di Redazione ZON

In sintesi. «Qui con me» è il brano di Serena Brancale dedicato alla madre Maria De Filippis, morta nel 2020. Racconta il lutto, il desiderio di riaverla accanto e la continuità del legame. Presentato a Sanremo 2026 (76ª edizione), è arrivato 9º tra i Campioni ed è la quarta traccia dell’album «Sacro», uscito il 10 aprile 2026.

I punti chiave Serena Brancale dedica «Qui con me» alla madre Maria De Filippis, morta nel 2020.

«Qui con me» è arrivata 9ª tra i Campioni alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, nel 2026.

Il singolo «Qui con me» ha la radio date del 25 febbraio 2026, dura 3:16 ed è la quarta traccia dell’album «Sacro», uscito il 10 aprile 2026.

«Qui con me» ha vinto il Premio Lunezia, il Premio Sala Stampa Radio-TV-Web «Lucio Dalla» e il Premio TIM.

«Qui con me» non ha alcuna certificazione FIMI: non è né disco d’oro né di platino.

«Qui con me» è una lettera in forma di canzone che Serena Brancale dedica alla madre Maria, morta nel 2020. Parla del lutto, del desiderio impossibile di riaverla accanto e, nel finale, della certezza che il legame continui. L’artista l’ha definita «una lettera alla persona più importante della mia vita».

Di cosa parla «Qui con me»?

Il brano racconta la perdita di Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana, scomparsa all’improvviso a causa di una malattia. Alcune fonti collocano la morte a ottobre 2020, altre indicano solo l’anno.

Brancale ha detto di aver tenuto dentro il lutto per sei anni e di aver sentito l’esigenza di raccontarlo durante l’ultimo tour. In un’intervista radiofonica ha spiegato che, diventata adulta, voleva parlare di «qualcosa di sacro».

Come è nata la canzone?

Secondo Brancale il pezzo non nasce da una strategia. Nasce dal sogno di tornare a Sanremo con un brano emotivo e semplice, in cui la voce fosse protagonista. Lo definisce «una lettera che a un certo punto ha trovato la sua musica».

La scelta segna un cambio di registro. Nel 2025 la cantante era all’Ariston con «Anema e core», un brano ritmato arrivato 24º. Con «Qui con me» propone invece una ballata cinematografica e romantica, che mette in mostra la sua estensione vocale.

Quando è uscita e chi l’ha scritta?

Il singolo ha la radio date del 25 febbraio 2026 e porta l’etichetta Warner (Isola degli Artisti, Atlantic Records Italy, Warner Music Italy). Dura 3:16 ed è la quarta traccia dell’album «Sacro», uscito il 10 aprile 2026. Una scheda dell’album lo descrive come il racconto della famiglia di Brancale.

Alla produzione risultano Carlo Avarello e Fabio Barnaba. Sul resto dei crediti le fonti non coincidono: li trovi nella sezione dedicata agli errori da evitare.

Come è costruito il brano, parte per parte?

Le fonti non offrono una scansione formale strofa per strofa. Le analisi giornalistiche descrivono però tre momenti, che qui riassumiamo senza riportare il testo.

Prima parte: ricordi e silenzi

L’apertura è fatta di ricordi, silenzi e immagini quotidiane. Il tono è intimo e racconta un legame che supera il tempo.

Parte centrale: il desiderio impossibile

Poi arriva il desiderio di riabbracciare la madre, anche a costo di attraversare la terra, il cielo e l’universo. È il punto più carico del brano, quello in cui il dolore diventa richiesta.

Finale: la presa d’atto

La chiusura è più pacata. La madre resta presente nella memoria e nell’identità della figlia, e la canzone passa dall’assenza a una presenza che continua.

Cosa ha detto l’artista e cosa è una lettura critica?

Le parole di Brancale

L’artista vuole che la canzone sia «una cura» per la nostalgia di chi non c’è più ma si sente ancora accanto. Ha detto che serve molto coraggio a cantarla e che spera sia «un abbraccio» per chi ha vissuto la stessa esperienza. Ha anche paragonato il brano a un tessuto: «Qui con me» sarebbe seta, «Besame Mucho» velluto.

Dopo la scomparsa della madre aveva scritto un post su Instagram, in cui prometteva di essere la sua voce e le sue mani e di essere forte. Lo chiudeva con «Ciao Luce mia, amore mio infinito».

Le letture della critica

Un quotidiano legge la canzone come un racconto di amore che non finisce con la morte e di lutto che costringe a ricostruirsi attorno a un vuoto. Per lo stesso quotidiano è anche un brano di addii e rabbia, che esprime il sogno impossibile di far tornare chi non c’è più.

Un sito specializzato in testi tradotti interpreta un’immagine d’acqua del testo come simbolo della somiglianza e dell’eredità emotiva tra madre e figlia. Per lo stesso sito il brano è anche una dichiarazione di gratitudine che trasforma il dolore in memoria viva. Sono letture, non dichiarazioni di Brancale.

Come è stata accolta a Sanremo 2026?

Alla 76ª edizione, sezione Campioni, «Qui con me» è arrivata 9ª. Nella serata finale il brano è stato 9º nella media della serata e 9º nella media totale. Ecco il dettaglio delle rilevazioni.

Rilevazione Posizione nella serata finale Sala Stampa 5° Radio 8° Televoto 11° Media della serata 9° Media totale 9°

Il brano ha vinto il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, il Premio Sala Stampa Radio-TV-Web «Lucio Dalla» e il Premio TIM. La motivazione del Lunezia parla di un testo dal profilo contenutistico interessante, con armonia di scrittura, capace di entrare per pathos e parole centrate.

Sul palco la sorella Nicole ha diretto l’orchestra. Brancale ha detto che i suoi occhi sono stati la sua forza e che senza di lei non sarebbe stato lo stesso. Secondo un quotidiano, nella prima esibizione la cantante ha rivolto sguardo e mani alla madre. In finale ha cantato indossando l’abito della madre.

Alla serata cover si è esibita con Gregory Porter e Delia su «Bésame mucho». In classifica il singolo ha raggiunto la posizione 6 tra i singoli FIMI. Le fonti non indicano il periodo di riferimento.

Quali errori evitare quando si parla del brano?

Crediti. Le fonti concordano su Serena Brancale, Noemi Bruno, Salvatore Mineo, Carlo Avarello e Fabio Barnaba. Divergono su un sesto nome: alcune indicano «Fiat131», altre Alfredo Bruno. Non è confermato che siano la stessa persona. Per i crediti ufficiali conviene consultare SIAE o il booklet.

Certificazioni. Per «Qui con me» non risulta alcuna certificazione FIMI, quindi non è né disco d’oro né di platino. I dischi di platino appartengono ad «Anema e core», «Serenata» e «Al mio paese».

Premio Lunezia. È stato assegnato prima dell’inizio del Festival e valuta la scrittura in rapporto alla musica, non il risultato in gara. Non equivale al titolo di miglior testo: il premio «Sergio Bardotti» è andato a Fedez e Masini con «Male necessario».

Omonimia. Esiste un altro «Qui con me», dei Super Vocal, uscito nel 2020. Non ha nulla a che vedere con il brano di Brancale.

Domande frequenti Di cosa parla Qui con me di Serena Brancale? «Qui con me» è una lettera in forma di canzone che Serena Brancale dedica alla madre Maria De Filippis, morta nel 2020. Parla del lutto, del desiderio impossibile di riaverla accanto e, nel finale, della certezza che il legame continui. L’artista l’ha definita «una lettera alla persona più importante della mia vita». Quando è uscita Qui con me e in quale album è? Il singolo «Qui con me» ha la radio date del 25 febbraio 2026 e dura 3:16. È la quarta traccia dell’album «Sacro» di Serena Brancale, uscito il 10 aprile 2026. Che posizione ha ottenuto Qui con me a Sanremo 2026? Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, sezione Campioni, «Qui con me» è arrivata 9ª. Nella serata finale è stata 5ª per la Sala Stampa, 8ª per la Radio e 11ª per il Televoto, 9ª nella media della serata e 9ª nella media totale. Qui con me di Serena Brancale è disco d’oro o di platino? No: per «Qui con me» non risulta alcuna certificazione FIMI. I dischi di platino di Serena Brancale appartengono ad «Anema e core», «Serenata» e «Al mio paese». Chi ha scritto Qui con me? Le fonti concordano su Serena Brancale, Noemi Bruno, Salvatore Mineo, Carlo Avarello e Fabio Barnaba. Divergono su un sesto nome: alcune indicano «Fiat131», altre Alfredo Bruno, e non è confermato che siano la stessa persona. Per i crediti ufficiali conviene consultare la SIAE o il booklet.

Fonte: Radio Italia · Radio Italia (Premio Lunezia) · Warner Music Italy / EarOne (comunicato) · EarOne (scheda brano) · Sorrisi e Canzoni TV · il Giornale · Fanpage · Kiss Kiss · All Music Italia (scheda del brano) · All Music Italia (guida Sanremo 2026) · RTL 102.5 · iMusicFun (intervista) · Recensiamo Musica (intervista) · Radio Taormina (intervista) · Newsic · Corriere del Ticino · Qui con me Serena Brancale – Testo e significato – CanzoniTradotte · Qui con me · Festival di Sanremo 2026 · Serena Brancale – QUI CON ME (Single) – Reviews – Album of The Year