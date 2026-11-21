La cerimonia dei Biglietti d’Oro – I Premi Anec 2026 si tiene giovedì 3 dicembre 2026 alle 19.45 nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace. I premi vanno ai campioni d’incasso dell’anno e la serata è condotta da Gioia Marzocchi.

Quali film sono in anteprima alle Giornate di Cinema di Sorrento?

Il 2 dicembre 2026 sono in anteprima Just an illusion – La mia famiglia quasi perfetta alle 19 all’Hilton Sorrento Palace e I Swear – È più forte di me alle 21.15 al Cinema Teatro Tasso. Il 3 dicembre 2026, dopo la cerimonia dei Biglietti d’Oro, è in anteprima Il caso Marie-Claire.