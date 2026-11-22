di Redazione ZON

In sintesi. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno vinto l’ottava puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai1 il 21 novembre 2026, con 70 punti più 20 del tesoretto di Rossella Erra. La coppia eliminata dopo il ballottaggio è quella formata da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, votata dal 20% del pubblico.

I punti chiave Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno vinto l’ottava puntata di Ballando con le stelle il 21 novembre 2026, con 70 punti più 20 del tesoretto di Rossella Erra.

Per Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti è la prima vittoria di puntata, ottenuta con un ballo moderno sulle note di “100 messaggi” di Lazza.

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi sono stati eliminati dopo il ballottaggio, votati dal 20% del pubblico.

Il ballottaggio dell’ottava puntata ha coinvolto tre coppie: Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Alberto Ravagnani con Erica Martinelli e Manuela Moreno con Carlo Aloia.

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi potranno provare a rientrare allo spareggio della decima puntata.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno vinto l’ottava puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai1 il 21 novembre 2026. Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi sono la coppia eliminata dopo il ballottaggio.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincono una puntata per la prima volta

La coppia ha ballato un ballo moderno sulle note di “100 messaggi” di Lazza, un’esibizione chiusa con una standing ovation. Per Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti è la prima vittoria di puntata. Il punteggio è di 70 punti, più 20 punti del tesoretto di Rossella Erra.

Nel programma condotto da Milly Carlucci, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti avevano spesso faticato a emergere in classifica. Questa volta hanno portato in pista un ballo ad alto coefficiente di difficoltà.

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi lasciano la gara dopo lo spareggio

Il ballottaggio dell’ottava puntata ha coinvolto tre coppie: Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Alberto Ravagnani con Erica Martinelli e Manuela Moreno con Carlo Aloia.

È stata eliminata la coppia formata da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, votata dal 20% del pubblico. I tribuni non hanno usato nessuna wild card per salvarla. Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi potranno però provare a rientrare allo spareggio della decima puntata.

La classifica della puntata, tra voti della giuria e punti del tesoretto

Dopo Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, al secondo posto c’è Monica Guerritore con Luca Urso, con 68 punti più 20 di bonus puntata. Terzi Anna Safroncik e Leonardo Lini, con 67 punti più 20 del tesoretto di Francesca Fialdini.

Posizione Coppia Punti Bonus 1 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti 70 +20 (tesoretto di Rossella Erra) 2 Monica Guerritore e Luca Urso 68 +20 (bonus puntata) 3 Anna Safroncik e Leonardo Lini 67 +20 (tesoretto di Francesca Fialdini) 4 Ornella Muti e Pasquale La Rocca 64 – 5 Alessandro Matri e Giada Lini 49 – 6 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice 48 – 7 Andy Diaz e Gioia Giovanatti 47 – 8 Riccardo Rossi e Elisa Terrasi 39 – 9 Alberto Ravagnani e Erica Martinelli 38 – 10 Manuela Moreno e Carlo Aloia 35 –

Giuria, custodi del tesoretto e ospiti della serata del 21 novembre

La giuria dell’ottava puntata era composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e dalle new entry Alberto Matano e Barbara D’Urso. Alberto Matano era già stato custode del tesoretto.

Le nuove custodi del tesoretto sono Simona Ventura e Francesca Fialdini. Alla Sala delle Stelle c’era Simone Di Pasquale. Paolo Belli è stato ballerino per una notte e ha presentato il suo nuovo brano “Come se non ci fosse un domani”.

Domande frequenti Chi ha vinto l’ottava puntata di Ballando con le stelle? L’ottava puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai1 il 21 novembre 2026, l’hanno vinta Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Hanno ottenuto 70 punti più 20 punti del tesoretto di Rossella Erra. È la prima vittoria di puntata per la coppia. Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle il 21 novembre 2026? Nell’ottava puntata di Ballando con le stelle è stata eliminata la coppia formata da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. Era al ballottaggio con Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli e con Manuela Moreno e Carlo Aloia, ed è stata votata dal 20% del pubblico. I tribuni non hanno usato nessuna wild card per salvarla. Riccardo Rossi può rientrare a Ballando con le stelle? Sì, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi potranno provare a rientrare in gara a Ballando con le stelle. Dovranno farlo allo spareggio della decima puntata. Chi c’era in giuria a Ballando con le stelle nell’ottava puntata? La giuria dell’ottava puntata di Ballando con le stelle era composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e dalle new entry Alberto Matano e Barbara D’Urso. Le nuove custodi del tesoretto sono Simona Ventura e Francesca Fialdini. Chi è sul podio dell’ottava puntata di Ballando con le stelle? Al primo posto ci sono Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 70 punti più 20 di bonus. Al secondo posto Monica Guerritore e Luca Urso con 68 punti più 20 di bonus puntata. Terzi Anna Safroncik e Leonardo Lini con 67 punti più 20 del tesoretto di Francesca Fialdini.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni