di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di sabato 21 novembre 2026: ruota di Napoli 79, 44, 02, 19, 07; ruota di Roma 85, 73, 81, 05, 45; ruota di Milano 89, 71, 80, 32, 52.

I punti chiave Ruota di Napoli: 79, 44, 02, 19, 07

Ruota di Roma: 85, 73, 81, 05, 45

Ruota di Milano: 89, 71, 80, 32, 52

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di sabato 21 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 21/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 53 40 36 42 81 Cagliari 67 59 53 68 05 Firenze 60 70 23 79 88 Genova 47 81 37 41 53 Milano 89 71 80 32 52 Napoli 79 44 02 19 07 Palermo 89 45 75 50 27 Roma 85 73 81 05 45 Torino 39 11 68 82 09 Venezia 84 45 55 33 11 Nazionale 82 42 01 76 30

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 24 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it