di Danilo Iammancino

Il 13 novembre, alla presentazione dello studio della CGIA di Mestre sul settore dei giochi, il direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Mario Lollobrigida, ha spiegato che gli strumenti oggi disponibili contro il gioco online illegale non bastano. L’oscuramento dei siti, ha detto, aiuta, ma i portali gemelli e i cloni permettono di aggirare i blocchi. Per questo ha chiesto di cambiare approccio anche nell’informazione ai consumatori.

Il punto di partenza è la concessione. In Italia l’offerta di gioco a distanza con vincite in denaro è riservata a chi ottiene l’autorizzazione dell’ADM, secondo le regole del decreto legislativo 41 del 2024. Quando sono state assegnate le nuove concessioni, l’Agenzia ne ha attribuite 52 a 46 operatori, e lo stesso Lollobrigida ha ricordato che il nuovo sistema è in funzione da un anno.

Verificare se un sito è autorizzato richiede pochi minuti e due passaggi. Il primo è cercare il numero di concessione, che gli operatori in regola riportano nelle sezioni legali o a piè di pagina. Il secondo è confrontarlo con l’elenco dei concessionari autorizzati al gioco a distanza pubblicato sul portale dell’ADM, dove compaiono anche i siti abilitati: nome della società, indirizzo web e numero devono coincidere. Un logo si copia con facilità, la corrispondenza con l’elenco ufficiale no.

Esistono segnali che consigliano di fermarsi prima di registrarsi: un numero di concessione assente o che non risulta nell’elenco, un indirizzo web diverso da quello autorizzato, un reindirizzamento verso un altro dominio. Lo è anche un’iscrizione che si completa con la sola e-mail, perché sui siti in regola l’apertura del conto richiede l’identificazione dell’utente, con documento oppure con SPID o CIE. Anche le offerte che arrivano tramite i social vanno trattate con cautela: l’ADM ha spiegato di avere margini d’intervento limitati sulla pubblicità degli operatori illegali su quei canali.

Sul mercato regolato anche le condizioni delle offerte sono tracciabili. Ne è un esempio la guida di Goal ai bonus casino senza deposito: per ogni operatore analizzato in dettaglio riporta numero di licenza, requisiti di puntata e durata, dati che si possono mettere a confronto con l’elenco dell’ADM.

I concessionari devono poi mettere a disposizione strumenti di tutela: identificazione dell’utente, limiti di spesa, autoesclusione e messaggi di prevenzione. L’autoesclusione, attraverso il Registro unico degli autoesclusi, blocca l’accesso al gioco a distanza presso tutti i concessionari e impedisce di aprire nuovi conti.

Sui siti non autorizzati il quadro cambia. Secondo Lollobrigida, gli operatori illegali cercano di agganciare i giocatori, minori compresi, senza chiedere documenti. Il direttore ha ricordato anche che chi gioca su queste piattaforme commette a sua volta un illecito, e che all’ADM arrivano spesso segnalazioni su operatori illegali attraverso il canale pensato per i concessionari.

Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Per chi ha bisogno di supporto, il Telefono Verde Nazionale per il Gioco d’Azzardo dell’Istituto superiore di sanità, 800 558822, è un servizio anonimo e gratuito.