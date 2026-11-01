Ascolti tv del 31 ottobre 2026: Tú sí que vales batte Ballando con le Stelle per 92mila spettatori

di Redazione ZON

In sintesi. Sabato 31 ottobre 2026 il talent di Canale 5 Tú sí que vales ha superato Ballando con le Stelle di Rai1 nella fascia di sovrapposizione: 3.178.000 spettatori e il 22,56% di share contro 3.086.000 spettatori e il 21,9%. Il distacco, secondo i dati diffusi dal giornalista Giuseppe Candela, è di 92.000 spettatori e 0,66 punti di share.

I punti chiave Tú sí que vales su Canale 5 ha ottenuto 3.178.000 spettatori e il 22,56% di share nella sovrapposizione con Ballando con le Stelle del 31 ottobre 2026.

Ballando con le Stelle su Rai1 ha ottenuto 3.086.000 spettatori e il 21,9% di share nella stessa fascia di sovrapposizione del 31 ottobre 2026.

Il distacco tra Tú sí que vales e Ballando con le Stelle è di 92.000 spettatori e 0,66 punti di share, secondo i dati diffusi da Giuseppe Candela.

Sulla serata intera del 31 ottobre 2026 Tú sí que vales ha registrato 3.177.000 spettatori e il 22,5% di share.

Il 31 ottobre 2026 Tú sí que vales non ha aperto la puntata con la Lip Sync Battle e Mediaset non ha spiegato il motivo.

Sabato 31 ottobre 2026 Tú sí que vales su Canale 5 ha vinto la sfida degli ascolti contro Ballando con le Stelle su Rai1. Nella fascia di sovrapposizione il talent Mediaset ha fatto il 22,56% di share. Il programma Rai si è fermato al 21,9%.

Quanti spettatori hanno separato i due programmi

Nella sovrapposizione Tú sí que vales ha raccolto 3.178.000 spettatori. Ballando con le Stelle ne ha avuti 3.086.000. Il distacco è di 92.000 spettatori e di 0,66 punti di share.

Il giornalista Giuseppe Candela ha diffuso i dati della sovrapposizione e parla di un «5 a 0». Candela non spiega il conteggio. Il risultato arriva nella quinta sfida diretta del sabato tra i due programmi.

Secondo Giuseppe Candela, Halloween e il ponte hanno pesato di più su Canale 5 che su Rai1. Candela ha scritto che «halloween e ponte danneggiano più Canale 5».

I dati Auditel dell’intera serata del 31 ottobre 2026

Nei dati Auditel della prima serata, Ballando con le Stelle risulta con 2.461.000 spettatori e il 23,6% di share. L’anteprima Ballando Tutti in Pista ha avuto 3.493.000 spettatori e il 20,9%. Le fonti non dicono a quale fascia oraria corrisponde il dato di 2.461.000 spettatori.

Sulla serata intera Tú sí que vales ha avuto 3.177.000 spettatori e il 22,5% di share. La coda Buonanotte ha registrato 1.295.000 spettatori e il 21,3%.

Programma Rete Spettatori Share Tú sí que vales Canale 5 3.177.000 22,5% Ballando con le Stelle Rai1 2.461.000 23,6% In Altre Parole La7 1.027.000 6,1% S.W.A.T. Rai2 678.000 4,2% L’era glaciale 5 – In rotta di collisione Italia 1 553.000 3,4% Sapiens – Un Solo Pianeta Rai3 479.000 3,3% Accordi & Disaccordi Nove 478.000 3,3% Le ali della libertà Rete 4 462.000 3,3%

Su La7 la seconda parte, In Altre Parole… Ancora, ha avuto 541.000 spettatori e il 3,9% di share.

Perché Tú sí que vales non è partito con la Lip Sync Battle

Il 31 ottobre 2026 Tú sí que vales non ha aperto la serata con la Lip Sync Battle. Di solito il segmento apre la puntata. Mediaset non ha spiegato il cambio di scaletta. Le fonti disponibili non dicono se la scelta abbia inciso sugli ascolti.

Su Rai1 la puntata di Ballando con le Stelle del 31 ottobre 2026 è stata vinta da Noemi Bocchi.

Quando è la prossima sfida del sabato

Il prossimo confronto tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales è atteso con la prossima prima serata del sabato. Rai e Mediaset non hanno comunicato la data nel materiale disponibile. Gli ascolti di quella sera diranno se Canale 5 conferma il vantaggio.

Domande frequenti Chi ha vinto gli ascolti tra Tú sí que vales e Ballando con le Stelle il 31 ottobre 2026? Sabato 31 ottobre 2026 Tú sí que vales su Canale 5 ha vinto la sfida con Ballando con le Stelle su Rai1. Nella fascia di sovrapposizione il talent Mediaset ha fatto il 22,56% di share contro il 21,9% del programma Rai. Quanti spettatori ha fatto Tú sí que vales il 31 ottobre 2026? Tú sí que vales su Canale 5 ha raccolto 3.178.000 spettatori nella fascia di sovrapposizione con Ballando con le Stelle del 31 ottobre 2026. Sulla serata intera il programma ha avuto 3.177.000 spettatori e il 22,5% di share. Quanti spettatori ha fatto Ballando con le Stelle il 31 ottobre 2026? Ballando con le Stelle su Rai1 ha avuto 3.086.000 spettatori e il 21,9% di share nella sovrapposizione con Tú sí que vales del 31 ottobre 2026. Nei dati Auditel della prima serata il programma risulta con 2.461.000 spettatori e il 23,6% di share, mentre l’anteprima Ballando Tutti in Pista ha avuto 3.493.000 spettatori e il 20,9%. Perché Tú sí que vales non è partito con la Lip Sync Battle il 31 ottobre 2026? Il motivo non è stato comunicato. Il 31 ottobre 2026 Tú sí que vales su Canale 5 non ha aperto la puntata con la Lip Sync Battle, il segmento che di solito apre il programma, e Mediaset non ha spiegato il cambio di scaletta. Chi ha vinto la puntata di Ballando con le Stelle del 31 ottobre 2026? La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda su Rai1 sabato 31 ottobre 2026 è stata vinta da Noemi Bocchi.