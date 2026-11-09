La Promessa, anticipazioni dal 9 al 15 novembre: Lorenzo, Angela e lo psichiatra

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2026, intorno alle 19:45-19:50, Lorenzo vuole sposare Angela a ogni costo e fa venire uno psichiatra alla tenuta. Sabato 14 novembre 2026 lo psichiatra dichiara che Angela non presenta disturbi mentali. Gli episodi sono anche su Mediaset Infinity.

I punti chiave La Promessa va in onda su Rete 4 ogni giorno da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2026, intorno alle 19:45-19:50.

Gli episodi de La Promessa sono disponibili anche su Mediaset Infinity.

Lunedì 9 novembre 2026 Martina confida a Curro di aver baciato un altro uomo.

Sabato 14 novembre 2026 lo psichiatra dichiara che Angela non presenta disturbi mentali.

Domenica 15 novembre 2026 Lorenzo riprende i preparativi per il matrimonio con Angela.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2026, Lorenzo vuole sposare Angela a ogni costo e fa venire uno psichiatra alla tenuta per mettere in dubbio la salute mentale della ragazza.

La Promessa va in onda ogni giorno intorno alle 19:45-19:50 su Rete 4, e gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity. Le anticipazioni delle ultime giornate potrebbero subire piccoli slittamenti nella programmazione.

Lunedì 9 e martedì 10 novembre: Martina confessa il bacio e arriva lo psichiatra

Lunedì 9 novembre 2026 Martina confida a Curro di aver baciato un altro uomo. Curro intuisce di chi si tratta, non chiede il nome e le consiglia di parlare con Jacobo.

Nella stessa puntata Petra offre a Samuel il denaro ricavato dalla vendita di un gioiello per salvare il rifugio. Curro chiede perdono a Donna Pía per averle sparato, mentre Enora riferisce a Toño che lo zio Nazario non approva la loro relazione.

Martedì 10 novembre 2026 Angela affronta il colloquio con lo psichiatra e prova a spiegargli le vere intenzioni di Lorenzo. Leocadia impedisce a Curro di entrare nella stanza di Angela.

Nello stesso episodio Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a scoprire chi abbia baciato Martina, senza sapere che è proprio lui. Alcune aziende si ritirano dagli accordi per la licenza del motore di Manuel.

Mercoledì 11 e giovedì 12 novembre: Curro sfida Lorenzo e Petra si occupa del rifugio

Mercoledì 11 novembre 2026 Curro affronta Lorenzo e gli promette che libererebbe Angela anche da un istituto psichiatrico. Curro si dice pronto a fuggire con lei pur di impedire il matrimonio.

Nello stesso episodio Manuel, esasperato dai problemi con le aziende, rischia una decisione impulsiva. Toño lo invita a riflettere per non rompere l’accordo con don Luis.

Giovedì 12 novembre 2026 Petra annuncia a Samuel che gestirà personalmente il rifugio, con l’aiuto di Prudencio. Candela e Simona vogliono far visita allo zio di Enora, ma Enora le ferma prima che lo raggiungano.

Teresa trova il coraggio di parlare con don Cristóbal del loro bacio e gli dice che non le è dispiaciuto.

Venerdì 13 e sabato 14 novembre: lo psichiatra dichiara che Angela sta bene

Venerdì 13 novembre 2026 Carlo torna alla tenuta, ma María scopre che Pía e Samuel hanno pesato sulla sua decisione e teme che non voglia riavvicinarsi. Carlo le dice che devono avere una conversazione importante.

Nello stesso episodio Adriano cerca di convincere Jacobo a perdonare Martina, pur soffrendo per ciò che prova per lei. Lo psichiatra conclude i colloqui con Angela e si prepara a comunicare la diagnosi.

Sabato 14 novembre 2026 lo psichiatra dichiara che Angela non presenta disturbi mentali. Curro continua comunque a temere le mosse di Lorenzo, che non sembra disposto a rinunciare alle nozze.

María e Carlo litigano duramente e rifiutano entrambi di lavorare insieme. Al rifugio Candela e Simona si offrono di aiutare Petra.

Domenica 15 novembre: Lorenzo riprende i preparativi del matrimonio

Domenica 15 novembre 2026 Lorenzo riprende i preparativi per il matrimonio con Angela, convinto di aver superato l’ostacolo medico. Angela continua a opporsi e Curro non intende abbandonarla.

Jacobo chiede scusa a Martina e lei accetta. Poi Jacobo le rivela che a fargli cambiare atteggiamento è stato Adriano, l’uomo che Martina ha baciato, e Martina ne resta turbata.

Alla tenuta arriva un comandante dell’esercito, che chiede di parlare urgentemente con don Cristóbal per una questione riguardante Manuel.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa su Rete 4? La Promessa va in onda ogni giorno su Rete 4 intorno alle 19:45-19:50. Le anticipazioni delle ultime giornate potrebbero subire piccoli slittamenti nella programmazione. Dove posso vedere gli episodi de La Promessa in streaming? Gli episodi de La Promessa sono disponibili su Mediaset Infinity. La serie va in onda anche su Rete 4, ogni giorno intorno alle 19:45-19:50. Cosa succede ad Angela ne La Promessa dal 9 al 15 novembre 2026? Lorenzo vuole sposare Angela a ogni costo e fa venire uno psichiatra alla tenuta per mettere in dubbio la salute mentale della ragazza. Sabato 14 novembre 2026 lo psichiatra dichiara che Angela non presenta disturbi mentali. Domenica 15 novembre 2026 Lorenzo riprende i preparativi per il matrimonio. Chi ha baciato Martina ne La Promessa? Martina ha baciato Adriano. Domenica 15 novembre 2026 Jacobo le rivela che a fargli cambiare atteggiamento è stato proprio Adriano, e Martina ne resta turbata.

Immagine di repertorio

Fonte: Wonder Channel