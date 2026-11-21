Giornate Professionali di Cinema a Sorrento: Greenaway in sala il 4 dicembre
In sintesi. La 49ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema si svolge a Sorrento dal 1° al 4 dicembre 2026, tra l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso. Il programma comprende anteprime internazionali, la cerimonia dei Biglietti d’Oro – Premi Anec 2026 e la presenza del regista Peter Greenaway il 4 dicembre 2026.
I punti chiave
- Le Giornate Professionali di Cinema, giunte alla 49ª edizione, si tengono a Sorrento dal 1° al 4 dicembre 2026.
- Il regista britannico Peter Greenaway assiste il 4 dicembre 2026 alle 18 alla proiezione di I racconti del cuscino al Cinema Teatro Tasso.
- L’Hilton Sorrento Palace ospita il 3 dicembre 2026 alle 19.45 la cerimonia dei Biglietti d’Oro – Premi Anec 2026, condotta da Gioia Marzocchi.
- Le Giornate Professionali di Cinema presentano il 2 dicembre 2026 due anteprime internazionali: Just an illusion – La mia famiglia quasi perfetta e I Swear – È più forte di me.
- Il Cinema Teatro Tasso proietta il 30 novembre 2026 alle 21.15 La notte delle fragole, con Salvatore Ficarra e Valentino Picone.
Sorrento ospita dal 1° al 4 dicembre 2026 la 49ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema, tra l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso. Il regista britannico Peter Greenaway sarà presente in città venerdì 4 dicembre 2026 alla proiezione di I racconti del cuscino.
L’edizione 2026 si apre anche alla città, con una serata di vigilia e la festa dell’albero di Natale in Piazza Tasso.
Il programma si apre il 30 novembre con Ficarra e Picone
Lunedì 30 novembre 2026 alle 21.15 il Cinema Teatro Tasso proietta La notte delle fragole di Alessandro Genovesi (Medusa Film). Il film ha nel cast Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini.
Martedì 1° dicembre 2026 alle 16.30 in Piazza Tasso si tiene la tradizionale festa di accensione dell’albero di Natale.
Il 4 dicembre Peter Greenaway sarà al Tasso per I racconti del cuscino
La rassegna omaggio a Peter Greenaway comincia martedì 1° dicembre 2026 alle 18 al Cinema Teatro Tasso con I misteri del giardino di Compton House.
Il tributo al cineasta britannico culmina venerdì 4 dicembre 2026 alle 18, sempre al Cinema Teatro Tasso. In quell’occasione Greenaway assisterà di persona alla proiezione di I racconti del cuscino.
Il 2 e il 3 dicembre arrivano le anteprime e i Biglietti d’Oro
Mercoledì 2 dicembre 2026 il programma prevede due anteprime internazionali. Alle 19, nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, va in scena la commedia francese Just an illusion – La mia famiglia quasi perfetta di Eric Toledano e Olivier Nakache (01 Distribution).
Alle 21.15 il Cinema Teatro Tasso proietta il dramma britannico I Swear – È più forte di me di Kirk Jones (Fandango Distribuzione).
Giovedì 3 dicembre 2026 alle 19.45, nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, si tiene la cerimonia di premiazione dei Biglietti d’Oro – I Premi Anec 2026. I premi vanno ai campioni d’incasso dell’anno e la serata è condotta da Gioia Marzocchi.
Dopo la cerimonia c’è l’anteprima del film francese Il caso Marie-Claire, con Charlotte Gainsbourg (Bim Distribuzione).
Il calendario completo, giorno per giorno
|Data
|Ora
|Luogo
|Evento
|30 novembre 2026
|21.15
|Cinema Teatro Tasso
|La notte delle fragole
|1° dicembre 2026
|16.30
|Piazza Tasso
|Accensione dell’albero di Natale
|1° dicembre 2026
|18.00
|Cinema Teatro Tasso
|I misteri del giardino di Compton House
|2 dicembre 2026
|19.00
|Sala Sirene, Hilton Sorrento Palace
|Just an illusion – La mia famiglia quasi perfetta
|2 dicembre 2026
|21.15
|Cinema Teatro Tasso
|I Swear – È più forte di me
|3 dicembre 2026
|19.45
|Sala Sirene, Hilton Sorrento Palace
|Biglietti d’Oro – Premi Anec 2026, poi Il caso Marie-Claire
|4 dicembre 2026
|18.00
|Cinema Teatro Tasso
|I racconti del cuscino, con Peter Greenaway
Domande frequenti
Quando si svolgono le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento?
La 49ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema si tiene a Sorrento dal 1° al 4 dicembre 2026. Gli eventi si svolgono all’Hilton Sorrento Palace e al Cinema Teatro Tasso. Il 30 novembre 2026 c’è una serata di vigilia con la proiezione di La notte delle fragole.
Quando viene Peter Greenaway a Sorrento?
Peter Greenaway è a Sorrento venerdì 4 dicembre 2026. Alle 18, al Cinema Teatro Tasso, il regista britannico assiste alla proiezione di I racconti del cuscino. La rassegna in suo omaggio comincia il 1° dicembre 2026 alle 18 con I misteri del giardino di Compton House.
Quando c’è la cerimonia dei Biglietti d’Oro 2026?
La cerimonia dei Biglietti d’Oro – I Premi Anec 2026 si tiene giovedì 3 dicembre 2026 alle 19.45 nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace. I premi vanno ai campioni d’incasso dell’anno e la serata è condotta da Gioia Marzocchi.
Quali film sono in anteprima alle Giornate di Cinema di Sorrento?
Il 2 dicembre 2026 sono in anteprima Just an illusion – La mia famiglia quasi perfetta alle 19 all’Hilton Sorrento Palace e I Swear – È più forte di me alle 21.15 al Cinema Teatro Tasso. Il 3 dicembre 2026, dopo la cerimonia dei Biglietti d’Oro, è in anteprima Il caso Marie-Claire.
Quando si accende l’albero di Natale in Piazza Tasso a Sorrento?
La festa di accensione dell’albero di Natale si tiene martedì 1° dicembre 2026 alle 16.30 in Piazza Tasso a Sorrento. L’appuntamento fa parte delle iniziative con cui le Giornate Professionali di Cinema si aprono alla città.
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