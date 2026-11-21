di Redazione ZON

In sintesi. Il 21 novembre 2026 Apple TV+ ha rinnovato la serie Slow Horses per la nona e la decima stagione, per un totale di dieci. Con Gary Oldman nel ruolo di Jackson Lamb, Slow Horses diventa la serie più longeva della piattaforma. Apple TV+ ha confermato soltanto il ritorno di Gary Oldman.

I punti chiave Apple TV+ ha rinnovato Slow Horses per la nona e la decima stagione il 21 novembre 2026.

Slow Horses, con dieci stagioni confermate, diventa la serie più longeva di Apple TV+; For All Mankind si chiude con la sesta stagione.

I nove romanzi di Mick Herron sulla Slough House saranno esauriti alla fine dell’ottava stagione di Slow Horses.

Ogni stagione di Slow Horses conta sei episodi e si è mantenuta sopra il 95% su Rotten Tomatoes.

Apple TV+ ha confermato per Slow Horses soltanto il ritorno di Gary Oldman nel ruolo di Jackson Lamb.

Il 21 novembre 2026 Apple TV+ ha rinnovato Slow Horses per la nona e la decima stagione. Con dieci stagioni confermate, la serie con Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb diventa la più longeva della piattaforma.

Slow Horses condivideva finora il primato con For All Mankind, che si chiude con la sesta stagione.

Perché Apple ha puntato su Slow Horses per altre due stagioni

Ogni stagione di Slow Horses si è mantenuta sopra il 95% su Rotten Tomatoes. Ogni stagione conta sei episodi, un formato che rende la produzione più rapida.

La serie è prodotta da See-Saw Films, con Mick Herron e Gary Oldman tra i produttori esecutivi. Apple ha confermato per ora soltanto il ritorno di Oldman, mentre sul resto del cast non sono arrivate indicazioni.

Il finale della sesta stagione di Slow Horses è andato in onda il 21 ottobre 2026. Le prime sei stagioni sono già disponibili in streaming.

Che cosa resta da adattare dopo i romanzi di Mick Herron

Slow Horses nasce dai romanzi di Mick Herron sulla Slough House, un ciclo che conta nove titoli. Finora ogni stagione ha portato sullo schermo un libro, tranne la sesta, che ne ha combinati due: Joe Country e Slough House.

Stagione Materiale di partenza Stato Settima Bad Actors, ottavo romanzo Produzione conclusa, uscita prevista nel 2027 Ottava Clown Town, nono romanzo, uscito nel 2025 Riprese avviate a Londra Nona e decima Non indicato Appena rinnovate

Alla fine dell’ottava stagione i nove romanzi pubblicati saranno esauriti. Un portavoce di Apple ha fatto sapere che le sinossi della nona e della decima stagione arriveranno più avanti.

Il produttore esecutivo Douglas Urbanski ha osservato che la maggior parte delle serie televisive non ha libri da cui attingere e che una soluzione si troverà. Ha aggiunto che Mick Herron non ha smesso di scrivere e che altri romanzi potrebbero arrivare.

Il rinnovo smentisce l’ipotesi dell’ultima stagione

Olivia Cooke, che in Slow Horses interpreta Sidonie «Sid» Baker, aveva dichiarato in un’intervista che l’ottava stagione sarebbe stata l’ultima. Aveva anche raccontato di un cast in clima malinconico durante le riprese. Il rinnovo per la nona e la decima stagione smentisce quella lettura.

Jack Lowden, che nella serie interpreta River Cartwright, era tra i candidati più accreditati per il ruolo di James Bond. Amazon MGM Studios ha confermato che la parte è andata a Robert Pattinson.

Domande frequenti Slow Horses è stata rinnovata? Sì. Il 21 novembre 2026 Apple TV+ ha rinnovato Slow Horses per la nona e la decima stagione. Con dieci stagioni confermate, la serie diventa la più longeva della piattaforma. Quante stagioni avrà Slow Horses? Slow Horses avrà almeno dieci stagioni, dopo il rinnovo della nona e della decima da parte di Apple TV+. Ogni stagione conta sei episodi. Slow Horses ha ancora romanzi da adattare? No, non oltre l’ottava stagione. I nove romanzi di Mick Herron sulla Slough House saranno esauriti con l’ottava stagione, tratta da Clown Town. Il produttore esecutivo Douglas Urbanski ha detto che una soluzione si troverà e che Mick Herron non ha smesso di scrivere. Quando esce la settima stagione di Slow Horses? L’uscita della settima stagione di Slow Horses è prevista nel 2027. La produzione è conclusa e la stagione adatta Bad Actors, l’ottavo romanzo di Mick Herron. Chi torna nel cast di Slow Horses per la nona e la decima stagione? Apple TV+ ha confermato soltanto il ritorno di Gary Oldman, che interpreta Jackson Lamb. Sul resto del cast di Slow Horses non sono arrivate indicazioni.

Immagine di repertorio

Fonte: Tutto.TV