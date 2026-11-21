di Redazione ZON

In sintesi. Nel 2025 il cibo per gatti ha generato in Italia 2,35 miliardi di euro di fatturato, pari al 56% del mercato degli alimenti per cani e gatti, secondo Assalco-Zoomark. In Italia vivono circa 11 milioni di gatti domestici. Il 57,9% dei proprietari di animali domestici spende tra 31 e 100 euro al mese, secondo Eurispes.

I punti chiave Il cibo per gatti ha generato in Italia 2,35 miliardi di euro nel 2025, il 56% del mercato degli alimenti per cani e gatti, secondo Assalco-Zoomark.

In Italia vivono circa 11 milioni di gatti domestici e 9,1 milioni di cani, secondo le stime di Assalco-Zoomark.

Il 57,9% dei proprietari italiani di animali domestici spende tra 31 e 100 euro al mese e il 26,1% supera i 100 euro, secondo il Rapporto Italia 2026 di Eurispes.

Gli snack per gatti crescono del 7,2% nel fatturato e del 9,8% nelle quantità vendute, secondo Assalco-Zoomark.

Negli Stati Uniti 53 milioni di famiglie, il 39% del totale, hanno almeno un gatto, secondo il 2026 Cat Report dell’American Pet Products Association.

Nel 2025 il cibo per gatti ha generato in Italia un fatturato di 2,35 miliardi di euro, il 56% del mercato degli alimenti per cani e gatti, secondo Assalco-Zoomark.

In Italia vivono circa 11 milioni di gatti domestici e 9,1 milioni di cani, secondo le stime di Assalco-Zoomark. Il termine Catnomics, unione delle parole inglesi cat ed economics, indica il peso economico e culturale dei felini.

Quanto spendono ogni mese i proprietari italiani di animali domestici

Secondo il Rapporto Italia 2026 di Eurispes, il 57,9% dei proprietari di animali domestici spende tra 31 e 100 euro al mese. Il 26,1% supera i 100 euro mensili e il 16% resta sotto i 30 euro. Il dato riguarda tutti gli animali domestici, non solo i gatti.

Nel 2015, secondo Eurispes, il 45,9% dei proprietari spendeva meno di 30 euro al mese, quasi uno su due. Oggi la quota è di uno su sei. Il dato non permette di distinguere quanto dipenda dall’aumento dei prezzi e quanto da acquisti diversi o maggiori.

Il cibo è la voce principale: per Eurispes il 50,8% dei proprietari spende oltre 50 euro al mese per l’alimentazione. Per le cure veterinarie il 30,9% dichiara meno di 30 euro all’anno, il 40,1% tra 31 e 100 euro e quasi il 30% oltre 100 euro.

Le altre voci pesano meno. Sempre secondo Eurispes, il 72,3% dei proprietari spende meno di 30 euro all’anno per i giocattoli, il 77,8% per l’abbigliamento e il 75,9% per dog sitter e pensioni. Nel 2026 il 16,3% ha sottoscritto un’assicurazione sanitaria per l’animale.

Perché il cibo per gatti ha superato quello per cani sul mercato

Nel 2025 gli alimenti per cani e gatti hanno raggiunto in Italia 4,2 miliardi di euro, secondo Assalco-Zoomark. Il mercato complessivo di pet food e pet care è arrivato a 5,3 miliardi. La rilevazione monitora più punti vendita del passato, quindi non è confrontabile con gli anni precedenti.

Alimenti 2025 Fatturato Quota di mercato Crescita sul 2024 Gatti 2,35 miliardi di euro 56% +4,3% Cani 1,85 miliardi di euro 44% +0,7%

Il cibo umido per gatti è il segmento più grande e vale quasi 1,5 miliardi di euro, secondo Assalco-Zoomark. Gli snack per gatti crescono di più: +7,2% nel fatturato e +9,8% nelle quantità vendute. Aumentano quindi i pezzi acquistati, non solo i prezzi.

I prodotti per l’igiene dei gatti sono saliti del 18% in valore e dell’11,1% in quantità, secondo Assalco-Zoomark. Gli accessori per gatti sono calati dello 0,8% in valore e del 4,1% in volume. Le lettiere valgono 328,2 milioni di euro, con un aumento del 2%.

Cosa succede alla Catnomics in Giappone, Stati Uniti e Cina

In Giappone la Catnomics si chiama Nekonomics. Secondo la Japan Pet Food Association, nel 2025 i gatti domestici erano 8,85 milioni contro 6,82 milioni di cani. Mantenere un gatto per tutta la vita costa in media 1,8 milioni di yen, circa 10.300 euro.

Il professor Katsuhiro Miyamoto della Kansai University stima che nel 2026 l’impatto economico dei gatti in Giappone possa raggiungere 2.949 miliardi di yen, circa 17 miliardi di euro. La cifra include turismo, commercio, merchandising e intrattenimento, oltre a cibo e cure.

Negli Stati Uniti, secondo il 2026 Cat Report dell’American Pet Products Association, nel 2025 le famiglie con almeno un gatto sono 53 milioni, il 39% del totale, con una crescita del 5%. I proprietari uomini, i cosiddetti cat dads, sono il 43%.

In Cina, secondo il China Pet Industry White Paper 2026, nel 2025 i gatti nelle aree urbane sono circa 72,9 milioni contro 53,4 milioni di cani. Il valore del mercato dei felini cresce del 5,2%, quello dei cani del 3,2%.

Domande frequenti Quanto vale il mercato del cibo per gatti in Italia? Nel 2025 il cibo per gatti ha generato in Italia un fatturato di 2,35 miliardi di euro, il 56% del mercato degli alimenti per cani e gatti, secondo Assalco-Zoomark. Rispetto al 2024 il fatturato è cresciuto del 4,3%. Il cibo per cani ha fatturato 1,85 miliardi di euro, con una crescita dello 0,7%. Quanto spende al mese chi ha un animale domestico in Italia? Secondo il Rapporto Italia 2026 di Eurispes, il 57,9% dei proprietari di animali domestici spende tra 31 e 100 euro al mese. Il 26,1% supera i 100 euro mensili e il 16% resta sotto i 30 euro. Il dato riguarda tutti gli animali domestici, non solo i gatti. Quanti gatti ci sono in Italia? In Italia vivono circa 11 milioni di gatti domestici, secondo le stime di Assalco-Zoomark. I cani sono 9,1 milioni. Che cosa significa Catnomics? Catnomics è l’unione delle parole inglesi cat ed economics. Indica il peso economico e culturale dei gatti. In Giappone lo stesso fenomeno si chiama Nekonomics. Quanto costa mantenere un gatto in Giappone per tutta la vita? Secondo la Japan Pet Food Association, mantenere un gatto per tutta la vita costa in Giappone in media 1,8 milioni di yen, circa 10.300 euro. Nel 2025 i gatti domestici giapponesi erano 8,85 milioni.

Fonte: Geopop