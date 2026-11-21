di Redazione ZON

In sintesi. In Italia la carne scongelata si ricongela in modo prudente solo dopo la cottura, secondo quanto riportato dai media sulle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute. L’USDA, ente statunitense, ammette anche la carne cruda scongelata in frigorifero, con possibile perdita di qualità. Le fonti consultate a novembre 2026 non coincidono.

I punti chiave L’Istituto superiore di sanità raccomanda di cuocere la carne scongelata prima di congelarla di nuovo, secondo quanto riportato dai media italiani.

L’USDA ammette il ricongelamento della carne cruda scongelata in frigorifero, con possibile perdita di qualità.

L’USDA indica di non ricongelare la carne rimasta fuori dal frigorifero per più di 2 ore, o per più di 1 ora sopra i 90 °F (circa 32 °C).

L’USDA indica di congelare gli avanzi cotti entro 3-4 giorni.

Una scheda universitaria americana del 2015 che cita l’USDA indica 1-2 giorni in più in frigorifero per carne macinata e pollame, e 3-5 giorni per i tagli di carne rossa.

Sì, ma con una condizione: in Italia la regola prudente è cuocere la carne scongelata prima di congelarla di nuovo. Secondo quanto riportato dai media italiani, l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della Salute ammettono il ricongelamento solo se il cibo è stato cotto. L’USDA, l’ente statunitense, è meno rigida: accetta anche la carne cruda scongelata in frigorifero, con possibile perdita di qualità.

Qual è la regola per ricongelare la carne scongelata?

L’Istituto superiore di sanità raccomanda di non ricongelare direttamente i prodotti scongelati, ma di cuocerli prima, per ridurre al minimo il rischio. Il Ministero della Salute consiglia lo stesso e invita a consumare il cibo scongelato il prima possibile.

Anche tra i consigli dell’EFSA sullo scongelamento c’è quello di non ricongelare il cibo dopo averlo scongelato. Le tre indicazioni qui citate sono riportate da articoli di terzi e non sono state lette sulle pagine originali degli enti.

L’USDA, negli Stati Uniti, distingue i casi. Per questo, a novembre 2026, le fonti consultate non dicono tutte la stessa cosa:

Situazione Indicazione prudente italiana Indicazione USDA (Stati Uniti) Carne cruda scongelata in frigorifero Non ricongelare; cuocere prima Si può ricongelare senza cuocere, con possibile perdita di qualità Carne scongelata in acqua fredda o al microonde Cuocere prima di un eventuale nuovo congelamento Cuocere prima di ricongelare Piatto cotto fatto con carne scongelata Si può congelare, se raffreddato e conservato correttamente Si possono congelare i cibi cotti Carne rimasta fuori dal frigorifero Non specificato nelle fonti consultate Non ricongelare dopo più di 2 ore, o 1 ora sopra i 90 °F (circa 32 °C)

Per un lettore italiano la scelta più semplice e prudente è una sola: cuocere la carne e congelare le porzioni cotte.

Cosa serve per scongelare e ricongelare in sicurezza?

Non servono attrezzature particolari. Le fonti indicano questi elementi:

un frigorifero, che mantiene una temperatura costante di circa 4 °C o meno (40 °F secondo l’USDA);

un vassoio o un contenitore in cui appoggiare la carne;

per lo scongelamento rapido, un sacchetto a tenuta e acqua fredda del rubinetto, oppure un forno a microonde;

contenitori adatti al freezer per le porzioni cotte, una volta raffreddate.

Come si scongela la carne senza rischi?

Il metodo migliore è il frigorifero. L’USDA indica tre metodi sicuri (frigorifero, acqua fredda, microonde) e preferisce il primo perché mantiene una temperatura sicura e costante.

Togli dal freezer solo la quantità che ti serve e lascia il resto congelato, come consiglia l’EFSA. Appoggia la carne su un vassoio e mettila in frigorifero. Il vassoio evita che i liquidi contaminino altri alimenti. Se hai fretta, chiudi la carne in un sacchetto e immergila in acqua fredda del rubinetto. Cambia l’acqua ogni 30 minuti. In alternativa, usa il microonde seguendo le istruzioni del tuo apparecchio. Cuoci subito la carne scongelata del tutto in acqua fredda o al microonde. Non rimetterla in frigorifero per cuocerla più tardi.

Se non c’è tempo di scongelare, secondo l’USDA è sicuro cucinare la carne direttamente da congelata.

Come si ricongela la carne in modo prudente?

La strada più sicura è congelare la carne già cotta. Il Ministero della Salute, come riportato dai media, indica che una carne scongelata e cotta in modo adeguato può generalmente essere congelata, se raffreddata e conservata correttamente.

Scongela la carne in frigorifero oppure cucinala subito, secondo il metodo usato. Cuocila in modo adeguato. Fai raffreddare il piatto. Dividilo in porzioni e mettilo in contenitori adatti al freezer. Congela entro 3-4 giorni: è il limite che l’USDA indica per gli avanzi.

Vale anche per ragù, polpette o spezzatino preparati con carne scongelata. L’USDA conferma che, dopo aver cotto alimenti crudi già congelati, si possono congelare i cibi cotti.

Si può ricongelare la carne cruda scongelata in frigorifero?

Secondo l’USDA sì, ma solo se lo scongelamento è avvenuto in frigorifero. È una regola statunitense: le indicazioni europee ai consumatori sono più prudenti, e l’EFSA raccomanda in generale di non ricongelare.

Se scegli comunque questa via, tieni presente che la carne può perdere qualità, perché con lo scongelamento perde parte dell’umidità. Devi anche rispettare i tempi di conservazione in frigorifero. Una scheda universitaria americana, che cita l’USDA e risale al 2015, indica questi tempi dopo lo scongelamento:

Tipo di alimento Giorni in più in frigorifero prima della cottura Carne macinata, carne da spezzatino, pollame, frutti di mare 1-2 giorni Tagli di carne rossa 3-5 giorni

Sono tempi americani, riferiti alla carne scongelata in frigorifero. Non valgono per la carne scongelata in acqua fredda o al microonde, che va cotta subito.

Perché ricongelare la carne scongelata può essere un problema?

Il congelamento non uccide i microrganismi: ne rallenta soltanto la crescita, come spiega la Clemson University. Una volta scongelati, i microbi possono tornare attivi e moltiplicarsi fino a livelli che causano malattie di origine alimentare.

Secondo l’USDA, crescono a un ritmo simile a quello degli alimenti freschi. Gli alimenti scongelati vanno quindi trattati come qualsiasi alimento deperibile. Dopo diversi passaggi di scongelamento la carica batterica può essere aumentata molto, se la cottura non l’ha abbattuta almeno in parte prima di ricongelare.

Quali errori evitare?

Scongelare sul piano della cucina o in acqua calda. Gli alimenti deperibili non vanno scongelati così. Anche se il centro è ancora congelato, lo strato esterno può trovarsi tra 40 e 140 °F (circa 4-60 °C), la fascia di temperatura in cui i batteri si moltiplicano rapidamente.

Gli alimenti deperibili non vanno scongelati così. Anche se il centro è ancora congelato, lo strato esterno può trovarsi tra 40 e 140 °F (circa 4-60 °C), la fascia di temperatura in cui i batteri si moltiplicano rapidamente. Lasciare la carne a temperatura ambiente per più di due ore. È il limite indicato dall’USDA. Dopo quel tempo non va ricongelata.

È il limite indicato dall’USDA. Dopo quel tempo non va ricongelata. Ricongelare dopo uno scongelamento rapido senza cuocere. Con acqua fredda o microonde la carne va cotta prima di qualsiasi nuovo congelamento.

Con acqua fredda o microonde la carne va cotta prima di qualsiasi nuovo congelamento. Scongelare più carne del necessario. È il modo più semplice per evitare il problema all’origine.

E se il freezer si guasta o salta la corrente?

L’USDA ha una regola specifica, valida negli Stati Uniti. Se il cibo è ancora parzialmente congelato, ha ancora cristalli di ghiaccio o è freddo come in frigorifero (40 °F, circa 4 °C), si può ricongelare o usare. Per l’Italia, tra le fonti consultate non c’è una regola equivalente del Ministero della Salute.

La stessa pagina USDA invita a valutare ogni alimento e ricorda di non assaggiare mai il cibo per capire se è sicuro.

E la carne acquistata già congelata?

Per l’USDA, carne, pollame e pesce comprati già congelati si possono ricongelare se sono stati maneggiati correttamente. Anche questa è una regola per gli Stati Uniti. Per l’Italia valgono le indicazioni prudenziali di questa guida: se la carne è stata scongelata, meglio cuocerla prima di congelarla di nuovo.

Questa guida spiega come funzionano le regole e non sostituisce il parere di un professionista. Per casi particolari, come persone fragili o alimenti conservati male, chiedi al medico o ai servizi veterinari della tua azienda sanitaria.

Domande frequenti Si può ricongelare la carne scongelata? In Italia la regola prudente è cuocere la carne scongelata prima di congelarla di nuovo. Secondo quanto riportato dai media italiani, l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della Salute ammettono il ricongelamento solo se il cibo è stato cotto. L’USDA, negli Stati Uniti, è meno rigida. Si può ricongelare la carne scongelata in frigorifero senza cuocerla? Secondo l’USDA sì, ma solo se lo scongelamento è avvenuto in frigorifero, e la carne può perdere qualità perché perde parte dell’umidità. È una regola statunitense: le indicazioni europee ai consumatori sono più prudenti e l’EFSA raccomanda in generale di non ricongelare. Dopo quante ore la carne scongelata non si può più ricongelare? L’USDA indica di non ricongelare la carne rimasta fuori dal frigorifero per più di 2 ore, oppure per più di 1 ora se la temperatura supera i 90 °F (circa 32 °C). Tra le fonti consultate non c’è un limite equivalente del Ministero della Salute. Si può congelare il ragù fatto con carne scongelata? Sì, se il piatto è cotto, raffreddato e conservato correttamente. Il Ministero della Salute, come riportato dai media, indica che la carne scongelata e cotta in modo adeguato può generalmente essere congelata, e l’USDA conferma che i cibi cotti si possono congelare. Cosa fare con la carne se il freezer si guasta o salta la corrente? Per l’USDA, se il cibo è ancora parzialmente congelato, ha ancora cristalli di ghiaccio o è freddo come in frigorifero (40 °F, circa 4 °C), si può ricongelare o usare. È una regola valida negli Stati Uniti, e l’USDA ricorda di non assaggiare mai il cibo per capire se è sicuro.

Fonte: USDA FSIS – Freezing and Food Safety (ente pubblico USA) · USDA FSIS – The Big Thaw: Safe Defrosting Methods (ente pubblico USA) · USDA FSIS – The Big Thaw (copia sul server di sviluppo FSIS) · USDA FSIS – Keeping Food Safe During an Emergency (ente pubblico USA) · MSU Extension (Michigan State University) – Thawing foods safely, scheda del luglio 2015 · Scongelare i cibi in sicurezza: i consigli di EFSA – CONFCONSUMATORI · Ricongelare il cibo congelato: è possibile? · Carne ancora congelata a cena: perché non lasciarla sul piano della cucina e come scongelarla · Scongelare e ricongelare un alimento fa male? Risponde Issalute · How to Thaw Food Safely · Carne scongelata: quanto dura e quando bisogna cucinarla?