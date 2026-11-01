Come trascrivere un audio con ChatGPT: file fino a 512 MB, modalità Record su Mac e riassunti

di Redazione ZON

In sintesi. ChatGPT di OpenAI trascrive un audio in due modi, entrambi esclusi dal piano Free. Dal 6 ottobre 2026 si può allegare a una conversazione un file audio fino a 512 MB e chiedere trascrizione, riassunto o note. In alternativa, la modalità Record dell’app desktop per macOS registra dal vivo sessioni fino a 4 ore e produce note modificabili.

I punti chiave Il caricamento di file audio in ChatGPT è disponibile dal 6 ottobre 2026 ed è riservato agli abbonamenti a pagamento e ai workspace, Enterprise compreso.

Ogni file audio caricato in ChatGPT può pesare fino a 512 MB; i formati supportati sono WAV, MP3/MPEG, OGG/OGA, WebM solo audio, PCM, FLAC, AAC, M4A e MP4 solo audio.

La modalità Record di ChatGPT funziona solo nell’app desktop per macOS con i piani Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu, e non è disponibile su Windows né sul sito web.

Una sessione della modalità Record di ChatGPT dura al massimo 4 ore (240 minuti); allo scadere la registrazione si ferma e le note vengono salvate come canvas privato.

Secondo OpenAI, le registrazioni fatte con la modalità Record di ChatGPT servono solo per la trascrizione e vengono cancellate subito dopo, mentre trascrizione e note restano.

ChatGPT trascrive un audio in due modi. Il primo è allegare un file audio a una conversazione e chiedere trascrizione, riassunto o note. La funzione è disponibile dal 6 ottobre 2026 e richiede un piano a pagamento. Il secondo è la modalità Record dell’app desktop per macOS: registra dal vivo riunioni o note vocali, le trascrive e ne ricava note modificabili.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Chi può trascrivere un audio con ChatGPT e cosa serve?

Con il piano Free non si può. A novembre 2026 il caricamento di file audio è riservato agli abbonamenti a pagamento e ai workspace, Enterprise compreso. Anche Record è escluso dal piano gratuito.

Record ha un requisito in più: funziona solo nell’app desktop per macOS, con i piani Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu. Non è disponibile su Windows né sul sito web. OpenAI non ha indicato i prezzi aggiornati dei piani in euro.

Caratteristica Caricamento di un file audio Modalità Record Cosa trascrive Un file già registrato Una registrazione fatta dal vivo Dove funziona In una conversazione di ChatGPT Solo nell’app desktop per macOS Piani Abbonamenti a pagamento e workspace, Enterprise compreso Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu Piano Free No No Limite 512 MB per file 4 ore (240 minuti) per sessione Cosa ottieni Trascrizione, riassunto, risposte sul contenuto, note strutturate, bozza di email Trascrizione e riassunto modificabile in canvas Più interlocutori Il riconoscimento può contenere errori Sì, distingue più interlocutori

La disponibilità può comunque variare in base alle impostazioni del workspace, alla regione, alla versione dell’app e al modello usato.

Quali formati audio accetta ChatGPT?

A novembre 2026 i formati supportati sono WAV, MP3/MPEG, OGG/OGA, WebM solo audio, PCM, FLAC, AAC, M4A e MP4 solo audio. Ogni file può pesare fino a 512 MB.

Attenzione ai video. Se un file MP4 o WebM viene riconosciuto come video, il caricamento non funziona: prima bisogna estrarre la sola traccia audio. Il file deve contenere un flusso audio valido e leggibile.

OpenAI non indica una durata massima in minuti, solo il limite di peso. Avverte però che i file molto lunghi possono andare in timeout durante l’elaborazione.

Come trascrivere un file audio in ChatGPT, passo per passo

Accedi a ChatGPT con un account su piano a pagamento o in un workspace. Apri una nuova conversazione. Allega il file audio con il comando per aggiungere file vicino alla casella di testo. La documentazione ufficiale non riporta il nome esatto del pulsante. Verifica che il file sia in uno dei formati supportati e non superi i 512 MB. Scrivi cosa ti serve: trascrizione integrale, riassunto, note strutturate o bozza di email di follow-up. Invia la richiesta e, a risultato ottenuto, fai altre domande sul contenuto della registrazione.

I passaggi specifici per le app iOS e Android non sono descritti in una pagina ufficiale.

Un esempio di richiesta da scrivere

Hai registrato una lezione universitaria o una riunione di lavoro in M4A con il telefono. Allega il file e scrivi: «Trascrivi integralmente questa registrazione. Poi ricava note strutturate per argomento, un elenco delle decisioni prese e una bozza di email di follow-up per i partecipanti.»

Se l’audio è in italiano, rileggi la trascrizione: OpenAI segnala che la qualità di comprensione e trascrizione cambia da lingua a lingua.

Come usare la modalità Record sull’app ChatGPT per Mac?

Record registra l’audio dal vivo, per esempio una riunione, un brainstorming o una nota vocale, e alla fine produce trascrizione e note. Al lancio OpenAI l’ha inclusa senza costi aggiuntivi. Prima di usarla, devi dare all’app i permessi di macOS.

I nomi dei pulsanti qui sotto sono quelli inglesi della documentazione OpenAI: non sono stati trovati i nomi ufficiali in italiano, quindi nell’app potresti vederli tradotti.

Apri «Impostazioni di Sistema» sul Mac. Vai in «Privacy e sicurezza» → «Microfono» e attiva ChatGPT. Torna in «Privacy e sicurezza» → «Registrazione schermo e audio di sistema» e attiva ChatGPT. Apri l’app ChatGPT per macOS e fai clic su «Record» in fondo a qualsiasi chat. Se metti in pausa, seleziona «Resume» per continuare nella stessa sessione. Per chiudere la registrazione e caricare trascrizione e riassunto, seleziona «Send».

Se annulli la registrazione, compaiono tre opzioni: «Upload» carica comunque trascrizione e riassunto, «Delete» cancella la registrazione, «Cancel» ti riporta alla finestra di registrazione per riprendere nella stessa sessione.

Cosa succede dopo aver premuto «Send»?

ChatGPT carica la trascrizione e apre le note generate, sotto forma di riassunto modificabile in canvas. Da lì puoi correggerle o chiedere altre elaborazioni nella chat.

Una sessione dura al massimo 4 ore. Se la superi, Record si ferma da solo e genera comunque le note, salvate come canvas privato. Nella trascrizione Record distingue più interlocutori.

Record funziona con Zoom, Teams e Webex?

Sì, ma non si avvia da solo. Con Zoom, Microsoft Teams, Webex o altri link di riunione devi avviare Record a mano nell’app ChatGPT per macOS, mentre la riunione è in corso.

Esiste anche un plugin più recente, Meetings. Secondo una testata specializzata è in beta nell’app desktop per macOS per gli utenti Pro e Business, con Enterprise in arrivo.

Errori comuni e limiti da conoscere

Il pulsante Record non c’è. Aggiorna l’app ChatGPT per macOS all’ultima versione e verifica di aver fatto l’accesso con un piano Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu.

Aggiorna l’app ChatGPT per macOS all’ultima versione e verifica di aver fatto l’accesso con un piano Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu. Lavori in un’azienda o un’università. Nei workspace Enterprise ed Edu Record è disattivato di default: deve attivarlo il proprietario del workspace.

Nei workspace Enterprise ed Edu Record è disattivato di default: deve attivarlo il proprietario del workspace. Il video non viene accettato. I file MP4 e WebM riconosciuti come video non sono supportati: estrai prima la traccia audio.

I file MP4 e WebM riconosciuti come video non sono supportati: estrai prima la traccia audio. Audio in italiano. Record, a novembre 2026, rende al meglio in inglese. Per l’italiano conviene sempre ricontrollare la trascrizione.

Record, a novembre 2026, rende al meglio in inglese. Per l’italiano conviene sempre ricontrollare la trascrizione. Trascrizioni imprecise. OpenAI avverte che trascrizioni e riconoscimento degli interlocutori possono contenere errori.

OpenAI avverte che trascrizioni e riconoscimento degli interlocutori possono contenere errori. File troppo lunghi. Possono andare in timeout: se succede, dividi la registrazione in parti più brevi.

Occhio alle guide non ufficiali superate. Alcuni siti indicano ancora un limite di 25 MB per i file audio, mentre la documentazione OpenAI parla di 512 MB. Altri sostengono che Record sia escluso dal piano Plus, ma oggi è incluso. Fa fede il centro assistenza di OpenAI.

Privacy e consenso: cosa sapere prima di registrare

Secondo OpenAI, le registrazioni fatte con Record servono solo per la trascrizione e vengono cancellate subito dopo. Restano trascrizione e note.

Se non vuoi che trascrizioni e canvas di Record vengano usati per addestrare i modelli, disattiva l’opzione «Improve the model for everyone» nelle impostazioni di ChatGPT.

Prima di registrare altre persone, la stessa documentazione OpenAI invita a controllare le leggi locali e a ottenere i consensi necessari. Per dubbi su un caso specifico, per esempio una riunione di lavoro, rivolgiti a un legale.

E per chi sviluppa software?

Chi vuole integrare la trascrizione in un’applicazione può usare l’API di OpenAI. Per trascrivere file il modello consigliato è gpt-transcribe, per l’audio in tempo reale gpt-live-transcribe.

Piani, limiti e pulsanti cambiano spesso: prima di abbonarti solo per questa funzione, controlla nelle impostazioni dell’app che il caricamento audio o Record siano attivi sul tuo account.

Domande frequenti Si può trascrivere un audio con ChatGPT gratis? No. A novembre 2026 il piano Free di ChatGPT non permette né di caricare file audio né di usare la modalità Record. Il caricamento di file audio richiede un abbonamento a pagamento o un workspace, la modalità Record un piano Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu. Quanto può essere grande un file audio da caricare su ChatGPT? Ogni file audio caricato su ChatGPT può pesare fino a 512 MB. OpenAI non indica una durata massima in minuti, ma avverte che i file molto lunghi possono andare in timeout durante l’elaborazione. Alcune guide non ufficiali indicano ancora un limite di 25 MB, superato dalla documentazione OpenAI. ChatGPT accetta i file video MP4 da trascrivere? Solo se il file MP4 o WebM contiene unicamente audio. Se ChatGPT riconosce il file come video, il caricamento non funziona e bisogna prima estrarre la sola traccia audio. La modalità Record di ChatGPT funziona su Windows? No. A novembre 2026 la modalità Record di ChatGPT funziona solo nell’app desktop per macOS e non è disponibile su Windows né sul sito web. Prima dell’uso l’app ChatGPT ha bisogno dei permessi di macOS per il microfono e per la registrazione dello schermo e dell’audio di sistema. La modalità Record di ChatGPT registra le riunioni su Zoom e Teams? Sì, la modalità Record di ChatGPT può registrare riunioni su Zoom, Microsoft Teams, Webex o altri link di riunione, ma non si avvia da sola. Bisogna avviarla a mano nell’app ChatGPT per macOS mentre la riunione è in corso.

Foto: JackPotte (CC BY)

Fonte: OpenAI Help Center – Uploading files and audio to ChatGPT · OpenAI Help Center – ChatGPT Record · OpenAI Help Center – ChatGPT release notes · OpenAI Developers – Transcription (API) · Mixed (mixed-news.com) · Releasebot (aggregatore delle note di rilascio OpenAI) · SmartScope · Weeve (blog, citato solo per una frase della documentazione OpenAI) · Vexascribe (sito di un concorrente, citato solo per segnalare il contrasto tra fonti)