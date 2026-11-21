di Redazione ZON

In sintesi. Netflix ha annunciato il 13 novembre 2026 il rinnovo della serie romantica Virgin River per una nona stagione di 10 episodi, da circa un’ora ciascuno. Per la stagione 9 Netflix non ha comunicato alcuna data di uscita. La stagione 8 di Virgin River è attesa nel 2027, con Patrick Sean Smith showrunner e produttore esecutivo.

I punti chiave Netflix ha annunciato il 13 novembre 2026 il rinnovo di Virgin River per una nona stagione.

La stagione 9 di Virgin River avrà 10 episodi, ciascuno di circa un’ora.

Netflix non ha comunicato la data di uscita della stagione 9 di Virgin River, né l’inizio delle riprese.

La stagione 8 di Virgin River è attesa nel corso del 2027.

Secondo Netflix, Virgin River ha superato i 500 milioni di visualizzazioni complessive ed è rimasta 28 settimane nella Top 10 globale.

Netflix ha annunciato il 13 novembre 2026 il rinnovo di Virgin River per una nona stagione. La serie romantica ambientata in una cittadina del Nord della California avrà 10 episodi, ciascuno della durata indicativa di un’ora.

L’annuncio è arrivato prima dell’uscita dell’ottava stagione di Virgin River, attesa nel corso del 2027. Con la nona stagione, Virgin River diventerà la serie originale scripted di Netflix con il maggior numero di stagioni.

Per la data di uscita di Virgin River 9 non c’è ancora un annuncio

Netflix non ha comunicato una data per la nona stagione di Virgin River. Non sono stati indicati nemmeno l’inizio delle riprese e una finestra di distribuzione.

L’unica data fornita da Netflix riguarda la stagione 8, che arriverà nel 2027. Patrick Sean Smith resterà showrunner e produttore esecutivo della serie, tratta dai romanzi di Robyn Carr.

Sulla trama della stagione 9 Netflix non ha diffuso anticipazioni. Per l’ottava stagione, invece, la piattaforma ha diffuso una prima immagine che mostra Mel e Jack con il loro bambino.

Nel cast restano al centro Mel Monroe e Jack Sheridan

Alexandra Breckenridge e Martin Henderson interpretano Mel Monroe e Jack Sheridan. Entrambi hanno accolto pubblicamente con entusiasmo la notizia del rinnovo.

Mel è un’infermiera specializzata arrivata da Los Angeles dopo una perdita personale, Jack è un ex marine e proprietario del bar del paese. La loro storia ha attraversato lutti, segreti familiari e crisi di coppia, fino al matrimonio, celebrato alla fine della sesta stagione uscita il 19 dicembre 2024, e all’arrivo di un bambino.

Nel cast storico di Virgin River figurano anche Colin Lawrence, Jenny Cooper, Annette O’Toole, Tim Matheson, Benjamin Hollingsworth e Zibby Allen. L’elenco degli interpreti della nona stagione non è stato ancora diffuso.

I numeri di Virgin River che hanno convinto Netflix

Secondo Netflix, Virgin River ha superato i 500 milioni di visualizzazioni complessive. La serie è rimasta per 28 settimane nella Top 10 globale ed è entrata nelle classifiche dei contenuti più visti in oltre 80 Paesi.

Virgin River è partita nel 2019 ed è stata ideata da Sue Tenney a partire dai romanzi di Robyn Carr. Una decima stagione non è stata annunciata.

Cosa dicono Patrick Sean Smith e i fan

In occasione del rinnovo per l’ottava stagione, il produttore esecutivo Patrick Sean Smith ha dichiarato a Tudum:

«A nome mio e di tutta la famiglia di Virgin River, siamo eternamente grati a Netflix e ai fan per averci permesso di continuare questo viaggio con questi personaggi tanto amati».

Sui social la notizia del rinnovo per la stagione 9 ha acceso i fan. «Non siamo ancora pronti per la stagione 8 e già pensiamo alla 9», ha scritto una spettatrice su X.

Domande frequenti Quando esce Virgin River 9? Netflix non ha ancora comunicato una data di uscita per la nona stagione di Virgin River. Non sono stati indicati nemmeno l’inizio delle riprese e una finestra di distribuzione. L’unica data fornita riguarda la stagione 8, attesa nel 2027. Virgin River 9 è stata confermata? Sì, Netflix ha annunciato il 13 novembre 2026 il rinnovo di Virgin River per una nona stagione. La stagione 9 avrà 10 episodi, ciascuno della durata indicativa di un’ora. Chi sarà nel cast di Virgin River 9? L’elenco degli interpreti della nona stagione di Virgin River non è stato ancora diffuso. Nel cast storico della serie figurano Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, nei ruoli di Mel Monroe e Jack Sheridan, insieme a Colin Lawrence, Jenny Cooper, Annette O’Toole, Tim Matheson, Benjamin Hollingsworth e Zibby Allen. Ci sarà una decima stagione di Virgin River? No, per ora una decima stagione di Virgin River non è stata annunciata. Netflix ha confermato solo la nona stagione, dopo l’ottava attesa nel 2027. Chi è lo showrunner di Virgin River? Patrick Sean Smith resterà showrunner e produttore esecutivo di Virgin River. La serie è tratta dai romanzi di Robyn Carr ed è stata ideata da Sue Tenney.

Immagine di repertorio

Fonte: Cineblog.it · Netflixmania.it