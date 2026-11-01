Simona Izzo e la sindrome di Sjogren: «Pensavo di non arrivare a ottobre»

di Redazione ZON

In sintesi. L’attrice e regista Simona Izzo ha raccontato di avere la sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune, intervistata da Monica Setta nel programma «Storie di donne al bivio – weekend» su Rai 2. Simona Izzo ha spiegato che i primi sintomi sono stati dermatite persistente, disturbi agli occhi e astenia, e che la diagnosi è arrivata da un immunologo.

I punti chiave Simona Izzo ha raccontato a Monica Setta, su Rai 2, di avere la sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune.

I sintomi citati da Simona Izzo sono tre: dermatite persistente, disturbi agli occhi e astenia.

La diagnosi della sindrome di Sjogren è arrivata da un immunologo, di cui Simona Izzo non ha fatto il nome.

Simona Izzo ha detto di aver reso pubblica la malattia per le donne con sintomi simili che spesso non vengono credute.

Il marito di Simona Izzo, il regista e attore Ricky Tognazzi, le è stato accanto nei mesi più difficili.

Simona Izzo ha una malattia autoimmune, la sindrome di Sjogren. L’attrice e regista lo ha raccontato a Monica Setta a «Storie di donne al bivio – weekend», su Rai 2: «Pensavo di non arrivare a ottobre».

Simona Izzo racconta i primi sintomi della sindrome di Sjogren

Secondo il racconto di Simona Izzo, tutto è partito da una dermatite che non passava. Nel giro di poco tempo sono arrivati problemi agli occhi e astenia.

«Stavo così male che ho pensato di morire. Mi sono detta, ed eravamo in estate: non arrivo a ottobre»

La diagnosi di sindrome di Sjogren è arrivata da un immunologo, che Simona Izzo ha definito «bravissimo». L’attrice non ha fatto il suo nome. Nel corso dell’intervista non è stato reso noto quando sia arrivata la diagnosi.

Che cosa ha detto Simona Izzo sulla malattia autoimmune

Simona Izzo ha descritto la sindrome di Sjogren come una «malattia autoimmune non mortale, con cui si convive e ci si fa pace». Non ha detto quali terapie stia seguendo.

I sintomi citati da Simona Izzo nel suo racconto sono tre: la dermatite persistente, i disturbi agli occhi e l’astenia, cioè una forte stanchezza. Sono i sintomi della sua esperienza personale. Chi riconosce disturbi simili dovrebbe rivolgersi al proprio medico.

Simona Izzo ha raccontato anche che in quei mesi ha sofferto di depressione e ha perso molto peso.

Perché Simona Izzo ha scelto di parlarne in tv

Simona Izzo ha spiegato che ha reso pubblica la malattia per le donne che vivono la stessa situazione e che spesso non vengono credute:

«Molte accusano sintomi difficili da sintetizzare e vengono considerate malate immaginarie, mentre soffrono tantissimo. Ho scelto di metterci la faccia proprio per mandare un messaggio a loro»

L’attrice ha legato la sua scelta a una regola che dice di seguire da sempre con il pubblico. Ha ricordato di aver già parlato apertamente del lifting e degli interventi alle gambe: «È una questione di trasparenza».

Il ruolo di Ricky Tognazzi nei mesi più difficili

Nei mesi più duri Simona Izzo ha avuto accanto il marito, il regista e attore Ricky Tognazzi, con cui è sposata da molti anni. Simona Izzo ha raccontato che Ricky Tognazzi cercava in ogni modo di tirarla su quando era giù di morale.

«Ha provato a cucinare di tutto, perfino panna e champagne»

Simona Izzo, volto noto del cinema e della televisione italiana, ha partecipato in passato al Grande Fratello Vip. Nel racconto in tv non ha dato indicazioni sui suoi prossimi progetti di lavoro.

Domande frequenti Che malattia ha Simona Izzo? Simona Izzo ha la sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune. L’attrice e regista lo ha raccontato a Monica Setta nel programma «Storie di donne al bivio – weekend» su Rai 2, descrivendola come una «malattia autoimmune non mortale, con cui si convive e ci si fa pace». Quali sono stati i primi sintomi della malattia di Simona Izzo? Secondo il racconto di Simona Izzo, i primi sintomi della sindrome di Sjogren sono stati una dermatite che non passava, poi disturbi agli occhi e astenia, cioè una forte stanchezza. Simona Izzo ha raccontato anche di aver sofferto di depressione e di aver perso molto peso in quel periodo. Chi riconosce disturbi simili dovrebbe rivolgersi al proprio medico. Chi ha diagnosticato la sindrome di Sjogren a Simona Izzo? La diagnosi della sindrome di Sjogren a Simona Izzo è arrivata da un immunologo, che l’attrice ha definito «bravissimo». Simona Izzo non ha fatto il nome del medico e nell’intervista su Rai 2 non è stato reso noto quando sia arrivata la diagnosi. Perché Simona Izzo ha parlato della sua malattia in tv? Simona Izzo ha spiegato di aver reso pubblica la sindrome di Sjogren per le donne che vivono la stessa situazione e che spesso vengono considerate «malate immaginarie». L’attrice ha detto di aver scelto di metterci la faccia per mandare un messaggio a loro, per una questione di trasparenza con il pubblico. Come ha aiutato Ricky Tognazzi Simona Izzo durante la malattia? Il regista e attore Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo, ha cercato in ogni modo di tirarla su nei mesi più duri della sindrome di Sjogren. Simona Izzo ha raccontato su Rai 2 che Ricky Tognazzi «ha provato a cucinare di tutto, perfino panna e champagne».