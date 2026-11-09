Look Back di Kore-eda in sala il 12 novembre: perché commuove

di Redazione ZON

In sintesi. Look Back, il film di Hirokazu Kore-eda tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto, esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026. Lo distribuisce Lucky Red in collaborazione con BiM. Look Back racconta per tredici anni l’amicizia di due ragazze che disegnano manga ed è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

I punti chiave Il film Look Back di Hirokazu Kore-eda esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026.

Lucky Red distribuisce Look Back in collaborazione con BiM.

Look Back segue per tredici anni l’amicizia di due ragazze, Fujino e Kyomoto, che disegnano manga.

Look Back è tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto, che Hirokazu Kore-eda ha scoperto nel 2021.

Look Back è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Look Back, il film di Hirokazu Kore-eda tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto, arriva nelle sale italiane il 12 novembre 2026. Lo distribuisce Lucky Red in collaborazione con BiM. Il film, in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha commosso molti spettatori.

Di cosa parla il film tratto dal manga di Fujimoto

Look Back racconta due adolescenti molto diverse tra loro. Iniziano disegnando per il giornalino scolastico e, passo dopo passo, diventano le numero uno nella produzione manga.

Il film segue tredici anni della loro vita. Nella storia si mescolano creazione artistica, amicizia, ambizione e lutto, fino alle ragioni che spingono a creare anche quando farlo è troppo doloroso.

Fujino, interpretata da Natsuki Deguchi, è un’estroversa bambina delle elementari, sicura del proprio talento nel disegno. Tutto cambia quando sul giornalino compaiono le tavole di Kyomoto, interpretata da Makita Ajuche. Kyomoto è una compagna molto introversa che non va a scuola e passa quasi tutto il tempo chiusa in casa a disegnare.

Kyomoto è tecnicamente più dotata. Fujino ne resta colpita e, all’inizio, anche molto gelosa.

Perché Look Back commuove, tra le parole del regista e la critica

Kore-eda ha scoperto il manga nel 2021, appena pubblicato. «Era un periodo in cui con la pandemia tutto il mondo si era fermato e io stesso ero fermo e depresso», ha detto al Lido il regista, Palma d’Oro a Cannes 2018 per «Un affare di famiglia». Leggendolo, ha aggiunto, gli è sembrato che qualcuno lo avesse «gentilmente spinto ad andare avanti».

Sul significato del titolo Kore-eda ha spiegato: «Ci sono persone che non ci sono più e che, in un certo senso, continuano a guardarmi le spalle». Per il regista guardarsi indietro «non significa restare prigionieri del passato, ma trovare la forza di andare avanti».

La recensione firmata da Rita Ricucci definisce Look Back «un capolavoro di emozioni» e parla di una vera esperienza emotiva. La stessa recensione cita l’interpretazione di Furi Nanase, Fujino da bambina, come «un inno alla vita».

Cosa aspettarsi dalla visione in sala

Kore-eda ha girato Look Back in pellicola 35 mm, principalmente a Nikaho, nella prefettura di Akita. La recensione di Rita Ricucci parla invece di un «occhio digitale» della macchina da presa. Le due descrizioni tecniche non coincidono.

Il ritmo del film è lento. Secondo Rita Ricucci, allo spettatore è richiesto uno sguardo libero dall’ansia della prestazione. Le immagini sono dominate dai colori della natura, dai campi d’erba simili al velluto e dai ciliegi in fiore.

Nel film c’è anche il rapporto di Kore-eda con l’infanzia. Il regista ha spiegato che i bambini nei suoi film a volte criticano la società adulta e a volte mostrano una purezza che gli adulti forse non hanno più. Durante le riprese di Look Back, ha detto, pensava a quanto rispetto meritassero i giovani interpreti, che davano il massimo.

Kore-eda ha parlato anche del pregiudizio sui manga. Una volta si diceva che leggerli facesse crescere male i bambini. Oggi, ha osservato, il successo all’estero ha cambiato la percezione del loro valore e li leggono anche gli adulti.

Domande frequenti Quando esce Look Back di Kore-eda in Italia? Look Back di Hirokazu Kore-eda arriva nelle sale italiane il 12 novembre 2026. Lo distribuisce Lucky Red in collaborazione con BiM. Di cosa parla Look Back? Look Back segue per tredici anni la vita di due ragazze, Fujino e Kyomoto, che iniziano disegnando per il giornalino scolastico e diventano le numero uno nella produzione manga. Nella storia si mescolano creazione artistica, amicizia, ambizione e lutto. Look Back è tratto da un manga? Sì, Look Back è tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto. Il regista Hirokazu Kore-eda ha scoperto il manga nel 2021, appena pubblicato, in un periodo in cui si sentiva fermo e depresso a causa della pandemia. Chi distribuisce Look Back in Italia? Look Back è distribuito in Italia da Lucky Red in collaborazione con BiM. Il film arriva nelle sale il 12 novembre 2026. Cosa significa il titolo Look Back? Hirokazu Kore-eda ha spiegato che esistono persone che non ci sono più e che, in un certo senso, continuano a guardargli le spalle. Per il regista guardarsi indietro non significa restare prigionieri del passato, ma trovare la forza di andare avanti.

Fonte: ANSA · Cinema4Stelle