di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di martedì 24 novembre 2026 sono 02, 06, 11, 19, 22, 24, 25, 27, 40, 41, 49, 51, 61, 65, 71, 72, 75, 76, 80, 85. Numero Oro 75.

I punti chiave Numero Oro: 75

Doppio Oro: 75, 76

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di martedì 24 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 24/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 02 06 11 19 22 24 25 27 40 41 49 51 61 65 71 72 75 76 80 85 Numero Oro 75 Doppio Oro 75 76

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma giovedì 26 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it