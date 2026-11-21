di Redazione ZON

In sintesi. Ricercatori di istituti di vari paesi usano il videogioco GTA V come simulatore scientifico. Con Los Santos, replica di Los Angeles, studiano l’innalzamento del mare, testano due dispositivi vibranti per la sicurezza dei ciclisti e addestrano l’intelligenza artificiale per la guida autonoma, sfruttando una fisica dettagliata e ambienti urbani realistici.

I punti chiave L’Istituto Alfred Wegener (AWI) e l’Università di Potsdam hanno usato Los Santos, la città di GTA V, per simulare l’innalzamento del mare a Los Angeles.

Nello scenario IPCC ad alte emissioni (+5°C) il mare sommergerebbe il 6,5% del suolo entro il 2500; nello scenario a emissioni contenute (+2°C) sommergerebbe il 2,33%.

L’Università di Scienze Applicate di Osnabrück ha testato in GTA V due dispositivi vibranti per ciclisti: uno sul manubrio e un gilet vibrotattile.

L’Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea (KAIST) ha generato migliaia di incidenti virtuali in GTA V per addestrare gli algoritmi di guida autonoma.

Gli algoritmi testati in GTA V dalla Eastern Michigan University hanno ridotto del 24% la potenziale perdita di vite umane nelle simulazioni.

Ricercatori di più paesi hanno usato GTA V come laboratorio virtuale per simulare l’innalzamento del mare a Los Angeles, testare dispositivi per ciclisti e addestrare l’intelligenza artificiale (IA) per la guida autonoma.

Il tema torna d’attualità con GTA VI, uno dei videogiochi più attesi di sempre. GTA V, il capitolo precedente, è uscito oltre 10 anni fa e offre agli scienziati una fisica dettagliata e ambienti urbani realistici.

Nello scenario peggiore il mare sommergerebbe il 6,5% di Los Angeles

Los Santos, la città di GTA V, è una replica molto dettagliata di Los Angeles. Una coppia di ricercatori dell’Istituto Alfred Wegener (AWI), in collaborazione con l’Università di Potsdam, l’ha usata per analizzare l’innalzamento del livello del mare e mostrarne gli effetti nei due scenari climatici del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC) dell’ONU.

Scenario IPCC Aumento della temperatura globale Suolo sommerso entro il 2500 Infrastrutture Alte emissioni 5°C 6,5% Porto, depuratori e centrali del gas fuori uso Emissioni contenute 2°C 2,33% Infrastrutture principali all’asciutto

Le simulazioni realizzate con GTA V mostrano una forte corrispondenza con i modelli idrologici reali sviluppati dallo U.S. Geological Survey.

I ricercatori sostengono che portare le proiezioni dell’IPCC in un paesaggio esplorato da oltre 225 milioni di giocatori permetta al pubblico di percepire l’impatto del cambiamento climatico in modo emotivo e visivo.

Due dispositivi vibranti hanno allertato i ciclisti nei test in laboratorio

I ricercatori dell’Università di Scienze Applicate di Osnabrück, in Germania, hanno provato in GTA V due dispositivi per la sicurezza dei ciclisti. Il primo è un dispositivo sul manubrio che vibra quando un veicolo si avvicina da dietro. Il secondo è un gilet vibrotattile che dà a chi lo indossa un “sesto senso” per i veicoli in arrivo.

Collaudare questi sistemi su strada nelle prime fasi di sviluppo sarebbe troppo pericoloso. Il gioco offre invece realismo, condizioni variabili (meteo, traffico, luce) e la possibilità di modificare il software per ricreare qualsiasi scenario.

Nel test alcuni volontari hanno pedalato su una bicicletta davanti a uno schermo con le strade di Los Santos. Un secondo schermo simulava lo specchietto retrovisore e i percorsi prevedevano il passaggio continuo di grandi camion. I test hanno confermato l’efficacia di entrambi i sistemi nell’avvisare in tempo i ciclisti.

A Eindhoven e a Parigi il gioco serve a capire come reagiscono le persone

L’Università tecnologica di Eindhoven ha integrato in GTA V strumenti di tracciamento oculare. I ricercatori hanno seguito gli occhi dei partecipanti nel traffico virtuale per vedere dove si concentra l’attenzione davanti a pericoli improvvisi, come un’auto che esce da un parcheggio, una portiera che si apre di colpo o un incrocio complesso.

L’obiettivo è capire meglio i fattori umani negli incidenti e orientare la progettazione di strade più sicure. Il Laboratorio di psicologia applicata ed ergonomia di Parigi ha invece usato l’ambiente di gioco per analizzare le strategie di navigazione spaziale delle persone.

Migliaia di incidenti virtuali per addestrare la guida autonoma

L’uso più diffuso di GTA V riguarda l’addestramento dell’IA per i veicoli autonomi. All’Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea (KAIST), gli ingegneri hanno generato migliaia di incidenti virtuali nel gioco per insegnare agli algoritmi a schivare i veicoli pericolosi.

La Eastern Michigan University ha testato in GTA V algoritmi decisionali per i dilemmi etici negli incidenti, per esempio scegliere se finire sul marciapiede o urtare un altro veicolo. Nelle simulazioni gli algoritmi hanno ridotto del 24% la potenziale perdita di vite umane.