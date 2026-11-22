di Redazione ZON

In sintesi. Corrado Augias, giornalista e scrittore nato a Roma nel 1935, è morto il 19 novembre 2026 a 91 anni. Nei libri, nelle interviste e in televisione ha lasciato frasi su vita, libertà e cultura, tra cui quelle di «La vita s’impara» (2024), «Leggere» (2007) e «Il disagio della libertà».

I punti chiave Corrado Augias, giornalista e scrittore, è morto il 19 novembre 2026 a 91 anni.

Nel libro «La vita s’impara», pubblicato nel 2024, Corrado Augias ha scritto: «Ora so che la vita s’impara e va un po’ meglio, però s’è fatto tardi.»

In un’intervista a Massimo Giannini, pubblicata il 31 ottobre 2026, Corrado Augias ha detto: «Possiamo solo coltivare la fiducia.»

Nel saggio «Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi», pubblicato nel 2007, Corrado Augias ha definito i libri «strumenti democratici e critici».

Corrado Augias è entrato in Rai nel 1960 e nel 2023 è passato a La7, dove ha condotto «La Torre di Babele».

Corrado Augias, giornalista e scrittore morto il 19 novembre 2026 a 91 anni, ha lasciato nei libri, nelle interviste e in televisione frasi su vita, libertà e cultura. Ne raccogliamo sei, con la loro origine.

Le parole di Augias sulla vita e sulla fiducia

Nel libro autobiografico «La vita s’impara», pubblicato nel 2024, Corrado Augias ha scritto:

“Ora so che la vita s’impara e va un po’ meglio, però s’è fatto tardi.”

Il 31 ottobre 2026 è stata pubblicata una delle ultime interviste di Corrado Augias, concessa a Massimo Giannini. Il giornalista vi ha detto:

“Non abbiamo ragioni per essere ottimisti. Possiamo solo coltivare la fiducia.”

Anche nell’ottobre 2026, a «La Torre di Babele», Corrado Augias ha chiuso una puntata richiamando «Le città invisibili» di Italo Calvino. Ha invitato gli spettatori a non smettere di cercare i piccoli segnali positivi del mondo.

Nel libro «Le ultime diciotto ore di Gesù» c’è un’altra frase sul rapporto tra vivere e capire:

“Volevo insegnare che non basta vivere, che bisogna anche sapere e capire perché si vive.”

Cosa diceva Augias di libri, democrazia e libertà

Nel saggio «Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi», pubblicato nel 2007, Corrado Augias ha definito i libri così:

“Strumenti democratici e critici.”

Nel libro «Il disagio della libertà» Augias ha scritto sul rapporto tra potere e gesti individuali, e sulle basi della democrazia. Le due frasi più citate sono queste:

“I piccoli (o grandi) gesti di libertà o di disobbedienza sono atti di arbitrio, piccoli gesti di quotidiana anarchia, licenze e abusi che non preoccupano chi detiene il potere.”

“L’essenza della democrazia è da cercare negli equilibri, tra istituzioni e tra individui, che sorreggono la legalità.”

Sul valore del sapere, nel libro «Inchiesta su Maria» Corrado Augias ha scritto:

“I semplici e i dotti tengono insieme il mondo; sono le mezze culture che fanno confusione.”

Chi era Corrado Augias: la carriera in sintesi

Corrado Augias era nato a Roma nel 1935 e si era laureato in Giurisprudenza. È entrato in Rai nel 1960 ed è stato corrispondente da New York e da Parigi.

Ha collaborato con L’Espresso, Panorama e La Repubblica, dove ha curato la rubrica «La Posta di Augias». In televisione è stato volto di «Telefono Giallo», «Babele», «Enigma» e «Quante Storie». Nel 2023 è passato a La7, dove ha condotto «La Torre di Babele».

Domande frequenti Quando è morto Corrado Augias? Corrado Augias è morto il 19 novembre 2026 a 91 anni. Giornalista e scrittore, era nato a Roma nel 1935. Qual è una frase di Corrado Augias sulla democrazia? Nel libro «Il disagio della libertà» Corrado Augias ha scritto: «L’essenza della democrazia è da cercare negli equilibri, tra istituzioni e tra individui, che sorreggono la legalità.» È una delle due frasi più citate di quel libro. Cosa ha detto Corrado Augias in una delle sue ultime interviste? In un’intervista a Massimo Giannini, pubblicata il 31 ottobre 2026, Corrado Augias ha detto: «Non abbiamo ragioni per essere ottimisti. Possiamo solo coltivare la fiducia.» Cosa pensava Corrado Augias dei libri? Nel saggio «Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi», pubblicato nel 2007, Corrado Augias ha definito i libri «strumenti democratici e critici». Quale programma ha condotto Corrado Augias su La7? Nel 2023 Corrado Augias è passato a La7, dove ha condotto «La Torre di Babele». In precedenza era stato volto di «Telefono Giallo», «Babele», «Enigma» e «Quante Storie».

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · Donna Glamour