di Redazione ZON

In sintesi. Netflix porta in catalogo dal 24 novembre 2026 il documentario Rob Lowe: l’outsider, diretto da Chris Smith, che racconta oltre quarant’anni di carriera dell’attore. È il titolo di punta delle uscite Netflix dal 23 al 29 novembre 2026, insieme alla docuserie Il caso Karen Read e al film The Mosquito Bowl, in arrivo il 25 novembre 2026.

I punti chiave Netflix pubblica il documentario Rob Lowe: l’outsider, diretto da Chris Smith, il 24 novembre 2026.

La docuserie Il caso Karen Read ha tre episodi ed è su Netflix dal 23 novembre 2026.

Il film The Mosquito Bowl, diretto da Peter Berg, dura 127 minuti e arriva su Netflix il 25 novembre 2026.

Il documentario Chiara, diretto da Leandro Manuel Emede, è su Netflix dal 23 novembre 2026 e dà la parola a Chiara Ferragni.

Il documentario One Last Order: l’ultimo turno di Sighle Williams, su Netflix dal 24 novembre 2026, segue una donna di Gainesville, in Florida, che per 37 anni ha lavorato a un drive thru.

Netflix porta in catalogo dal 24 novembre 2026 il documentario Rob Lowe: l’outsider, diretto da Chris Smith, che ripercorre oltre quarant’anni di carriera dell’attore. È il titolo di punta della settimana dal 23 al 29 novembre 2026, insieme alla docuserie Il caso Karen Read e al film The Mosquito Bowl.

Di cosa parla Rob Lowe: l’outsider

Il documentario segue Rob Lowe dagli esordi come idolo delle adolescenti negli anni Ottanta fino alla consacrazione televisiva. L’attore racconta il successo precoce, gli scandali che hanno rischiato di distruggere la sua reputazione e la conquista di una seconda possibilità.

La sinossi presenta il film come il racconto di come Lowe sia diventato una delle star più longeve di Hollywood. Il ritratto, si legge nella descrizione, attraversa fragilità, ambizioni e riscatto.

Le date delle uscite Netflix della settimana

Titolo Genere Data su Netflix Chiara Documentario 23 novembre 2026 Il caso Karen Read Docuserie true crime 23 novembre 2026 Rob Lowe: l’outsider Documentario 24 novembre 2026 One Last Order: l’ultimo turno di Sighle Williams Documentario 24 novembre 2026 The Mosquito Bowl Drammatico, guerra 25 novembre 2026

Cosa guardare su Netflix, genere per genere

Per chi ama i documentari, la docuserie Il caso Karen Read ha tre episodi. Ricostruisce la morte di John O’Keefe, poliziotto di Boston trovato senza vita nella neve davanti a un’abitazione del Massachusetts, e i due processi a carico della compagna Karen Read, accusata di averlo investito con l’auto.

Il documentario Chiara, diretto da Leandro Manuel Emede, dà la parola a Chiara Ferragni, che racconta la propria versione sul caso del Pandoro. One Last Order: l’ultimo turno di Sighle Williams segue invece una donna di Gainesville, in Florida, che per 37 anni ha lavorato a un drive thru.

Tra i film, The Mosquito Bowl è un dramma di guerra diretto da Peter Berg e uscito nel 2026, che dura 127 minuti. Nel cast ci sono Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis, Brent Comer e Pat McAfee. Arriva su Netflix il 25 novembre 2026.

Per ridere c’è lo spettacolo comico Nate Bargatze: Good For Nathan, in cui il comico americano parla di sensori di parcheggio troppo zelanti, vita matrimoniale e una chat di famiglia fuori controllo.

Per i più piccoli arriva Sesame Street, nuova rivisitazione di Sesamo apriti con i personaggi storici, i segmenti preferiti dai fan e nuovi giochi. Nel cast figurano Chris Knowings, Suki Lopez e Alan Muraoka.

Le altre serie in arrivo entro il 29 novembre 2026

Il calendario Netflix dal 23 al 29 novembre 2026 comprende anche la seconda stagione di Nido di vipere, il film Quasimodo – L’anima di Parigi e un nuovo medical drama norvegese.

Domande frequenti Quando esce su Netflix il documentario su Rob Lowe? Il documentario Rob Lowe: l’outsider esce su Netflix il 24 novembre 2026. È diretto da Chris Smith e ripercorre oltre quarant’anni di carriera dell’attore, dagli esordi negli anni Ottanta alla consacrazione televisiva. Quando esce The Mosquito Bowl su Netflix? The Mosquito Bowl arriva su Netflix il 25 novembre 2026. È un dramma di guerra diretto da Peter Berg, dura 127 minuti e ha nel cast Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis, Brent Comer e Pat McAfee. Di cosa parla la docuserie Il caso Karen Read su Netflix? La docuserie Il caso Karen Read, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026, ha tre episodi. Ricostruisce la morte del poliziotto di Boston John O’Keefe, trovato senza vita nella neve davanti a un’abitazione del Massachusetts, e i due processi a carico della compagna Karen Read, accusata di averlo investito con l’auto. Quando esce il documentario Chiara su Netflix? Il documentario Chiara esce su Netflix il 23 novembre 2026. È diretto da Leandro Manuel Emede e dà la parola a Chiara Ferragni, che racconta la propria versione sul caso del Pandoro. Cosa c’è di nuovo su Netflix dal 23 al 29 novembre 2026? Tra il 23 e il 29 novembre 2026 Netflix pubblica i documentari Chiara, Rob Lowe: l’outsider e One Last Order, la docuserie Il caso Karen Read e il film The Mosquito Bowl. Il calendario comprende anche lo spettacolo comico Nate Bargatze: Good For Nathan, Sesame Street, la seconda stagione di Nido di vipere e il film Quasimodo – L’anima di Parigi.

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Fonte: Radiomusik Tv Blog · Storie della visione · Netflixmania.it