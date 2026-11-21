di Redazione ZON

In sintesi. Il conte Charles Spencer, fratello di Lady Diana, è ospite di Silvia Toffanin a «Verissimo» su Canale 5 domenica 22 novembre 2026, in esclusiva per la televisione italiana. Spencer presenta il suo libro «Canto del cigno. Diana, mia sorella» e parla della morte della sorella, dei nipoti William e Harry e delle difficoltà vissute dopo la scomparsa.

I punti chiave Il conte Charles Spencer è intervistato da Silvia Toffanin a «Verissimo» su Canale 5 domenica 22 novembre 2026, in esclusiva per la televisione italiana.

Charles Spencer presenta il libro «Canto del cigno. Diana, mia sorella», che ripercorre la vita di Diana a quasi 30 anni dalla scomparsa.

Nelle anticipazioni Charles Spencer parla della morte di Diana, del legame con i nipoti William e Harry e delle difficoltà vissute dopo la scomparsa della sorella.

La puntata di «Verissimo» di sabato 21 novembre 2026 è indicata alle 16.30 e ha cinque ospiti: Filippa Lagerback, Madalina Ghenea, Tosca, Megan Ria e Nesrin Cavadzade.

Per la puntata di domenica 22 novembre 2026 una programmazione indica l’inizio alle 15.45 e un’altra alle 15.

Il conte Charles Spencer, fratello di Lady Diana, sarà intervistato da Silvia Toffanin a «Verissimo» domenica 22 novembre 2026 su Canale 5, in esclusiva per la televisione italiana.

Perché Charles Spencer arriva a Verissimo

Spencer è l’autore di «Canto del cigno. Diana, mia sorella», libro indicato come il suo ultimo best seller. Il volume ripercorre la vita di Diana a quasi 30 anni dalla scomparsa.

Secondo le presentazioni della puntata, il libro è al centro del dibattito nel Regno Unito e nel mondo. L’intervista di «Verissimo» nasce proprio da questa uscita editoriale.

Cosa anticipa l’intervista a Lady Diana e ai nipoti

Nelle anticipazioni diffuse prima della messa in onda, Spencer torna sulle circostanze della morte di Diana. Parla anche del legame con i nipoti William e Harry e racconta le difficoltà vissute dopo la scomparsa della sorella.

Alla domanda se la morte di Diana si sarebbe potuta evitare senza la rimozione della protezione reale, Spencer risponde, in un estratto, così: «Credo non ci sarebbe stata quella corsa folle a…». Il resto della risposta non è riportato nelle anticipazioni.

Spencer definisce inoltre «mostruoso» il gesto con William e Harry, legato all’immagine dei due ragazzi dietro la bara. In un’altra anticipazione dice che la morte della sorella «è una ferita che non guarisce mai».

Gli altri ospiti del fine settimana di Verissimo

Il programma va in onda sia sabato sia domenica. Gli orari arrivano da una programmazione e potrebbero variare: per la domenica un’indicazione dà l’inizio alle 15.45, un’altra alle 15.

Puntata Orario indicato Ospiti Sabato 21 novembre 2026 16.30 Filippa Lagerback, Madalina Ghenea, Tosca, Megan Ria, Nesrin Cavadzade Domenica 22 novembre 2026 15.45 (un’altra indicazione: 15) Charles Spencer, Daniel Grassl, Valeria Marini, Alex Belli, Marcella Bella, Alessandra e Rosita Celentano

Sabato 21 novembre la conduttrice Filippa Lagerback è in libreria con «La vita che c’è». Tosca ha un nuovo singolo ed è in partenza con un tour nei teatri italiani.

Sempre sabato c’è Megan Ria, ballerina eliminata da «Grande Fratello Vip». Con lei Nesrin Cavadzade, l’attrice che interpreta la perfida Sahika nella serie di Canale 5 «Forbidden fruit».

Domenica 22 novembre, oltre a Spencer, c’è Daniel Grassl, fenomeno azzurro del pattinaggio artistico su ghiaccio. Dal «Grande Fratello Vip» arrivano Valeria Marini e Alex Belli, mentre Marcella Bella racconta le novità tra pubblico e privato.

Alessandra e Rosita Celentano, cugine, presentano il libro che hanno scritto a quattro mani.

Domande frequenti Quando è Charles Spencer a Verissimo? Charles Spencer è ospite di «Verissimo» domenica 22 novembre 2026 su Canale 5, intervistato da Silvia Toffanin, in esclusiva per la televisione italiana. Per l’orario di inizio una programmazione indica le 15.45 e un’altra le 15, e potrebbe variare. Di cosa parla Charles Spencer a Verissimo? Nelle anticipazioni Charles Spencer torna sulle circostanze della morte della sorella Diana e parla del legame con i nipoti William e Harry. Racconta anche le difficoltà vissute dopo la scomparsa e, in un’anticipazione, dice che la morte della sorella «è una ferita che non guarisce mai». Qual è il libro di Charles Spencer su Lady Diana? Il libro si intitola «Canto del cigno. Diana, mia sorella» ed è indicato come l’ultimo best seller di Charles Spencer. Il volume ripercorre la vita di Diana a quasi 30 anni dalla scomparsa e l’intervista di «Verissimo» nasce proprio da questa uscita editoriale. Chi sono gli ospiti di Verissimo domenica 22 novembre 2026? Domenica 22 novembre 2026 gli ospiti di «Verissimo» sono Charles Spencer, Daniel Grassl, Valeria Marini, Alex Belli, Marcella Bella e Alessandra e Rosita Celentano. Le due Celentano, cugine, presentano il libro che hanno scritto a quattro mani. Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 21 novembre 2026? Sabato 21 novembre 2026 gli ospiti di «Verissimo» sono Filippa Lagerback, Madalina Ghenea, Tosca, Megan Ria e Nesrin Cavadzade. L’orario indicato è le 16.30.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Blasting News · Zazoom