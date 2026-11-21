di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di sabato 21 novembre 2026 sono 11, 23, 36, 39, 40, 44, 45, 47, 53, 59, 60, 67, 70, 71, 73, 79, 81, 84, 85, 89. Numero Oro 53.

I punti chiave Numero Oro: 53

Doppio Oro: 53, 40

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di sabato 21 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 21/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 11 23 36 39 40 44 45 47 53 59 60 67 70 71 73 79 81 84 85 89 Numero Oro 53 Doppio Oro 53 40

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 24 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it