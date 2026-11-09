Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 novembre 2026: Carter, Electra e Luna

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Beautiful dal 16 al 21 novembre 2026, Carter intende creare una linea di profumi per la Forrester e invita Fanny Greyson a collaborare. Will riconosce come deepfake le foto sul licenziamento di Electra, che scopre in Remy il responsabile. Luna, aggredita in prigione dalle altre detenute, implora l’aiuto di Bill Spencer.

I punti chiave Carter intende creare una linea di profumi per la Forrester e invita Fanny Greyson a collaborare.

Fanny Greyson presenta tre proposte, che colpiscono Katie, Hope e Carter.

Will riconosce come deepfake le foto che Katie ha ricevuto via email sul licenziamento di Electra.

Electra scopre che il responsabile dell’inganno è Remy, che la blocca nell’appartamento e insiste perché parta con lui per New York.

Luna, aggredita in prigione dalle altre detenute, implora Bill Spencer di salvarla.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Beautiful dal 16 al 21 novembre 2026 Carter lancia un progetto di espansione per la Forrester, il licenziamento di Electra svela un inganno e Luna implora l’aiuto di Bill Spencer dalla prigione.

Carter vuole lanciare una linea di profumi per la Forrester

Carter intende creare una linea di profumi e invita Fanny Greyson alla Forrester per collaborare alla realizzazione delle fragranze. Fanny Greyson presenta tre proposte.

Le tre proposte di Fanny Greyson colpiscono Katie, Hope e lo stesso Carter. Fanny Greyson esprime anche il desiderio di continuare a sostenere la Forrester, nel caso in cui la collaborazione non dovesse funzionare.

Il licenziamento di Electra si rivela frutto di un inganno

Will e Ivy arrivano in ufficio e chiedono a Katie spiegazioni sul licenziamento di Electra. Katie mostra loro le foto ricevute via email.

Guardando quelle foto, Will riconosce che si tratta di deepfake. L’inganno dietro il licenziamento di Electra viene così alla luce.

Electra scopre poi che il responsabile è Remy e lo avverte che finirà in prigione per ciò che ha fatto. Remy però la blocca nell’appartamento e insiste perché parta con lui per New York.

Luna è in difficoltà in carcere e chiama in aiuto Bill Spencer

In prigione Luna attraversa un momento difficile: le altre detenute la aggrediscono. Luna implora Bill Spencer di salvarla.

Domande frequenti Cosa succede a Beautiful dal 16 al 21 novembre 2026? Nelle puntate dal 16 al 21 novembre 2026 Carter lancia un progetto di espansione per la Forrester, con una linea di profumi. Il licenziamento di Electra si rivela frutto di un inganno e Luna implora l’aiuto di Bill Spencer dalla prigione. Chi è il responsabile del licenziamento di Electra a Beautiful? Il responsabile è Remy. Will riconosce come deepfake le foto che Katie ha ricevuto via email, e Electra scopre poi che dietro l’inganno c’è Remy. Remy la blocca nell’appartamento e insiste perché parta con lui per New York. Cosa vuole fare Carter a Beautiful con Fanny Greyson? Carter intende creare una linea di profumi e invita Fanny Greyson alla Forrester per collaborare alla realizzazione delle fragranze. Fanny Greyson presenta tre proposte, che colpiscono Katie, Hope e Carter. Cosa succede a Luna in prigione a Beautiful? In prigione Luna attraversa un momento difficile, perché le altre detenute la aggrediscono. Luna implora Bill Spencer di salvarla.