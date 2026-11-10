Fiorello dice no a Domenica In dopo Mara Venier: «Non potrei mai lavorare di domenica»

di Redazione ZON

In sintesi. Il 10 novembre 2026 Fiorello ha smentito a La Pennicanza, su Rai Radio 2, di poter condurre Domenica In al posto di Mara Venier. Fiorello ha spiegato che non potrebbe lavorare di domenica, perché dovrebbe fare le prove il sabato sera e poi la diretta nel pomeriggio della domenica.

I punti chiave Il 10 novembre 2026 Fiorello ha smentito a La Pennicanza, su Rai Radio 2, l’ipotesi di condurre Domenica In al posto di Mara Venier.

Secondo Fiorello, Domenica In richiederebbe le prove il sabato sera, il lavoro la domenica mattina e la diretta il pomeriggio, lasciandogli libero solo il lunedì.

L’ipotesi è stata lanciata il 10 novembre 2026 dal blogger Hit su Affaritaliani ed è un’idea della testata, non una decisione della Rai.

Stefano De Martino aveva smentito la partecipazione di Paola Iezzi al ControFestival, e Fiorello ha risposto con la battuta «Al suo posto infatti ci sarà Chiara Iezzi!».

L’8 novembre 2026 la prima parte di Domenica In ha avuto 2.038.000 spettatori e il 17,69% di share, contro i 2.615.000 spettatori e il 22,13% di Amici di Maria De Filippi.

Il 10 novembre 2026 Fiorello ha smentito a La Pennicanza, su Rai Radio 2, l’ipotesi di una sua conduzione di Domenica In al posto di Mara Venier. «La smentisco subito! Non potrei mai mettermi a lavorare di domenica», ha detto lo showman.

Perché Fiorello non vuole lavorare di domenica

Fiorello ha spiegato che Domenica In richiederebbe un impegno ben più lungo della sola diretta. Dovrebbe fare le prove il sabato sera, tornare al lavoro la domenica mattina e poi affrontare la diretta del pomeriggio.

Con sabato e domenica occupati dalla trasmissione, a Fiorello resterebbe libero solo il lunedì. Da qui la battuta che trasforma la smentita in un numero comico: i parrucchieri, ha scherzato, il lunedì sono chiusi.

Da dove nasce l’ipotesi Fiorello a Domenica In

L’idea è stata lanciata il 10 novembre 2026 dal blogger Hit sul sito Affaritaliani. Secondo lui, per cambiare la domenica pomeriggio di Rai 1 la Rai dovrebbe puntare su Fiorello, con un programma lungo e in diretta insieme a Fabrizio Biggio.

Nella versione immaginata da Affaritaliani, Domenica In diventerebbe un «hub crossmediale» attivo in tv, in radio e sui social network. È un’ipotesi della testata e non una decisione della Rai.

Mara Venier ha dichiarato di recente: «Sarà la mia ultima Domenica In… Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno». Angelo Mellone, direttore del Day Time Rai, ha detto di avere «delle ipotesi di un eventuale nuovo programma che cambierebbe completamente tutto».

La battuta a Stefano De Martino sul ControFestival

Nella stessa puntata Fiorello è tornato sul ControFestival, il progetto di cui si parla in relazione al Festival di Sanremo. Stefano De Martino aveva smentito la partecipazione di Paola Iezzi, il cui nome era stato anticipato proprio da Fiorello.

Lo showman ha replicato con una provocazione: «Al suo posto infatti ci sarà Chiara Iezzi!». Era una battuta e non la conferma della presenza di Chiara Iezzi nel progetto.

Gli ascolti di Domenica In l’8 novembre 2026

Domenica 8 novembre 2026 Domenica In ha perso la sfida con Amici di Maria De Filippi, secondo i dati riportati da TvDavideMaggio.it.

Programma Spettatori Share Domenica In, prima parte 2.038.000 17,69% Domenica In, seconda parte 1.692.000 16,29% Amici, media 2.615.000 22,13%

Cosa resta aperto sul futuro di Domenica In

La successione a Mara Venier resta una questione aperta. Fiorello, intanto, continua a dedicarsi alla radio con Fabrizio Biggio.

Domande frequenti Fiorello condurrà Domenica In al posto di Mara Venier? No. Il 10 novembre 2026 Fiorello ha smentito l’ipotesi a La Pennicanza, su Rai Radio 2, dicendo: «Non potrei mai mettermi a lavorare di domenica». L’ipotesi era stata lanciata da Affaritaliani e non è una decisione della Rai. Perché Fiorello non vuole lavorare di domenica? Secondo Fiorello, Domenica In richiederebbe un impegno più lungo della sola diretta: le prove il sabato sera, il ritorno al lavoro la domenica mattina e la diretta del pomeriggio. Gli resterebbe libero solo il lunedì, e per questo ha scherzato sui parrucchieri chiusi quel giorno. Chi ha lanciato l’ipotesi di Fiorello a Domenica In? L’ipotesi è stata lanciata il 10 novembre 2026 dal blogger Hit sul sito Affaritaliani. Nella versione di Affaritaliani, Fiorello condurrebbe con Fabrizio Biggio un programma lungo e in diretta, un «hub crossmediale» in tv, in radio e sui social network. Chi ha vinto tra Domenica In e Amici l’8 novembre 2026? Ha vinto Amici di Maria De Filippi, secondo i dati riportati da TvDavideMaggio.it. Amici ha fatto in media 2.615.000 spettatori e il 22,13% di share, mentre la prima parte di Domenica In ha avuto 2.038.000 spettatori e il 17,69% e la seconda parte 1.692.000 spettatori e il 16,29%. Chiara Iezzi sarà nel ControFestival? Non è confermato. La frase «Al suo posto infatti ci sarà Chiara Iezzi!» è stata una battuta di Fiorello in risposta a Stefano De Martino, che aveva smentito la partecipazione di Paola Iezzi.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · Affaritaliani · Libero · LaNostraTv