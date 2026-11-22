di Redazione ZON

In sintesi. L’attrice Monica Guerritore ha spiegato a Mara Venier a Domenica In, su Rai 1, il 22 novembre 2026, di aver tolto la parrucca a Ballando con le Stelle per mostrare la propria fragilità e per pensare ad altre donne in un percorso simile. Ha raccontato anche le sei chemioterapie affrontate dopo i controlli di aprile 2026.

I punti chiave Monica Guerritore è stata intervistata da Mara Venier a Domenica In, su Rai 1, il 22 novembre 2026.

Monica Guerritore ha tolto la parrucca a Ballando con le Stelle per mostrare la propria fragilità, pensando ad altre donne che vivono un percorso simile.

Monica Guerritore ha affrontato sei cicli di chemioterapia, dopo i controlli di metà aprile 2026.

A luglio 2026 Monica Guerritore ha annunciato sui social la fine delle sei chemioterapie con esito favorevole.

Il 21 novembre 2026 Monica Guerritore è arrivata seconda a Ballando con le Stelle con 68 punti, in coppia con il maestro Luca Urso.

Monica Guerritore ha raccontato a Domenica In, su Rai 1, il 22 novembre 2026, la sua battaglia contro il tumore e la scelta di togliersi la parrucca a Ballando con le Stelle. L’intervista-ritratto è stata condotta da Mara Venier.

Perché Monica Guerritore ha tolto la parrucca a Ballando con le Stelle

Monica Guerritore ha spiegato di aver rinunciato alla parrucca per mostrare la propria fragilità. Ha detto di averlo fatto pensando ad altre donne che stanno vivendo un percorso simile al suo.

“Ho scelto di togliere oggi la parrucca che mi ha accompagnato tutti questi mesi per dare la fragilità che è la mia. Dopo tanto tempo vedersi così non è facile, ma poteva essere giusta per altre donne.”

La frase è di Monica Guerritore. Il pubblico in studio ha risposto con applausi prolungati.

Dai controlli di aprile alle sei chemioterapie

Il percorso di cura dell’attrice è cominciato dopo i controlli di metà aprile 2026. La terapia è consistita in sei cicli di chemioterapia.

A luglio 2026 Monica Guerritore ha annunciato sui social la fine delle sei chemioterapie con esito favorevole. Nel messaggio ha ringraziato il personale medico che l’ha seguita.

Non era la prima volta: nel 2006, vent’anni fa, l’attrice aveva già affrontato e superato un carcinoma mammario.

Il secondo posto a Ballando e la carriera tra cinema e teatro

Nella puntata di sabato 21 novembre 2026 Monica Guerritore ha ottenuto il secondo posto a Ballando con le Stelle, con 68 punti. Gareggia in coppia con il maestro Luca Urso. Il programma è condotto da Milly Carlucci e la partecipazione dell’attrice era cominciata a settembre 2026.

Nel corso dell’intervista Mara Venier ha ripercorso anche la carriera dell’attrice, divisa tra cinema, teatro e televisione. Tra i ricordi ci sono i palcoscenici condivisi per anni con Gabriele Lavia.

Domande frequenti Perché Monica Guerritore ha tolto la parrucca a Ballando con le Stelle? Monica Guerritore ha spiegato a Domenica In di aver rinunciato alla parrucca per mostrare la propria fragilità. Ha detto che vedersi così dopo tanto tempo non è facile, ma che il gesto poteva essere giusto per altre donne. Quante chemioterapie ha fatto Monica Guerritore? Monica Guerritore ha fatto sei cicli di chemioterapia, dopo i controlli di metà aprile 2026. A luglio 2026 ha annunciato sui social la fine delle sei chemioterapie con esito favorevole. Quando Monica Guerritore ha parlato della malattia a Domenica In? Monica Guerritore ha raccontato la sua battaglia contro il tumore a Domenica In, su Rai 1, il 22 novembre 2026. L’intervista-ritratto è stata condotta da Mara Venier. Come è andata Monica Guerritore a Ballando con le Stelle? Nella puntata di sabato 21 novembre 2026 Monica Guerritore è arrivata seconda a Ballando con le Stelle, con 68 punti. Gareggia in coppia con il maestro Luca Urso. Il programma è condotto da Milly Carlucci e la sua partecipazione era cominciata a settembre 2026. Monica Guerritore aveva già avuto un tumore? Sì, nel 2006 Monica Guerritore aveva già affrontato e superato un carcinoma mammario. Il percorso di cura più recente è cominciato dopo i controlli di metà aprile 2026.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · Cavalierenews