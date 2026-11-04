La Promessa, anticipazioni 7 e 8 novembre: il bacio che divide Jacobo e Martina

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de La Promessa di domenica 8 novembre 2026, in onda su Rete 4, Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a trovare l’uomo che ha baciato Martina, senza sapere che l’uomo è proprio Adriano. Sabato 7 novembre 2026 Martina tenta di ricucire il rapporto con Jacobo, mentre Angela è sotto pressione.

I punti chiave Sabato 7 novembre 2026 Martina cerca di ricucire il rapporto con Jacobo, ma si rifiuta di rivelargli l’identità dell’uomo che ha baciato.

Domenica 8 novembre 2026 Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a trovare l’uomo baciato da Martina, che è proprio Adriano.

Lunedì 9 novembre 2026 Leocadia impedisce a Curro di raggiungere la stanza di Angela.

Venerdì 13 novembre 2026 lo psichiatra ha finito le visite ed è pronto a dare la sua diagnosi sulla salute mentale di Angela.

La Promessa, soap spagnola alla quinta stagione, va in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica in access prime time e il sabato in prime time.

Attenzione: spoiler. Nella puntata de La Promessa di domenica 8 novembre 2026, Jacobo chiede ad Adriano una mano per scoprire chi abbia baciato Martina. Adriano non sa di essere proprio quell’uomo.

Cosa succede sabato 7 novembre 2026 nella puntata in prime time

Sabato 7 novembre 2026 Martina cerca di ricucire il rapporto con Jacobo. Vuole convincerlo che il bacio con l’altro uomo non abbia avuto alcun significato, ma si rifiuta di rivelargli la sua identità.

Nella stessa puntata Angela è a pezzi e rischia di mettersi nei guai. Lo psichiatra la provoca e continua a consigliarle di accusare Curro di tutto.

Cosa accade domenica 8 novembre 2026 tra Jacobo, Adriano e Martina

Domenica 8 novembre 2026 Jacobo è furioso. Chiede ad Adriano di aiutarlo a trovare l’uomo che Martina ha baciato, senza immaginare che sia proprio il ragazzo a cui si sta rivolgendo.

Le cuoche inventano una scusa con Teresa per allontanarsi dalla tenuta per qualche ora senza destare sospetti.

Angela affronta una nuova seduta con lo psichiatra. Tenta di convincerlo che dietro tutto il male subito ci sia Don Lorenzo, che continua a esercitare su di lei una forte pressione.

Curro è molto preoccupato per Angela. Cerca in ogni modo di raggiungerla nella sua stanza per offrirle il proprio supporto.

Come prosegue la settimana fino a venerdì 13 novembre 2026

Lunedì 9 novembre 2026 Curro vorrebbe stare con Angela, ma Leocadia gli impedisce di raggiungere la sua stanza. Nello stesso giorno Samuel, sempre più triste per la chiusura del rifugio, ha un crollo davanti a Petra. Lei non perde la speranza e cerca di dargli coraggio.

Venerdì 13 novembre 2026 Adriano incoraggia Jacobo a perdonare Martina e a lottare per il loro amore. Soffre all’idea di doverla lasciare andare.

Nella puntata di venerdì 13 novembre 2026 lo psichiatra ha finito le visite ed è pronto a dare la sua diagnosi sulla salute mentale di Angela.

Dove vedere La Promessa su Rete 4

La Promessa, soap spagnola giunta alla quinta stagione, va in onda dal lunedì alla domenica nell’access prime time di Rete 4. Il sabato va in onda nel prime time.

Domande frequenti Cosa succede a La Promessa domenica 8 novembre 2026? Jacobo è furioso e chiede ad Adriano di aiutarlo a trovare l’uomo che Martina ha baciato. Non immagina che sia proprio Adriano. Nella stessa puntata Angela affronta una nuova seduta con lo psichiatra e Curro cerca di raggiungerla nella sua stanza. Chi ha baciato Martina a La Promessa? Nelle anticipazioni dell’8 novembre 2026 l’uomo che ha baciato Martina è Adriano. Adriano non sa di essere lui l’uomo che Jacobo cerca. Martina si rifiuta di rivelare a Jacobo l’identità dell’uomo. Su quale canale e quando va in onda La Promessa? La Promessa va in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica, nell’access prime time. Il sabato la soap va in onda nel prime time. Le anticipazioni non indicano l’orario preciso di inizio. Cosa succede ad Angela a La Promessa il 13 novembre 2026? Venerdì 13 novembre 2026 lo psichiatra ha finito le visite ed è pronto a dare la sua diagnosi sulla salute mentale di Angela. Il giorno prima delle anticipazioni sulla diagnosi, l’8 novembre, Angela tenta di convincerlo che dietro il male subito ci sia Don Lorenzo. Perché Samuel è triste a La Promessa il 9 novembre 2026? Lunedì 9 novembre 2026 Samuel è sempre più triste per la chiusura del rifugio e ha un crollo davanti a Petra. Petra non perde la speranza e cerca di dargli coraggio.

Immagine di repertorio

Fonte: ComingSoon.it