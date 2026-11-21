di Redazione ZON

In sintesi. La serie limitata Wild Things, prodotta da Apple Studios per Apple tv, debutterà il 16 aprile 2027. Jude Law interpreta Siegfried e Andrew Garfield interpreta Roy, i due illusionisti del Mirage Hotel di Las Vegas. La serie ha sette episodi, è creata dallo showrunner John Hoffman, diretta da Matt Shakman e tratta dal podcast del 2022.

I punti chiave Wild Things debutterà su Apple tv il 16 aprile 2027.

Wild Things è una serie limitata composta da sette episodi.

Jude Law interpreta Siegfried e Andrew Garfield interpreta Roy; entrambi sono anche produttori esecutivi.

John Hoffman, otto volte candidato agli Emmy, crea e scrive Wild Things e ne è showrunner.

Matt Shakman dirige Wild Things, firma l’episodio pilota ed è produttore esecutivo.

Wild Things è tratta dal podcast Apple Original “Wild Things: Siegfried & Roy”, debuttato nel 2022.

“Wild Things”, la serie limitata di Apple tv in sette episodi con Jude Law e Andrew Garfield nei panni dei maghi Siegfried & Roy, debutterà il 16 aprile 2027.

Insieme alla data di debutto di “Wild Things”, Apple tv ha diffuso una prima anticipazione della serie. Jude Law interpreta Siegfried e Andrew Garfield interpreta Roy.

Chi erano Siegfried & Roy e di cosa parla la serie

Siegfried & Roy erano una coppia di illusionisti di origini tedesche, naturalizzati americani. Hanno conquistato il pubblico con giacche piene di brillantini, mistero e tigri bianche. Il loro spettacolo al Mirage Hotel di Las Vegas è durato quasi 14 anni, con oltre 5.000 repliche e milioni di spettatori.

Secondo la descrizione ufficiale, “Wild Things” racconta un rapporto fuori dagli schemi tra due dei più grandi illusionisti e showmen della storia. Insieme alle loro tigri bianche, i due volevano trasformare Las Vegas in una destinazione adatta a tutta la famiglia.

Nella serie il duo spinge all’estremo il confine tra illusione e realtà. Una tragedia cambia ogni prospettiva e dà origine a un mistero legato alla loro ultima esibizione a Las Vegas.

Chi c’è dietro la serie e nel cast

“Wild Things” è creata, scritta, diretta e supervisionata, come showrunner, da John Hoffman, otto volte candidato agli Emmy. Matt Shakman, tre volte candidato agli Emmy e candidato ai DGA Award, dirige la serie, ne firma l’episodio pilota ed è produttore esecutivo. Brian Grazer è produttore esecutivo per Imagine Entertainment.

Jude Law e Andrew Garfield sono anche produttori esecutivi. Law è vincitore del Bafta e candidato all’Oscar e al Tony Award. Garfield è vincitore del Tony Award e candidato all’Oscar e all’Emmy.

Il cast corale comprende Jessica Madsen, Brett Gelman, Justin Theroux, Cameron Britton, Darius Fraser, Bill Heck, Justin Bartha, Jason Butler Harner e Wanda Opalinska.

Dal podcast del 2022 alla serie tv

La serie è prodotta da Apple Studios e realizzata da Imagine Entertainment. Si basa sul podcast Apple Original “Wild Things: Siegfried & Roy”, che ha debuttato nel 2022.

Il podcast è stato il primo ad approfondire la storia dei due maghi, descritti come tra i più celebri e controversi di sempre. Sono stati spesso fraintesi, frequentemente oggetto di satira e aspramente criticati.

L’ideatore del podcast, Will Malnati, è produttore esecutivo del progetto. Con lui c’è Steven Leckart, documentarista vincitore di un Emmy, che del podcast è autore, voce narrante e produttore esecutivo per At Will Media.

Tra i produttori esecutivi figurano anche Tony Leondis per Another Hoffman Story e Kathy Ciric. Joe Wright è regista e produttore, mentre Lulu Dillon è produttrice per Foolscap, la società di Shakman.

Domande frequenti Quando esce Wild Things su Apple tv? Wild Things debutterà su Apple tv il 16 aprile 2027. È una serie limitata in sette episodi. Chi sono gli attori di Wild Things? Jude Law interpreta Siegfried e Andrew Garfield interpreta Roy. Il cast corale comprende anche Jessica Madsen, Brett Gelman, Justin Theroux, Cameron Britton, Darius Fraser, Bill Heck, Justin Bartha, Jason Butler Harner e Wanda Opalinska. Di cosa parla la serie Wild Things? Secondo la descrizione ufficiale, Wild Things racconta il rapporto fuori dagli schemi tra Siegfried & Roy, due dei più grandi illusionisti e showmen della storia. Insieme alle loro tigri bianche volevano trasformare Las Vegas in una destinazione per tutta la famiglia. Una tragedia cambia ogni prospettiva e dà origine a un mistero legato alla loro ultima esibizione a Las Vegas. Chi ha creato e diretto Wild Things? Wild Things è creata, scritta e diretta da John Hoffman, che è anche showrunner. Matt Shakman dirige la serie, firma l’episodio pilota ed è produttore esecutivo. Brian Grazer è produttore esecutivo per Imagine Entertainment. Wild Things è tratta da un podcast? Sì, Wild Things si basa sul podcast Apple Original “Wild Things: Siegfried & Roy”, che ha debuttato nel 2022. L’ideatore del podcast, Will Malnati, è produttore esecutivo della serie.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA.it