Wild Things, Jude Law e Andrew Garfield sono Siegfried & Roy nella serie Apple tv dal 16 aprile 2027
In sintesi. La serie limitata Wild Things, prodotta da Apple Studios per Apple tv, debutterà il 16 aprile 2027. Jude Law interpreta Siegfried e Andrew Garfield interpreta Roy, i due illusionisti del Mirage Hotel di Las Vegas. La serie ha sette episodi, è creata dallo showrunner John Hoffman, diretta da Matt Shakman e tratta dal podcast del 2022.
I punti chiave
- Wild Things debutterà su Apple tv il 16 aprile 2027.
- Wild Things è una serie limitata composta da sette episodi.
- Jude Law interpreta Siegfried e Andrew Garfield interpreta Roy; entrambi sono anche produttori esecutivi.
- John Hoffman, otto volte candidato agli Emmy, crea e scrive Wild Things e ne è showrunner.
- Matt Shakman dirige Wild Things, firma l’episodio pilota ed è produttore esecutivo.
- Wild Things è tratta dal podcast Apple Original “Wild Things: Siegfried & Roy”, debuttato nel 2022.
“Wild Things”, la serie limitata di Apple tv in sette episodi con Jude Law e Andrew Garfield nei panni dei maghi Siegfried & Roy, debutterà il 16 aprile 2027.
Insieme alla data di debutto di “Wild Things”, Apple tv ha diffuso una prima anticipazione della serie. Jude Law interpreta Siegfried e Andrew Garfield interpreta Roy.
Chi erano Siegfried & Roy e di cosa parla la serie
Siegfried & Roy erano una coppia di illusionisti di origini tedesche, naturalizzati americani. Hanno conquistato il pubblico con giacche piene di brillantini, mistero e tigri bianche. Il loro spettacolo al Mirage Hotel di Las Vegas è durato quasi 14 anni, con oltre 5.000 repliche e milioni di spettatori.
Secondo la descrizione ufficiale, “Wild Things” racconta un rapporto fuori dagli schemi tra due dei più grandi illusionisti e showmen della storia. Insieme alle loro tigri bianche, i due volevano trasformare Las Vegas in una destinazione adatta a tutta la famiglia.
Nella serie il duo spinge all’estremo il confine tra illusione e realtà. Una tragedia cambia ogni prospettiva e dà origine a un mistero legato alla loro ultima esibizione a Las Vegas.
Chi c’è dietro la serie e nel cast
“Wild Things” è creata, scritta, diretta e supervisionata, come showrunner, da John Hoffman, otto volte candidato agli Emmy. Matt Shakman, tre volte candidato agli Emmy e candidato ai DGA Award, dirige la serie, ne firma l’episodio pilota ed è produttore esecutivo. Brian Grazer è produttore esecutivo per Imagine Entertainment.
Jude Law e Andrew Garfield sono anche produttori esecutivi. Law è vincitore del Bafta e candidato all’Oscar e al Tony Award. Garfield è vincitore del Tony Award e candidato all’Oscar e all’Emmy.
Il cast corale comprende Jessica Madsen, Brett Gelman, Justin Theroux, Cameron Britton, Darius Fraser, Bill Heck, Justin Bartha, Jason Butler Harner e Wanda Opalinska.
Dal podcast del 2022 alla serie tv
La serie è prodotta da Apple Studios e realizzata da Imagine Entertainment. Si basa sul podcast Apple Original “Wild Things: Siegfried & Roy”, che ha debuttato nel 2022.
Il podcast è stato il primo ad approfondire la storia dei due maghi, descritti come tra i più celebri e controversi di sempre. Sono stati spesso fraintesi, frequentemente oggetto di satira e aspramente criticati.
L’ideatore del podcast, Will Malnati, è produttore esecutivo del progetto. Con lui c’è Steven Leckart, documentarista vincitore di un Emmy, che del podcast è autore, voce narrante e produttore esecutivo per At Will Media.
Tra i produttori esecutivi figurano anche Tony Leondis per Another Hoffman Story e Kathy Ciric. Joe Wright è regista e produttore, mentre Lulu Dillon è produttrice per Foolscap, la società di Shakman.
Domande frequenti
Quando esce Wild Things su Apple tv?
Wild Things debutterà su Apple tv il 16 aprile 2027. È una serie limitata in sette episodi.
Chi sono gli attori di Wild Things?
Jude Law interpreta Siegfried e Andrew Garfield interpreta Roy. Il cast corale comprende anche Jessica Madsen, Brett Gelman, Justin Theroux, Cameron Britton, Darius Fraser, Bill Heck, Justin Bartha, Jason Butler Harner e Wanda Opalinska.
Di cosa parla la serie Wild Things?
Secondo la descrizione ufficiale, Wild Things racconta il rapporto fuori dagli schemi tra Siegfried & Roy, due dei più grandi illusionisti e showmen della storia. Insieme alle loro tigri bianche volevano trasformare Las Vegas in una destinazione per tutta la famiglia. Una tragedia cambia ogni prospettiva e dà origine a un mistero legato alla loro ultima esibizione a Las Vegas.
Chi ha creato e diretto Wild Things?
Wild Things è creata, scritta e diretta da John Hoffman, che è anche showrunner. Matt Shakman dirige la serie, firma l’episodio pilota ed è produttore esecutivo. Brian Grazer è produttore esecutivo per Imagine Entertainment.
Wild Things è tratta da un podcast?
Sì, Wild Things si basa sul podcast Apple Original “Wild Things: Siegfried & Roy”, che ha debuttato nel 2022. L’ideatore del podcast, Will Malnati, è produttore esecutivo della serie.
Immagine di repertorio
Fonte: ANSA.it
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