di Redazione ZON

In sintesi. Ti presento i Fotter, quarto film della saga iniziata con Ti presento i miei, esce nelle sale italiane il 25 novembre 2026 con Eagle Pictures. Diretto da John Hamburg, il film ha Ariana Grande nel ruolo di Olivia, ex negoziatrice dell’Fbi e fidanzata di Henry, che secondo Ben Stiller è un po’ l’antagonista di Greg Fotter, il suo personaggio.

I punti chiave Ti presento i Fotter esce nelle sale italiane il 25 novembre 2026 con Eagle Pictures.

Il regista di Ti presento i Fotter è John Hamburg.

Ariana Grande interpreta Olivia, ex negoziatrice dell’Fbi e fidanzata di Henry, figlio di Greg Fotter.

Robert De Niro torna a interpretare Jack, ex agente della Cia, dopo Vi presento i nostri, uscito nel 2010.

I primi tre film della saga hanno incassato oltre un miliardo e 160 milioni di dollari nel mondo.

Ti presento i Fotter, quarto film della saga comica nata con Ti presento i miei, arriva nelle sale italiane il 25 novembre 2026 con Eagle Pictures. Il regista è John Hamburg e la novità del cast è Ariana Grande, che interpreta Olivia, ex negoziatrice dell’Fbi.

Perché in Ti presento i Fotter i ruoli si rovesciano

Lo scontro non è più tra suocero e genero, ma tra un padre e la possibile futura nuora. Greg Fotter, interpretato da Ben Stiller, ripropone i comportamenti da padre iperprotettivo che aveva subito da Jack, il suocero ex agente della Cia interpretato da Robert De Niro. Jack, nel nuovo film, è molto più placato.

A far riemergere quei comportamenti in Greg è Olivia, la nuova fidanzata di Henry, figlio di Greg. Olivia è interpretata da Ariana Grande, Henry da Skyler Gisondo.

Personaggio Interprete Ruolo nella storia Greg Fotter Ben Stiller Padre iperprotettivo di Henry Jack Robert De Niro Ex agente della Cia, suocero di Greg Olivia Ariana Grande Ex negoziatrice dell’Fbi, fidanzata di Henry Henry Skyler Gisondo Figlio di Greg

Cosa dicono Ben Stiller e Ariana Grande del film

Ben Stiller ha accompagnato il film, insieme agli altri interpreti, in una serie di anteprime internazionali. Sul suo personaggio ha spiegato: «Greg è sempre teso perché cerca solo di fare la cosa giusta». Secondo l’attore, proprio questo rende divertente Greg, perché contiene un elemento di realtà in cui il pubblico può immedesimarsi.

Su Ariana Grande, Stiller ha detto che «è un po’ l’antagonista di Greg, è il motore della storia». Ha lodato anche il suo tempismo comico e la sua energia, «palpabili fin dall’inizio».

Grande ha parlato sul tappeto rosso di Londra: «Penso che tutti sappiano cosa si provi a condividere nella propria famiglia tanto amore ma anche delle dinamiche disfunzionali». Ha definito il film «perfetto per le festività natalizie».

Le prime reazioni dei critici sui social hanno in gran parte promosso il film e lodato la performance della cantante e attrice. C’è anche chi parla di una possibile nomination ai Golden Globe.

Come Robert De Niro è tornato a Jack dopo 15 anni

Robert De Niro ha detto che tornare a Jack «non è stato poi così difficile». Per prepararsi ha rivisto tutti i vecchi film della saga, per capire cosa ripetere in termini di personaggi.

De Niro ha rivelato di aver suggerito lui gli «interrogatori» al poligrafo, elemento immancabile della saga. L’idea gli è venuta da persone che conosceva e che si erano sottoposte a quel test, restandone un po’ innervosite. Ha aggiunto di aver proposto anche che Jack fosse un agente della Cia, per le confidenze di alcuni amici che ne fanno parte.

I numeri della saga e il cast del quarto capitolo

Con i primi tre film la saga ha incassato oltre un miliardo e 160 milioni di dollari nel mondo. Il capitolo precedente, Vi presento i nostri, è del 2010: Ti presento i Fotter arriva quindi 15 anni dopo.

Nel cast, tra nuovi arrivi e conferme, ci sono anche Owen Wilson, Teri Polo, Blythe Danner, Beanie Feldstein e Eduardo Franco.

Domande frequenti Quando esce Ti presento i Fotter in Italia? Ti presento i Fotter arriva nelle sale italiane il 25 novembre 2026. Il film è distribuito da Eagle Pictures. Chi interpreta Ariana Grande in Ti presento i Fotter? Ariana Grande interpreta Olivia, ex negoziatrice dell’Fbi e nuova fidanzata di Henry, figlio di Greg Fotter. Secondo Ben Stiller, Olivia è un po’ l’antagonista di Greg e il motore della storia. Chi c’è nel cast di Ti presento i Fotter? Nel cast ci sono Ben Stiller (Greg Fotter), Robert De Niro (Jack), Ariana Grande (Olivia) e Skyler Gisondo (Henry). Recitano nel film anche Owen Wilson, Teri Polo, Blythe Danner, Beanie Feldstein e Eduardo Franco. Robert De Niro è nel nuovo film Ti presento i Fotter? Sì, Robert De Niro torna a interpretare Jack, l’ex agente della Cia suocero di Greg Fotter. Per prepararsi ha rivisto tutti i vecchi film della saga e ha detto che tornare al personaggio non è stato poi così difficile. Quanto ha incassato la saga di Ti presento i miei? I primi tre film della saga hanno incassato oltre un miliardo e 160 milioni di dollari nel mondo. Ti presento i Fotter è il quarto capitolo, mentre il film precedente, Vi presento i nostri, è del 2010.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA