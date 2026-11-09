Tutto per la mia famiglia 2, anticipazioni dal 16 al 21 novembre 2026: orari su Canale 5 e trame

di Redazione ZON

In sintesi. Tutto per la mia famiglia 2, titolo originale Kardeşlerim, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì anche in prima serata e il sabato alle 14:30. Nella settimana dal 16 al 21 novembre 2026 la serie turca racconta una gara scolastica, un’ipotesi di evasione e un matrimonio da sabotare.

I punti chiave Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2 sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

All’Istituto Ataman cinque coppie si iscrivono alla gara per scegliere i due studenti che rappresentano la scuola.

Sengul comincia a meditare l’evasione dal carcere dopo una colluttazione con una compagna di cella.

Nebahat tenta di far saltare il matrimonio di Akif e Suzan con la proiezione di vecchie foto, ma Harika la smaschera.

Attenzione: spoiler. Nella settimana da lunedì 16 a sabato 21 novembre 2026 Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale Kardeşlerim), serie turca di Canale 5, racconta una gara scolastica all’Istituto Ataman, un’ipotesi di evasione dal carcere e un matrimonio da sabotare.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia 2 su Canale 5

Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Il giovedì c’è anche la prima serata, mentre il sabato l’appuntamento è alle 14:30. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Giorno Fascia oraria su Canale 5 Da lunedì a venerdì 16:00 Giovedì Prima serata Sabato 14:30

All’Istituto Ataman due studenti sfidano i compagni per rappresentare la scuola

All’Istituto Ataman due studenti saranno scelti per rappresentare la scuola attraverso una competizione interna votata dagli alunni. Alla gara si iscrivono cinque coppie: Susen e Omer, Aybike e Berk, Asiye e Doruk, Harika ed Emir, Tolga e Ozge.

Durante la gara di ballo Ogulcan imbratta di vernice Omer. Il gesto fa rischiare l’espulsione a entrambi i ragazzi.

Sengul pensa di evadere per paura di perdere il suo posto in famiglia

Sengul teme che Gonul possa prendere il suo posto in famiglia. Dopo una colluttazione con una compagna di cella, comincia a meditare l’evasione dal carcere.

Nebahat tenta di far saltare il matrimonio di Akif e Suzan

Nebahat prova a sabotare il matrimonio di Akif e Suzan proiettando vecchie foto di lei insieme ad Akif. Il piano non va a buon fine, perché Harika la smaschera.

Ogulcan finisce in una fossa e poi viene accusato di furto

Ogulcan resta intrappolato in una fossa al cantiere. A salvarlo è Omer.

Burhan accusa poi Ogulcan di furto. Gonul risarcisce Burhan e lo convince a ritirare la denuncia.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia 2 su Canale 5? Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Il sabato l’appuntamento è alle 14:30, mentre il giovedì c’è anche la prima serata. Dove vedere in streaming Tutto per la mia famiglia 2? Tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2 sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La serie turca, titolo originale Kardeşlerim, va in onda in televisione su Canale 5. Cosa succede in Tutto per la mia famiglia 2 dal 16 al 21 novembre 2026? Nella settimana dal 16 al 21 novembre 2026 all’Istituto Ataman due studenti vengono scelti con una gara votata dagli alunni per rappresentare la scuola. Sengul pensa di evadere dal carcere e Nebahat tenta di sabotare il matrimonio di Akif e Suzan. Chi cerca di far saltare il matrimonio di Akif e Suzan in Tutto per la mia famiglia 2? Nebahat cerca di sabotare il matrimonio di Akif e Suzan proiettando vecchie foto di Suzan insieme ad Akif. Il piano non va a buon fine, perché Harika smaschera Nebahat.

Immagine di repertorio

Fonte: Mediaset Infinity