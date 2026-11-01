Asmaa Fares dopo la fine con Cristiano Lo Zupone: «I miei figli sono la mia forza»

di Redazione ZON

In sintesi. Asmaa Fares, ex protagonista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, ha risposto sui social ai fan dopo la fine della relazione con Cristiano Lo Zupone, padre di uno dei suoi figli. Nelle dichiarazioni riportate il 1° novembre 2026 ha scritto: «I miei figli sono la mia forza», senza spiegare i motivi della separazione.

I punti chiave Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi.

Dalla relazione tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone è nato un figlio.

Asmaa Fares ha scritto ai fan sui social: «Grazie sto bene non mi lamento. I miei figli sono la mia forza».

Asmaa Fares ha raccontato di essere autonoma da quando aveva 18 anni e di poter contare su famiglia, fratelli e cognati.

Asmaa Fares non ha spiegato i motivi né la data della fine della relazione con Cristiano Lo Zupone, e Cristiano Lo Zupone non ha diffuso dichiarazioni pubbliche.

Asmaa Fares, conosciuta dal pubblico di Uomini e Donne, ha risposto sui social alle domande dei fan dopo la fine della relazione con Cristiano Lo Zupone: «I miei figli sono la mia forza», ha scritto.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si erano conosciuti in studio

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Dopo l’innamoramento hanno scelto di costruire una vita insieme fuori dalla trasmissione.

Dalla relazione tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone è nato un figlio. La fine della storia è stata riportata dalla stampa televisiva. Nei messaggi diffusi, però, Asmaa Fares non entra nei dettagli della separazione. Nel materiale disponibile non compare alcun commento di Cristiano Lo Zupone.

Cosa ha scritto Asmaa Fares ai fan sui social

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha risposto a una serie di domande dei follower, curiosi di sapere come stesse. La sua risposta è stata netta:

«Grazie sto bene non mi lamento. I miei figli sono la mia forza. Per loro nulla è troppo difficile.»

Asmaa Fares ha poi parlato della propria indipendenza. Ha raccontato di essere autonoma da quando aveva 18 anni e di non aver mai avuto bisogno di dipendere da qualcuno. Ha aggiunto di poter contare comunque sulla famiglia, sui fratelli e sui cognati.

Il messaggio di Asmaa Fares sul ruolo dei papà

Asmaa Fares ha descritto il proprio carattere come quello di «una persona che non chiede mai». Ha spiegato così la sua scelta: «al mondo ci siamo io e loro, e per loro sono pronta a fare tutto».

Il passaggio più significativo riguarda la genitorialità condivisa. Asmaa Fares ha voluto sottolineare che i suoi figli hanno accanto i rispettivi padri: «I miei figli hanno dei papà presenti, e insieme facciamo i genitori, perché i figli vengono prima di tutto».

Cosa resta da sapere dopo le parole di Asmaa Fares

Nei messaggi ai fan Asmaa Fares non ha spiegato i motivi della fine della relazione con Cristiano Lo Zupone. Non è stato reso noto quando la coppia si sia separata. Cristiano Lo Zupone non ha diffuso dichiarazioni pubbliche, almeno nel materiale disponibile. Eventuali aggiornamenti potranno arrivare dai profili social dei due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Domande frequenti Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono lasciati? Sì, la fine della relazione tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, coppia nata a Uomini e Donne, è stata riportata dalla stampa televisiva. Asmaa Fares ne ha parlato rispondendo ai fan sui social, senza entrare nei dettagli della separazione. Cosa ha detto Asmaa Fares ai fan dopo la fine con Cristiano Lo Zupone? Asmaa Fares ha scritto sui social: «Grazie sto bene non mi lamento. I miei figli sono la mia forza. Per loro nulla è troppo difficile». Ha aggiunto di essere autonoma da quando aveva 18 anni e di poter contare su famiglia, fratelli e cognati. Perché Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono separati? I motivi della fine della relazione tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone non sono stati resi noti. Nei messaggi ai fan Asmaa Fares non li ha spiegati e non è nota nemmeno la data della separazione. Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno un figlio? Sì, dalla relazione tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone è nato un figlio. Asmaa Fares ha spiegato che i suoi figli hanno accanto papà presenti e che insieme a loro fa il genitore, perché «i figli vengono prima di tutto». Cristiano Lo Zupone ha commentato la fine della storia con Asmaa Fares? No, nel materiale disponibile non compare alcun commento pubblico di Cristiano Lo Zupone sulla fine della relazione con Asmaa Fares. Eventuali aggiornamenti potranno arrivare dai profili social dei due ex protagonisti di Uomini e Donne.