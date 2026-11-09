Amare e perdere su Netflix: trama, cast e data della serie turca

di Redazione ZON

In sintesi. Amare e perdere (titolo originale Ayrılık da Sevdaya Dahil) è una serie turca di genere dramma romantico distribuita da Netflix, con data di uscita il 15 gennaio 2026. Racconta di Afife, sceneggiatrice, e di Kemal, che arriva a riscuotere il debito del prestito contratto dalla madre di Afife. Il cast è guidato da İbrahim Çelikkol, con Emine Meyrem.

I punti chiave Amare e perdere (titolo originale Ayrılık da Sevdaya Dahil) è una serie turca di genere dramma romantico distribuita da Netflix.

La data di uscita di Amare e perdere è il 15 gennaio 2026.

Afife, protagonista e sceneggiatrice, ha una madre che ha contratto un grosso prestito senza avvisarla, e il ristorante di famiglia è a rischio.

İbrahim Çelikkol guida il cast di Amare e perdere ed Emine Meyrem interpreta Afife.

Yavuz Turgul è il creatore di Amare e perdere, prodotta da TMC Film.

Amare e perdere, titolo originale Ayrılık da Sevdaya Dahil, è una serie turca di genere dramma romantico distribuita da Netflix, con data di uscita il 15 gennaio 2026. Racconta di un debito che trasforma uno scontro in una relazione.

Una madre, un prestito e un ristorante a rischio

La protagonista di Amare e perdere è Afife, una sceneggiatrice. Sua madre ha contratto un grosso prestito senza avvisarla e il ristorante di famiglia è a rischio.

Nella serie Netflix, quando Kemal arriva per riscuotere il debito, lo scontro iniziale diventa l’inizio di una relazione che nessuno dei due aveva previsto.

Amare e perdere è un romance ad alta tensione, segnato da potere familiare e pressioni finanziarie. L’amore non è un rifugio ma una forza che complica ogni lealtà, mentre onore, reputazione e sopravvivenza sono messi alla prova.

Il cast è guidato da İbrahim Çelikkol, volto noto delle dizi turche

İbrahim Çelikkol guida il cast di Amare e perdere. È un attore amatissimo dal pubblico internazionale per numerosi ruoli nelle dizi turche ed è già noto agli spettatori Netflix per Ambizione, dove ha spesso interpretato personaggi complessi e tormentati.

Emine Meyrem interpreta Afife, un personaggio femminile forte e determinato, destinato a entrare in conflitto con l’autorità e il carisma di Kemal.

Yasemin Kay Allen, già apprezzata in diverse produzioni internazionali, interpreta un personaggio chiave negli equilibri della storia. Netflix ha inoltre confermato un ampio cast corale, con rapporti familiari complessi e rancori irrisolti.

La scheda della serie in sintesi

Voce Dettaglio Titolo originale Ayrılık da Sevdaya Dahil Genere Dramma romantico Paese di produzione Turchia Lingua originale Turco Data di uscita 15 gennaio 2026 Creatore Yavuz Turgul Registi Selim Demirdelen, Kurtcebe Turgul Sceneggiatori Kurtcebe Turgul, Nilgün Öneş Produttore esecutivo Erol Avcı Produzione TMC Film

Perché può piacere a chi segue le dizi in TV

Amare e perdere tratta l’amore come un rischio e non come una benedizione. Una disputa sul debito diventa una resa dei conti personale, poi due persone che dovrebbero essere nemiche iniziano a vedersi sotto una nuova luce.

La serie è indicata per chi ama titoli come Black Money Love. Per chi segue le dizi, il richiamo passa anche dal volto di İbrahim Çelikkol, protagonista di numerosi ruoli di successo nelle produzioni turche.

Domande frequenti Di cosa parla Amare e perdere? Amare e perdere racconta di Afife, una sceneggiatrice la cui madre ha contratto un grosso prestito senza avvisarla, mettendo a rischio il ristorante di famiglia. Quando Kemal arriva per riscuotere il debito, lo scontro iniziale diventa l’inizio di una relazione che nessuno dei due aveva previsto. Quando esce Amare e perdere su Netflix? La data di uscita di Amare e perdere su Netflix è il 15 gennaio 2026. Si tratta di una serie turca di genere dramma romantico, il cui titolo originale è Ayrılık da Sevdaya Dahil. Chi sono gli attori di Amare e perdere? Il cast di Amare e perdere è guidato da İbrahim Çelikkol. Emine Meyrem interpreta Afife e Yasemin Kay Allen interpreta un personaggio chiave negli equilibri della storia. Netflix ha inoltre confermato un ampio cast corale. Chi ha creato e diretto Amare e perdere? Il creatore di Amare e perdere è Yavuz Turgul. I registi sono Selim Demirdelen e Kurtcebe Turgul, gli sceneggiatori sono Kurtcebe Turgul e Nilgün Öneş, il produttore esecutivo è Erol Avcı e la produzione è di TMC Film. Amare e perdere è adatta a chi ama le dizi turche? Sì: la serie è indicata per chi ama titoli come Black Money Love. Per chi segue le dizi, il richiamo passa anche dal volto di İbrahim Çelikkol, protagonista di numerosi ruoli nelle produzioni turche.

Immagine di repertorio

Fonte: Netflixmania.it