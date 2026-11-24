di Redazione ZON

In sintesi. La Superluna del Castoro è visibile martedì 24 novembre 2026 in Italia. La Luna è piena alle 15:53, quando il Sole è ancora alto, quindi si vede solo dal sorgere, tra le 16:10 di Milano e Napoli e le 16:25 di Palermo. La Luna è ben visibile anche il 23 e il 25 novembre 2026.

I punti chiave La Luna è piena alle 15:53 del 24 novembre 2026, in pieno giorno, e la Superluna del Castoro si vede solo dal sorgere della Luna.

La Luna sorge alle 16:10 a Milano e a Napoli, alle 16:15 a Roma e alle 16:25 a Palermo.

Secondo l’astrofisico Gianluca Masi, la Superluna del Castoro appare poco più del 6% più grande di una Luna piena media.

La Luna appare piena per circa tre giorni, dal 23 al 25 novembre 2026.

La prossima Superluna, la «Superluna Fredda», è il 24 dicembre 2026 alle 02:28, con la Luna a circa 356.740 chilometri dalla Terra.

La Superluna del Castoro è visibile martedì 24 novembre 2026: la Luna è piena alle 15:53, in pieno giorno, e sorge tra le 16:10 e le 16:25 da Milano a Palermo.

Al momento del plenilunio la distanza dalla Terra è tra 360.766 e 360.768 chilometri, a seconda dei calcoli. La distanza media Terra-Luna è di 384.400 chilometri.

A che ora sorge la Superluna nelle città italiane

Alle 15:53 il Sole è ancora alto, quindi la Superluna si vede solo dal suo sorgere sull’orizzonte orientale. Il momento coincide con il tramonto del Sole.

Città Sorgere della Luna il 24 novembre 2026 Milano 16:10 Napoli 16:10 Roma 16:15 Palermo 16:25

Gli orari cambiano di qualche minuto a seconda del punto di osservazione. Per Roma un altro calcolo indica le 16:12.

Per guardarla non servono telescopi: basta un orizzonte libero verso est, meglio se lontano dalle luci della città. Un binocolo aiuta a distinguere i dettagli della superficie, mentre un teleobiettivo permette di fotografarla accanto a monumenti e paesaggi.

La Luna resta visibile per tutta la notte e raggiunge la massima altezza dopo la mezzanotte. Si trova nella costellazione del Toro, vicino alle Pleiadi e ad Aldebaran, ma la sua luce rende difficile distinguere le stelle più deboli.

La differenza di dimensioni rispetto a una Luna piena normale è piccola

Una Superluna può apparire fino al 14% più grande e fino al 30% più luminosa di una Luna piena all’apogeo, cioè al punto di massima distanza dalla Terra. Senza un confronto diretto, per esempio due foto scattate con lo stesso sfondo, la differenza è difficile da cogliere.

Per l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, questa Superluna appare poco più del 6% più grande di una Luna piena media. Masi aggiunge:

«Si tratta di variazioni tutt’altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento.»

Vicino all’orizzonte la Luna sembra enorme per un effetto di percezione chiamato illusione lunare, dovuto al confronto con edifici, alberi e colline. Lo strato di atmosfera più spesso attraversato dalla luce può inoltre colorarla di giallo o arancione.

Dove vederla in Italia, con un orizzonte libero verso est

Tra i punti panoramici indicati per l’osservazione ci sono questi cinque:

il Gianicolo a Roma, dove la Luna sorge dietro i tetti e le cupole del centro storico;

il Parco degli Acquedotti a Roma, con gli archi romani come cornice;

il Monte Conero, nelle Marche, dove la Luna sorge dal mare poco dopo le 16:00;

la Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, con lo stesso effetto sull’Adriatico;

il Golfo di Orosei, in Sardegna, dove la Luna sorge verso le 16:30.

Se il cielo è coperto restano altre due serate e una diretta

Nubi e maltempo in arrivo possono rendere difficile l’osservazione al Nord Italia. La Luna appare piena per circa tre giorni, dal 23 al 25 novembre 2026, quindi restano altre occasioni.

Il Virtual Telescope Project trasmette le immagini in diretta streaming su YouTube. L’inizio è previsto alle 16:30 del 24 novembre 2026.

Perché si chiama Superluna del Castoro e quando arrivano le prossime

Il termine «Superluna» è di origine giornalistica, non astronomica. Indica una Luna piena che avviene entro il 10% dell’intervallo di distanze più vicino al perigeo, il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra.

Il perigeo di questo mese arriva il 25 novembre 2026 intorno alle 22:00, a circa 359.346-359.347 chilometri dalla Terra. Il plenilunio lo precede di circa 30 ore.

Il nome «del Castoro» viene dalla tradizione nordamericana. Novembre era il periodo in cui i castori rinforzavano tane e dighe prima del gelo. Secondo un’altra interpretazione, era la stagione in cui venivano preparate le trappole per catturarli.

La Superluna del Castoro è la seconda del 2026, dopo quella del 3 gennaio. La prossima è la «Superluna Fredda» del 24 dicembre 2026 alle 02:28: la Luna sarà a circa 356.740 chilometri dalla Terra, la Luna piena più vicina dell’anno.

Poi arrivano la «Superluna del Lupo» il 22 gennaio 2027 e quella «della Neve» nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2027. Il conteggio delle Superlune consecutive cambia: sono quattro se si arriva a febbraio 2027, tre se ci si ferma a gennaio.

Domande frequenti A che ora si vede la Superluna del Castoro il 24 novembre 2026? La Luna è piena alle 15:53, ma il Sole è ancora alto e la Superluna si vede solo dal suo sorgere. La Luna sorge alle 16:10 a Milano e a Napoli, alle 16:15 a Roma e alle 16:25 a Palermo. Gli orari cambiano di qualche minuto a seconda del punto di osservazione. Dove vedere la Superluna del Castoro in Italia? Serve un orizzonte libero verso est, meglio se lontano dalle luci della città. Tra i punti panoramici indicati ci sono il Gianicolo e il Parco degli Acquedotti a Roma, il Monte Conero nelle Marche, la Costa dei Trabocchi in Abruzzo e il Golfo di Orosei in Sardegna. Quanto è più grande una Superluna rispetto a una Luna piena normale? Una Superluna può apparire fino al 14% più grande e fino al 30% più luminosa di una Luna piena all’apogeo. Per l’astrofisico Gianluca Masi, la Superluna del Castoro è poco più del 6% più grande di una Luna piena media. Senza un confronto diretto la differenza è difficile da cogliere. Perché si chiama Superluna del Castoro? Il nome «del Castoro» viene dalla tradizione nordamericana. Novembre era il periodo in cui i castori rinforzavano tane e dighe prima del gelo. Secondo un’altra interpretazione, era la stagione in cui venivano preparate le trappole per catturarli. Quando è la prossima Superluna dopo quella del Castoro? La prossima è la «Superluna Fredda» del 24 dicembre 2026 alle 02:28. La Luna sarà a circa 356.740 chilometri dalla Terra, la Luna piena più vicina dell’anno. Seguono la «Superluna del Lupo» il 22 gennaio 2027 e quella «della Neve» nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2027.

Fonte: Geopop ·