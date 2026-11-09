Fedez contro Maria De Filippi: cosa dice il carosello di Pulp Podcast su Amici 26

di Redazione ZON

In sintesi. Il 9 novembre 2026 ZON.it riporta che il profilo Instagram di Pulp Podcast, progetto guidato da Fedez, ha pubblicato un carosello di grafiche contro Maria De Filippi. Le diapositive criticano Amici 26 e citano cali di share per Amici, Tú Sí Que Vales e C’è Posta per Te, mentre salvano Uomini e Donne e Temptation Island.

I punti chiave Il profilo Instagram di Pulp Podcast, progetto guidato da Fedez, ha pubblicato un carosello che definisce Amici 26 il «personale vivaio di giovani virgulti rinc*glioniti» di Maria De Filippi.

Secondo le grafiche di Pulp Podcast, il pomeridiano di Amici ha perso quasi 4 punti di share e circa mezzo milione di spettatori rispetto al passato.

Secondo Pulp Podcast, Tú Sí Que Vales è passato dal 27,1% di share del 2025 al 24,5% del 2026, cioè 2,6 punti in meno.

Secondo Pulp Podcast, C’è Posta per Te è passato dal 30,58% al 26,47% di share, cioè 4,11 punti in meno e quasi 700mila telespettatori in meno.

Secondo le grafiche di Pulp Podcast, nel palinsesto Mediaset restano in testa per ascolti solo due programmi: Uomini e Donne, stabile, e Temptation Island, in crescita con picchi oltre il 31% di share.

Il profilo Instagram di Pulp Podcast, progetto guidato da Fedez, ha pubblicato un carosello di grafiche che attacca Maria De Filippi e definisce Amici 26 il «personale vivaio di giovani virgulti rinc*glioniti» della conduttrice.

Cosa dice il carosello di Pulp Podcast su Amici 26

Le grafiche di Pulp Podcast analizzano il presunto calo di ascolti del pomeridiano domenicale di Amici 26. Le stesse diapositive ironizzano sull’ingresso nel programma di categorie sportive come i pugili.

Su Tú Sí Que Vales le grafiche parlano di «una sorta di talent show stile La Corrida».

I numeri sugli ascolti sono quelli riportati nelle diapositive di Pulp Podcast:

Programma Dato indicato da Pulp Podcast Amici (pomeridiano) Calo di quasi 4 punti di share e di circa mezzo milione di spettatori rispetto al passato Tú Sí Que Vales Dal 27,1% di share del 2025 al 24,5% del 2026, pari a 2,6 punti in meno C’è Posta per Te Dal 30,58% al 26,47% di share, pari a 4,11 punti in meno e a quasi 700mila telespettatori in meno

I due programmi che secondo le grafiche reggono

Secondo le grafiche di Pulp Podcast, nel palinsesto Mediaset restano in testa per ascolti soltanto due programmi.

Uomini e Donne è indicato come sostanzialmente stabile nel primo pomeriggio. Temptation Island è indicato in netta crescita, con picchi oltre il 31% di share.

La frase conclusiva del carosello e la reazione dei fan di Maria De Filippi

Il carosello di Pulp Podcast si chiude con una domanda retorica, che riportiamo con le parole volgari parzialmente oscurate:

«Se persino programmi creati in laboratori segreti del Sisde per ottenebrare la mente accusano segni di invecchiamento, non sarà mica per caso che la gente si è rotta i cogli*ni di vedere sempre le solite vecchie str*nzate?»

I fan di Maria De Filippi hanno reagito subito a questa provocazione, e la vicenda ha fatto discutere il web.

Il rapporto tra Fedez e Maria De Filippi prima del carosello

Fedez è stato più volte ospite musicale di Amici a partire dal 2013.

Nel corso degli anni il rapper milanese ha ricoperto anche il ruolo di giudice speciale nelle puntate pomeridiane del talent e quello di ospite d’onore nelle fasi serali.

Domande frequenti Cosa ha pubblicato Pulp Podcast su Maria De Filippi? Il profilo Instagram di Pulp Podcast, progetto guidato da Fedez, ha pubblicato un carosello di grafiche che attacca Maria De Filippi. Le diapositive definiscono Amici 26 il «personale vivaio di giovani virgulti rinc*glioniti» della conduttrice e analizzano il presunto calo di ascolti di alcuni programmi Mediaset. Quali dati di ascolto cita Pulp Podcast per Amici, Tú Sí Que Vales e C’è Posta per Te? Per il pomeridiano di Amici, Pulp Podcast indica un calo di quasi 4 punti di share e di circa mezzo milione di spettatori. Tú Sí Que Vales scende dal 27,1% del 2025 al 24,5% del 2026, mentre C’è Posta per Te passa dal 30,58% al 26,47% di share, con quasi 700mila telespettatori in meno. Quali programmi Mediaset reggono secondo Pulp Podcast? Secondo le grafiche di Pulp Podcast, nel palinsesto Mediaset restano in testa per ascolti soltanto due programmi. Uomini e Donne è indicato come sostanzialmente stabile nel primo pomeriggio, Temptation Island come in netta crescita, con picchi oltre il 31% di share. Che rapporto c’era tra Fedez e Maria De Filippi prima del carosello? Fedez è stato più volte ospite musicale di Amici a partire dal 2013. Nel corso degli anni ha ricoperto anche il ruolo di giudice speciale nelle puntate pomeridiane del talent e quello di ospite d’onore nelle fasi serali.