Come trascrivere un audio con ChatGPT: file fino a 512 MB, modalità Record su Mac e riassunti
In sintesi. ChatGPT di OpenAI trascrive un audio in due modi, entrambi esclusi dal piano Free. Dal 6 ottobre 2026 si può allegare a una conversazione un file audio fino a 512 MB e chiedere trascrizione, riassunto o note. In alternativa, la modalità Record dell’app desktop per macOS registra dal vivo sessioni fino a 4 ore e produce note modificabili.
I punti chiave
- Il caricamento di file audio in ChatGPT è disponibile dal 6 ottobre 2026 ed è riservato agli abbonamenti a pagamento e ai workspace, Enterprise compreso.
- Ogni file audio caricato in ChatGPT può pesare fino a 512 MB; i formati supportati sono WAV, MP3/MPEG, OGG/OGA, WebM solo audio, PCM, FLAC, AAC, M4A e MP4 solo audio.
- La modalità Record di ChatGPT funziona solo nell’app desktop per macOS con i piani Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu, e non è disponibile su Windows né sul sito web.
- Una sessione della modalità Record di ChatGPT dura al massimo 4 ore (240 minuti); allo scadere la registrazione si ferma e le note vengono salvate come canvas privato.
- Secondo OpenAI, le registrazioni fatte con la modalità Record di ChatGPT servono solo per la trascrizione e vengono cancellate subito dopo, mentre trascrizione e note restano.
ChatGPT trascrive un audio in due modi. Il primo è allegare un file audio a una conversazione e chiedere trascrizione, riassunto o note. La funzione è disponibile dal 6 ottobre 2026 e richiede un piano a pagamento. Il secondo è la modalità Record dell’app desktop per macOS: registra dal vivo riunioni o note vocali, le trascrive e ne ricava note modificabili.
Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.
Chi può trascrivere un audio con ChatGPT e cosa serve?
Con il piano Free non si può. A novembre 2026 il caricamento di file audio è riservato agli abbonamenti a pagamento e ai workspace, Enterprise compreso. Anche Record è escluso dal piano gratuito.
Record ha un requisito in più: funziona solo nell’app desktop per macOS, con i piani Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu. Non è disponibile su Windows né sul sito web. OpenAI non ha indicato i prezzi aggiornati dei piani in euro.
|Caratteristica
|Caricamento di un file audio
|Modalità Record
|Cosa trascrive
|Un file già registrato
|Una registrazione fatta dal vivo
|Dove funziona
|In una conversazione di ChatGPT
|Solo nell’app desktop per macOS
|Piani
|Abbonamenti a pagamento e workspace, Enterprise compreso
|Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu
|Piano Free
|No
|No
|Limite
|512 MB per file
|4 ore (240 minuti) per sessione
|Cosa ottieni
|Trascrizione, riassunto, risposte sul contenuto, note strutturate, bozza di email
|Trascrizione e riassunto modificabile in canvas
|Più interlocutori
|Il riconoscimento può contenere errori
|Sì, distingue più interlocutori
La disponibilità può comunque variare in base alle impostazioni del workspace, alla regione, alla versione dell’app e al modello usato.
Quali formati audio accetta ChatGPT?
A novembre 2026 i formati supportati sono WAV, MP3/MPEG, OGG/OGA, WebM solo audio, PCM, FLAC, AAC, M4A e MP4 solo audio. Ogni file può pesare fino a 512 MB.
Attenzione ai video. Se un file MP4 o WebM viene riconosciuto come video, il caricamento non funziona: prima bisogna estrarre la sola traccia audio. Il file deve contenere un flusso audio valido e leggibile.
OpenAI non indica una durata massima in minuti, solo il limite di peso. Avverte però che i file molto lunghi possono andare in timeout durante l’elaborazione.
Come trascrivere un file audio in ChatGPT, passo per passo
- Accedi a ChatGPT con un account su piano a pagamento o in un workspace.
- Apri una nuova conversazione.
- Allega il file audio con il comando per aggiungere file vicino alla casella di testo. La documentazione ufficiale non riporta il nome esatto del pulsante.
- Verifica che il file sia in uno dei formati supportati e non superi i 512 MB.
- Scrivi cosa ti serve: trascrizione integrale, riassunto, note strutturate o bozza di email di follow-up.
- Invia la richiesta e, a risultato ottenuto, fai altre domande sul contenuto della registrazione.
I passaggi specifici per le app iOS e Android non sono descritti in una pagina ufficiale.
Un esempio di richiesta da scrivere
Hai registrato una lezione universitaria o una riunione di lavoro in M4A con il telefono. Allega il file e scrivi: «Trascrivi integralmente questa registrazione. Poi ricava note strutturate per argomento, un elenco delle decisioni prese e una bozza di email di follow-up per i partecipanti.»
Se l’audio è in italiano, rileggi la trascrizione: OpenAI segnala che la qualità di comprensione e trascrizione cambia da lingua a lingua.
Come usare la modalità Record sull’app ChatGPT per Mac?
Record registra l’audio dal vivo, per esempio una riunione, un brainstorming o una nota vocale, e alla fine produce trascrizione e note. Al lancio OpenAI l’ha inclusa senza costi aggiuntivi. Prima di usarla, devi dare all’app i permessi di macOS.
I nomi dei pulsanti qui sotto sono quelli inglesi della documentazione OpenAI: non sono stati trovati i nomi ufficiali in italiano, quindi nell’app potresti vederli tradotti.
- Apri «Impostazioni di Sistema» sul Mac.
- Vai in «Privacy e sicurezza» → «Microfono» e attiva ChatGPT.
- Torna in «Privacy e sicurezza» → «Registrazione schermo e audio di sistema» e attiva ChatGPT.
- Apri l’app ChatGPT per macOS e fai clic su «Record» in fondo a qualsiasi chat.
- Se metti in pausa, seleziona «Resume» per continuare nella stessa sessione.
- Per chiudere la registrazione e caricare trascrizione e riassunto, seleziona «Send».
Se annulli la registrazione, compaiono tre opzioni: «Upload» carica comunque trascrizione e riassunto, «Delete» cancella la registrazione, «Cancel» ti riporta alla finestra di registrazione per riprendere nella stessa sessione.
Cosa succede dopo aver premuto «Send»?
ChatGPT carica la trascrizione e apre le note generate, sotto forma di riassunto modificabile in canvas. Da lì puoi correggerle o chiedere altre elaborazioni nella chat.
Una sessione dura al massimo 4 ore. Se la superi, Record si ferma da solo e genera comunque le note, salvate come canvas privato. Nella trascrizione Record distingue più interlocutori.
Record funziona con Zoom, Teams e Webex?
Sì, ma non si avvia da solo. Con Zoom, Microsoft Teams, Webex o altri link di riunione devi avviare Record a mano nell’app ChatGPT per macOS, mentre la riunione è in corso.
Esiste anche un plugin più recente, Meetings. Secondo una testata specializzata è in beta nell’app desktop per macOS per gli utenti Pro e Business, con Enterprise in arrivo.
Errori comuni e limiti da conoscere
- Il pulsante Record non c’è. Aggiorna l’app ChatGPT per macOS all’ultima versione e verifica di aver fatto l’accesso con un piano Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu.
- Lavori in un’azienda o un’università. Nei workspace Enterprise ed Edu Record è disattivato di default: deve attivarlo il proprietario del workspace.
- Il video non viene accettato. I file MP4 e WebM riconosciuti come video non sono supportati: estrai prima la traccia audio.
- Audio in italiano. Record, a novembre 2026, rende al meglio in inglese. Per l’italiano conviene sempre ricontrollare la trascrizione.
- Trascrizioni imprecise. OpenAI avverte che trascrizioni e riconoscimento degli interlocutori possono contenere errori.
- File troppo lunghi. Possono andare in timeout: se succede, dividi la registrazione in parti più brevi.
Occhio alle guide non ufficiali superate. Alcuni siti indicano ancora un limite di 25 MB per i file audio, mentre la documentazione OpenAI parla di 512 MB. Altri sostengono che Record sia escluso dal piano Plus, ma oggi è incluso. Fa fede il centro assistenza di OpenAI.
Privacy e consenso: cosa sapere prima di registrare
Secondo OpenAI, le registrazioni fatte con Record servono solo per la trascrizione e vengono cancellate subito dopo. Restano trascrizione e note.
Se non vuoi che trascrizioni e canvas di Record vengano usati per addestrare i modelli, disattiva l’opzione «Improve the model for everyone» nelle impostazioni di ChatGPT.
Prima di registrare altre persone, la stessa documentazione OpenAI invita a controllare le leggi locali e a ottenere i consensi necessari. Per dubbi su un caso specifico, per esempio una riunione di lavoro, rivolgiti a un legale.
E per chi sviluppa software?
Chi vuole integrare la trascrizione in un’applicazione può usare l’API di OpenAI. Per trascrivere file il modello consigliato è gpt-transcribe, per l’audio in tempo reale gpt-live-transcribe.
Piani, limiti e pulsanti cambiano spesso: prima di abbonarti solo per questa funzione, controlla nelle impostazioni dell’app che il caricamento audio o Record siano attivi sul tuo account.
Domande frequenti
Si può trascrivere un audio con ChatGPT gratis?
No. A novembre 2026 il piano Free di ChatGPT non permette né di caricare file audio né di usare la modalità Record. Il caricamento di file audio richiede un abbonamento a pagamento o un workspace, la modalità Record un piano Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu.
Quanto può essere grande un file audio da caricare su ChatGPT?
Ogni file audio caricato su ChatGPT può pesare fino a 512 MB. OpenAI non indica una durata massima in minuti, ma avverte che i file molto lunghi possono andare in timeout durante l’elaborazione. Alcune guide non ufficiali indicano ancora un limite di 25 MB, superato dalla documentazione OpenAI.
ChatGPT accetta i file video MP4 da trascrivere?
Solo se il file MP4 o WebM contiene unicamente audio. Se ChatGPT riconosce il file come video, il caricamento non funziona e bisogna prima estrarre la sola traccia audio.
La modalità Record di ChatGPT funziona su Windows?
No. A novembre 2026 la modalità Record di ChatGPT funziona solo nell’app desktop per macOS e non è disponibile su Windows né sul sito web. Prima dell’uso l’app ChatGPT ha bisogno dei permessi di macOS per il microfono e per la registrazione dello schermo e dell’audio di sistema.
La modalità Record di ChatGPT registra le riunioni su Zoom e Teams?
Sì, la modalità Record di ChatGPT può registrare riunioni su Zoom, Microsoft Teams, Webex o altri link di riunione, ma non si avvia da sola. Bisogna avviarla a mano nell’app ChatGPT per macOS mentre la riunione è in corso.
Fonte: OpenAI Help Center – Uploading files and audio to ChatGPT · OpenAI Help Center – ChatGPT Record · OpenAI Help Center – ChatGPT release notes · OpenAI Developers – Transcription (API) · Mixed (mixed-news.com) · Releasebot (aggregatore delle note di rilascio OpenAI) · SmartScope · Weeve (blog, citato solo per una frase della documentazione OpenAI) · Vexascribe (sito di un concorrente, citato solo per segnalare il contrasto tra fonti)
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