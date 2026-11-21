di Redazione ZON

In sintesi. Netflix a dicembre 2026 pubblica venti titoli tra serie e film, più quattro eventi sportivi live. Orgoglio e pregiudizio esce il 3 dicembre 2026, Campioni il 15 dicembre 2026, Le nuove disavventure di Cliff Booth il 23 dicembre 2026 ed Emily in Paris 6 il 24 dicembre 2026.

I punti chiave Netflix pubblica a dicembre 2026 venti titoli tra serie e film, più quattro eventi sportivi live.

La serie Orgoglio e pregiudizio, scritta da Dolly Alderton e tratta dal romanzo di Jane Austen, esce su Netflix il 3 dicembre 2026.

Il film Campioni, con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti, esce su Netflix il 15 dicembre 2026.

Il film Le nuove disavventure di Cliff Booth, diretto da David Fincher con Brad Pitt, esce su Netflix il 23 dicembre 2026.

La sesta e ultima stagione di Emily in Paris esce su Netflix il 24 dicembre 2026.

Netflix a dicembre 2026 porta in catalogo venti titoli tra serie e film, più quattro eventi sportivi live. Le uscite più attese sono la serie Orgoglio e pregiudizio il 3 dicembre 2026, il film Campioni con Alessandro Gassmann e la sesta stagione di Emily in Paris il 24 dicembre 2026.

Quali sono le serie da non perdere a dicembre 2026

Orgoglio e pregiudizio, tratta dal romanzo di Jane Austen e scritta dalla sceneggiatrice Dolly Alderton, arriva su Netflix il 3 dicembre 2026.

Il capo perfetto debutta il 2 dicembre 2026 con sei episodi. Luca Zingaretti interpreta Giulio Zagni, imprenditore di una fabbrica di volanti la cui vita a un certo punto si inceppa.

Il 24 dicembre 2026, vigilia di Natale, esce la sesta e ultima stagione di Emily in Paris. Il 10 dicembre 2026 arrivano le stagioni da 1 a 10 di The Blacklist, il 15 dicembre 2026 le stagioni da 1 a 5 di Rocco Schiavone.

Cosa guardare in famiglia durante le feste

Il 2 dicembre 2026 Netflix pubblica Un natale tutto da rifare. Il 9 dicembre 2026 tocca a La casa delle bambole di Gabby: Creiamo e cuciniamo a Natale.

Quando escono Campioni, Ray Gunn e il nuovo film su Cliff Booth

Campioni arriva il 15 dicembre 2026, con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti. Gassmann è Marco, allenatore di basket che deve svolgere lavori socialmente utili: allenare una squadra di giovani persone neurodivergenti in una parrocchia della provincia bolognese. Una delle fonti consultate indica invece il 5 dicembre, ma altre due concordano sul 15.

Ray Gunn, film d’animazione, esce il 18 dicembre 2026. È ambientato a Metropia, versione retrofuturistica del 1939, e segue l’investigatore privato Raymond Gunn, trascinato in un caso che intreccia un omicidio, gli alieni e la celebrità Venus Nova.

Le nuove disavventure di Cliff Booth esce il 23 dicembre 2026. Brad Pitt torna nel ruolo che in C’era una volta a… Hollywood gli è valso l’Oscar come miglior attore non protagonista. Dirige David Fincher, la sceneggiatura è di Quentin Tarantino.

Il film è ambientato nel 1977, otto anni dopo gli eventi del lungometraggio del 2019. Netflix ha spiegato soltanto che Booth si ritroverà in una Hollywood “molto diversa”.

Titolo Tipo Data di uscita Il capo perfetto Serie 2 dicembre 2026 Orgoglio e pregiudizio Serie 3 dicembre 2026 Campioni Film 15 dicembre 2026 Ray Gunn Film d’animazione 18 dicembre 2026 Le nuove disavventure di Cliff Booth Film 23 dicembre 2026 Emily in Paris 6 Serie 24 dicembre 2026

Quali eventi sportivi live trasmette Netflix a dicembre

L’11 dicembre 2026 Netflix trasmette il combattimento di pugilato tra Tyson Fury e Anthony Joshua. Il 12 dicembre 2026 alle ore 12.00 è in programma il WWE Wrestlepalooza 2026.

Dal 27 al 30 dicembre 2026 va in scena il torneo di tennis Six Kings Slam, con Alcaraz, Djokovic e Zverev. Il 25 dicembre 2026 alle ore 17.00 Netflix propone le partite di Natale della NFL: Bills-Broncos e Packers-Bears.

Domande frequenti Quando esce Orgoglio e pregiudizio su Netflix? La serie Orgoglio e pregiudizio esce su Netflix il 3 dicembre 2026. È tratta dal romanzo di Jane Austen ed è scritta dalla sceneggiatrice Dolly Alderton. Quando esce Emily in Paris 6 su Netflix? La sesta stagione di Emily in Paris esce su Netflix il 24 dicembre 2026, vigilia di Natale. Netflix la indica come stagione ultima della serie. Quando esce il nuovo film con Brad Pitt su Netflix? Le nuove disavventure di Cliff Booth esce su Netflix il 23 dicembre 2026. Brad Pitt torna nel ruolo di Cliff Booth, la regia è di David Fincher e la sceneggiatura di Quentin Tarantino. Il film è ambientato nel 1977, otto anni dopo gli eventi di C’era una volta a… Hollywood. Quando esce Campioni con Alessandro Gassmann su Netflix? Il film Campioni esce su Netflix il 15 dicembre 2026. Alessandro Gassmann interpreta Marco, allenatore di basket che deve allenare una squadra di giovani persone neurodivergenti in una parrocchia della provincia bolognese. Quali eventi sportivi trasmette Netflix a dicembre 2026? Netflix trasmette quattro eventi sportivi live. L’11 dicembre 2026 c’è il combattimento di pugilato tra Tyson Fury e Anthony Joshua, il 12 dicembre 2026 alle ore 12.00 il WWE Wrestlepalooza 2026. Il 25 dicembre 2026 alle ore 17.00 arrivano le partite di Natale della NFL, dal 27 al 30 dicembre 2026 il torneo di tennis Six Kings Slam.

Immagine di repertorio

Fonte: Super Guida TV · Zazoom Social News · Netflixmania.it · Isa e Chia