anche che Sevket ha raccontato loro una versione falsa della verità per molti anni. Le due donne reagiscono con rabbia e sconvolgimento. Chi è la madre di Suna e Saniye in My Sweet Lie? Nell’episodio 74 di My Sweet Lie, andato in onda il 12 novembre 2026, Suna e Saniye scoprono che la loro madre è Pervin. La rivelazione cambia ciò che le due donne credevano sulla propria famiglia. Dove vedere la replica di My Sweet Lie episodio 74? La replica della puntata del 12 novembre 2026 di My Sweet Lie, l’episodio 74 della soap turca, è disponibile in streaming su Video Mediaset. Con chi sono arrabbiate Suna e Saniye in My Sweet Lie? Nell’episodio 74 di My Sweet Lie, Suna e Saniye sono arrabbiate con Sevket. Hanno scoperto che per molti anni Sevket ha raccontato loro una versione falsa della verità su Pervin. Cosa è successo in My Sweet Lie nella puntata del 10 novembre 2026? Nell’episodio 72 di My Sweet Lie, andato in onda il 10 novembre 2026, Aylin ha accettato di accompagnare Kayra dal padre. La bambina avrebbe trascorso con lui un’intera giornata. Nejat, informato della sorpresa, ha deciso di restare a casa.

Fonte: Super Guida TV · Zazoom Social News