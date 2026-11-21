di Redazione ZON

In sintesi. La serie turca Love for Rent, titolo originale Kiralık Aşk, debutta su Mediaset Infinity lunedì 23 novembre 2026. La commedia romantica con Elçin Sangu e Barış Arduç è disponibile con un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì. La storia segue Defne, cameriera che accetta di far innamorare Ömer entro sei mesi.

I punti chiave Love for Rent debutta su Mediaset Infinity lunedì 23 novembre 2026.

Mediaset Infinity pubblica un episodio di Love for Rent al giorno, dal lunedì al venerdì.

Elçin Sangu interpreta Defne e Barış Arduç interpreta Ömer in Love for Rent.

Il titolo originale di Love for Rent è Kiralık Aşk.

In Love for Rent Defne ha sei mesi di tempo per far innamorare Ömer.

La serie turca Love for Rent debutta su Mediaset Infinity lunedì 23 novembre 2026. La rom-com, in originale Kiralık Aşk, sarà disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì.

Come e quando guardare Love for Rent su Mediaset Infinity

Mediaset Infinity pubblica Love for Rent a partire da lunedì 23 novembre 2026. Il calendario prevede un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.

Il titolo originale della serie è Kiralık Aşk. In Turchia la commedia romantica ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Chi sono i protagonisti: Elçin Sangu e Barış Arduç

I protagonisti di Love for Rent sono Elçin Sangu e Barış Arduç. Lei interpreta Defne, lui interpreta Ömer.

Elçin Sangu è già nota al pubblico italiano per il ruolo di Güzide ne La ragazza e l’ufficiale. L’affiatamento tra i due attori sullo schermo è uno dei punti più apprezzati della serie.

Love for Rent è considerata una delle dizi di maggior successo anche fuori dalla Turchia, grazie alla distribuzione internazionale.

La trama: una storia d’amore “in affitto” che diventa vera

Defne è una giovane cameriera con una famiglia da aiutare a risolvere alcuni problemi economici. Per questo accetta una proposta insolita: far innamorare Ömer entro sei mesi.

Ömer è un affascinante e riservato uomo d’affari. Il piano nasce da Neriman, zia di Ömer, decisa a trovargli moglie.

Quello che comincia come un accordo segreto si trasforma presto in un sentimento autentico. Defne si trova così davanti a una scelta difficile tra l’amore e la verità.

La domanda che accompagna la serie è se una storia nata “in affitto” possa diventare un legame destinato a durare per sempre.