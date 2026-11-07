La Promessa, anticipazioni dal 9 al 15 novembre 2026: le trame delle sette puntate su Rete 4

di Redazione ZON

In sintesi. La Promessa, serie spagnola ambientata all’inizio del Novecento, va in onda su Rete 4 da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2026 alle 19.50, con replica alle 7.00 del giorno dopo. Le anticipazioni della settimana ruotano attorno al bacio di Martina e alla salute mentale di Ángela, con sette puntate.

I punti chiave La Promessa va in onda su Rete 4 da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2026, con sette puntate alle 19.50.

Rete 4 trasmette la replica de La Promessa alle 7.00 del giorno dopo ogni puntata.

Il 9 novembre 2026 Martina rivela a Curro di aver baciato un altro uomo.

Il 14 novembre 2026 lo psichiatra assicura a tutti che Ángela non ha problemi mentali.

Un’altra anticipazione indica le 19.40 invece delle 19.50 come orario di La Promessa su Rete 4.

Attenzione: spoiler. La Promessa, la serie spagnola ambientata all’inizio del Novecento, va in onda su Rete 4 da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2026 alle 19.50, con replica alle 7.00 del giorno dopo. Al centro della settimana ci sono il bacio di Martina e la salute mentale di Ángela.

Cosa succede da lunedì 9 a mercoledì 11 novembre 2026

Lunedì 9 novembre 2026 Martina rivela a Curro di aver baciato un altro uomo. Curro la invita a parlare con Jacobo e non le chiede chi sia, perché lo sa già.

Sempre lunedì 9 novembre 2026 Petra offre a Samuel i soldi della vendita del gioiello per salvare il rifugio. Curro chiede scusa a Donna Pía per averle sparato e i due si riconciliano. Enora comunica a Toño che lo zio Nazario non accetta la loro relazione.

Martedì 10 novembre 2026 Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a scoprire chi ha baciato Martina, senza sapere che l’uomo è proprio Adriano. Ángela affronta una nuova seduta con lo psichiatra e prova a convincerlo delle vere intenzioni di Lorenzo. Leocadia impedisce a Curro di vederla.

Sempre martedì 10 novembre 2026 Samuel crolla davanti a Petra per l’imminente chiusura del rifugio. Teresa confida a Petra che il bacio con don Cristobal ha avuto per lei un significato più profondo di quanto vorrebbe ammettere. Le imprese che avevano stretto accordi con Manuel per la licenza del motore si tirano indietro.

Mercoledì 11 novembre 2026 Toño impedisce a Manuel di rompere l’accordo con don Luis. Curro assicura a Lorenzo che, se riuscirà a far rinchiudere Ángela in manicomio, lui la libererà e fuggiranno insieme.

Cosa succede da giovedì 12 a domenica 15 novembre 2026

Giovedì 12 novembre 2026 Petra informa Samuel che si occuperà lei del rifugio, con l’aiuto di Prudencio. Teresa confessa a don Cristobal che il bacio non l’ha infastidita.

Venerdì 13 novembre 2026 María non è felice del ritorno di Carlo, tornato solo perché Donna Pía e Samuel l’hanno praticamente costretto. Carlo dice a María che devono parlare. Lo psichiatra sta per esprimere la diagnosi su Ángela.

Sabato 14 novembre 2026 lo psichiatra assicura a tutti che Ángela non ha problemi mentali, ma Curro non crede che ci siano stati progressi. María e Carlo litigano e si rifiutano di lavorare uno accanto all’altra. Le cuoche si offrono con entusiasmo per aiutare Petra nella gestione del rifugio.

Domenica 15 novembre 2026 Jacobo si scusa con Martina, che accetta le scuse. Jacobo le confessa poi che è stato Adriano a fargli cambiare idea. Lorenzo intende riprendere i preparativi del matrimonio dopo la diagnosi di Ángela. Arriva un Comandante dell’esercito, che chiede a don Cristobal di parlare subito con Manuel.

Dove le anticipazioni non coincidono su orario e puntate

Il programma della settimana indica La Promessa su Rete 4 alle 19.50. Un’altra anticipazione indica invece le 19.40 e colloca a domenica 8 novembre 2026 le scene di Jacobo con Adriano e di Ángela con lo psichiatra, che il programma della settimana fissa a martedì 10 novembre 2026.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa dal 9 al 15 novembre 2026? Secondo il programma della settimana, La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19.50, con replica alle 7.00 del giorno dopo. Un’altra anticipazione indica invece le 19.40, quindi l’orario va controllato nel palinsesto. Su quale canale va in onda La Promessa? La Promessa va in onda su Rete 4. La settimana dal 9 al 15 novembre 2026 comprende sette puntate, da lunedì a domenica. Cosa succede ad Ángela ne La Promessa dal 9 al 15 novembre 2026? Il 10 novembre 2026 Ángela affronta una nuova seduta con lo psichiatra e prova a convincerlo delle vere intenzioni di Lorenzo. Il 14 novembre 2026 lo psichiatra assicura a tutti che Ángela non ha problemi mentali, ma Curro non crede che ci siano stati progressi. Chi ha baciato Martina ne La Promessa? Il 9 novembre 2026 Martina rivela a Curro di aver baciato un altro uomo. Secondo le anticipazioni del 10 novembre 2026 l’uomo è Adriano, ma Jacobo non lo sa e gli chiede aiuto per scoprire chi sia.

Immagine di repertorio

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Newsroom Italia