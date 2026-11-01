Da Noi… a Ruota Libera, gli ospiti del 1 novembre 2026: Francesca Fialdini intervista Simona Ventura

di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 1 novembre 2026 alle 17.20 su Rai 1, Francesca Fialdini ospita a Da Noi… a Ruota Libera la conduttrice Simona Ventura, la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, l’attore e comico Sergio Friscia e Idanna Abignente, 83 anni, di Pino Torinese, ballerina di pole dance più anziana del mondo. Prima, alle 14, va in onda Domenica In con Mara Venier.

I punti chiave Da Noi… a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini, va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 17.20 su Rai 1.

Gli ospiti di Da Noi… a Ruota Libera del 1 novembre 2026 sono Simona Ventura, Anna Pettinelli, Sergio Friscia e Idanna Abignente.

Idanna Abignente, 83 anni, di Pino Torinese, è due volte campionessa italiana e due volte campionessa del mondo di pole dance nella categoria senior.

Domenica In del 1 novembre 2026 parte alle 14 su Rai 1 con Mara Venier, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio e ospita, tra gli altri, Iva Zanicchi e Diego Abatantuono.

Sabato 31 ottobre 2026 Ballando con le Stelle su Rai 1 ha raccolto 2.461.000 spettatori e il 23,6% di share, contro i 3.177.000 spettatori e il 22,5% di Tú Sí Que Vales su Canale 5.

Francesca Fialdini intervista Simona Ventura nella puntata di Da Noi… a Ruota Libera in onda domenica 1 novembre 2026 alle 17.20 su Rai 1. Le due conduttrici lavorano già insieme a Ballando con le Stelle.

Chi sono gli ospiti di Da Noi… a Ruota Libera del 1 novembre 2026

Simona Ventura apre la puntata. Da qualche settimana la conduttrice è nel cast di Ballando con le Stelle, dove fa la commentatrice a bordopista e custodisce il tesoretto insieme a Francesca Fialdini.

Il secondo ospite è Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica. Anna Pettinelli è in gara nell’edizione in corso di Tale e Quale Show, dove ogni settimana si cimenta con imitazioni ed esibizioni.

Dalla radio arriva anche Sergio Friscia, attore, comico e conduttore. Sergio Friscia è in onda ogni mattina su RDS.

Chiude la puntata Idanna Abignente, 83 anni, di Pino Torinese. Idanna Abignente detiene il titolo di ballerina di pole dance più anziana del mondo. È due volte campionessa italiana e due volte campionessa del mondo nella categoria senior, e i video delle sue acrobazie hanno fatto il giro del web.

Da Noi… a Ruota Libera è il programma di Rai 1 che intervista volti dello spettacolo e persone comuni capaci di dare una svolta alla propria vita. La ruota del titolo è il simbolo della rinascita.

Cosa va in onda prima, a Domenica In del 1 novembre 2026

Domenica In, condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, parte alle 14 su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il primo faccia a faccia è con Pasquale La Rocca, che racconta la sua edizione di Ballando con le Stelle.

Iva Zanicchi presenta a Domenica In lo spettacolo teatrale Viva la Mamma, in scena dal 5 novembre 2026 con il ballerino e coreografo Samuel Peron.

Il talk su Ballando con le Stelle a Domenica In riunisce i concorrenti Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione e Manuela Moreno. Con loro gli opinionisti Alba Parietti, Rossella Erra, Simone Di Pasquale ed Enzo Miccio.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno si collegano con Nessy Guerra, cittadina italiana costretta a restare in Egitto con la figlia dal 2021 per un caso giudiziario contro l’ex marito. In studio ci sono il padre Giampaolo Guerra, l’avvocata Agata Armanetti e il giornalista Piero Sansonetti.

Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti presentano a Domenica In il film Un tranquillo funerale di famiglia, appena uscito nelle sale. Vinicio Marchioni parla del suo libro Le vite in atto.

Come sono andati gli ascolti di Ballando con le Stelle il 31 ottobre 2026

Sabato 31 ottobre 2026 Ballando con le Stelle su Rai 1 ha raccolto 2.461.000 spettatori e il 23,6% di share. Tú Sí Que Vales su Canale 5 ha totalizzato 3.177.000 spettatori e il 22,5%. Nella sovrapposizione dalle 21.24 alle 00.21 Tú Sí Que Vales è rimasto avanti di circa 92.000 spettatori.

Programma (31 ottobre 2026) Rete Spettatori Share Ballando Tutti in Pista Rai 1 3.493.000 20,9% Ballando con le Stelle Rai 1 2.461.000 23,6% Tú Sí Que Vales Canale 5 3.177.000 22,5% Sovrapposizione Ballando con le Stelle Rai 1 3.086.000 21,9% Sovrapposizione Tú Sí Que Vales Canale 5 3.178.000 22,56%

Il prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato sera su Rai 1.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Da Noi a Ruota Libera del 1 novembre 2026? Nella puntata di Da Noi… a Ruota Libera di domenica 1 novembre 2026 Francesca Fialdini intervista Simona Ventura, Anna Pettinelli, Sergio Friscia e Idanna Abignente. Idanna Abignente ha 83 anni e detiene il titolo di ballerina di pole dance più anziana del mondo. A che ora va in onda Da Noi a Ruota Libera il 1 novembre 2026? Da Noi… a Ruota Libera va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 17.20 su Rai 1. Il programma è condotto da Francesca Fialdini. Chi è Idanna Abignente, la campionessa di pole dance di 83 anni? Idanna Abignente è una ballerina di pole dance di 83 anni di Pino Torinese, che detiene il titolo di ballerina di pole dance più anziana del mondo. Idanna Abignente è due volte campionessa italiana e due volte campionessa del mondo nella categoria senior, e i video delle sue acrobazie hanno fatto il giro del web. Chi sono gli ospiti di Domenica In del 1 novembre 2026? Domenica In del 1 novembre 2026, in onda alle 14 su Rai 1, ospita Pasquale La Rocca, Iva Zanicchi, Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti e Vinicio Marchioni. Nel talk su Ballando con le Stelle ci sono Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione e Manuela Moreno, e per l’attualità è previsto un collegamento con Nessy Guerra. Quanto ha fatto di ascolti Ballando con le Stelle il 31 ottobre 2026? Sabato 31 ottobre 2026 Ballando con le Stelle su Rai 1 ha raccolto 2.461.000 spettatori e il 23,6% di share. Tú Sí Que Vales su Canale 5 ha totalizzato 3.177.000 spettatori e il 22,5%, restando avanti di circa 92.000 spettatori nella sovrapposizione dalle 21.24 alle 00.21.