di Redazione ZON

In sintesi. Francesco Totti, ex calciatore della Roma, è ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 24 novembre 2026. Noemi Bocchi, compagna di Totti, sull’ipotesi di un annuncio in tv ha risposto: «Che io sappia no».

I punti chiave Francesco Totti è ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda su Rai2 martedì 24 novembre 2026.

Francesca Fagnani conduce Belve e intervista Francesco Totti, ex calciatore della Roma.

Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, sull’ipotesi di un annuncio in tv ha risposto: «Che io sappia no».

Francesco Totti ha pubblicato di recente un libro in cui racconta la sua vita.

Il materiale disponibile non anticipa né le domande né le risposte dell’intervista di Francesco Totti a Belve.

Attenzione: spoiler. Martedì 24 novembre 2026 va in onda su Rai2 la prima puntata della nuova stagione di Belve, condotta da Francesca Fagnani, e tra gli ospiti c’è Francesco Totti.

Cosa sappiamo della prima puntata di Belve del 24 novembre

Francesco Totti, ex calciatore della Roma, è uno degli ospiti con cui Francesca Fagnani apre la nuova stagione di Belve su Rai2. L’intervista arriva a ridosso dell’uscita di un libro, pubblicato da Totti di recente, in cui l’ex capitano giallorosso racconta la sua vita.

Il materiale disponibile non anticipa le domande né le risposte dell’intervista. Non sono noti, al momento, altri ospiti della puntata.

Cosa ha detto Noemi Bocchi sull’intervista di Totti

Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, è stata interpellata sull’imminente intervista a Belve. Alla domanda se ci sarà un annuncio, ha risposto: «Che io sappia no, magari da parte sua, sarebbe una sorpresa pure per me, ma non lo so. Mi farebbe molto piacere».

La risposta di Noemi Bocchi è dunque una battuta aperta, non una conferma: non c’è nessun annuncio dato per certo, né da lei né da Totti.

Il precedente di Noemi Bocchi a Ballando con le stelle

Noemi Bocchi ha partecipato a Ballando con le stelle. Durante quel percorso ha raccontato alcune curiosità su Francesco Totti e ha detto che lui l’ha sostenuta fin dall’inizio.

Domande frequenti Quando va in onda Belve con Francesco Totti? Francesco Totti è ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda su Rai2 martedì 24 novembre 2026. Il programma è condotto da Francesca Fagnani. Francesco Totti farà un annuncio a Belve? Al momento non c’è nessun annuncio dato per certo, né da Francesco Totti né dalla compagna Noemi Bocchi. Interpellata sul tema, Noemi Bocchi ha risposto: «Che io sappia no, magari da parte sua, sarebbe una sorpresa pure per me, ma non lo so». Cosa ha detto Noemi Bocchi sull’intervista di Totti a Belve? Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ha detto che un annuncio in tv non le risulta, ma che potrebbe arrivare da parte di lui e sarebbe una sorpresa anche per lei. Ha aggiunto: «Mi farebbe molto piacere». Su che canale va in onda Belve? Belve va in onda su Rai2 ed è condotto da Francesca Fagnani. La prima puntata della nuova stagione, con ospite Francesco Totti, è in programma martedì 24 novembre 2026. Chi sono gli ospiti della prima puntata di Belve? Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve c’è Francesco Totti. Gli altri ospiti non sono noti al momento.

Immagine di repertorio

Fonte: LaNostraTv