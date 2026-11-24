di Redazione ZON

In sintesi. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Obesity, le brevi camminate a passo svelto regolano la glicemia meglio di una camminata unica della stessa durata. La ricerca ha coinvolto 30 adulti tra i 18 e i 45 anni, in sovrappeso o obesi, che hanno camminato 45 minuti al giorno per 6 settimane.

I punti chiave Lo studio pubblicato sulla rivista Obesity ha coinvolto 30 adulti tra i 18 e i 45 anni, in sovrappeso o obesi.

Il gruppo delle brevi sessioni ha camminato con pause di circa 5 minuti, per 45 minuti al giorno, 5 giorni a settimana, per 6 settimane.

Il gruppo delle brevi sessioni ha avuto una regolazione del glucosio migliore, più tempo nell’intervallo glicemico target e una variabilità glicemica minore rispetto al gruppo della sessione unica.

Secondo le ricerche disponibili, ogni ora in più trascorsa seduti si associa a un aumento del 3,5% del rischio di diabete di tipo 2.

Il 24 novembre 2026 l’Associazione Diabetici Bergamaschi offre misurazioni gratuite della glicemia davanti alla Casa di Cura San Francesco, in via IV Novembre 7 a Bergamo.

Uno studio pubblicato sulla rivista Obesity indica che le brevi camminate a passo svelto regolano la glicemia di persone obese o in sovrappeso meglio di un’unica camminata della stessa durata.

La glicemia è il livello di zucchero nel sangue. Se ne parla in questi giorni per lo studio e per la Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra ogni anno il 14 novembre.

Che cosa ha rilevato lo studio sulle camminate

Il gruppo che ha camminato a brevi sessioni ha ottenuto una regolazione del glucosio migliore del gruppo che ha camminato in modo continuo. Ha anche passato più tempo nell’intervallo glicemico target e ha avuto una variabilità glicemica minore durante le attività quotidiane.

Era già noto che brevi pause di camminata veloce migliorano il glucosio dopo i pasti più di una sessione unica con la stessa quantità di attività. Secondo la ricostruzione dello studio, questo è però il primo trial randomizzato a mostrare il beneficio nella vita di tutti i giorni, sull’intera giornata.

Come sono stati divisi i 30 partecipanti

I partecipanti sono 30 adulti tra i 18 e i 45 anni, in sovrappeso o obesi. Dichiaravano di stare seduti più di 6 ore al giorno e di fare meno di 6.500 passi quotidiani.

Gruppo Come ha camminato Programma Brevi sessioni Pause di circa 5 minuti distribuite nella giornata 45 minuti al giorno, 5 giorni a settimana, per 6 settimane Sessione unica Una sola camminata continua al giorno 45 minuti al giorno, 5 giorni a settimana, per 6 settimane

La durata media dell’intervento è stata di 5,7 settimane. Entrambi i gruppi hanno mantenuto la dieta abituale, senza cercare di perdere peso.

I ricercatori dell’Università del Colorado e del CNRS francese hanno usato un dispositivo Fitbit per controllare che i partecipanti seguissero il programma, e l’adesione è risultata alta in entrambi i gruppi. Hanno poi valutato la risposta metabolica con un test endovenoso di tolleranza al glucosio e con sensori cutanei per il monitoraggio continuo.

Perché la distribuzione dell’attività può contare quanto la quantità

Audrey Bergouignan, autrice corrispondente dello studio, è direttrice della ricerca al CNRS e professoressa associata all’Università del Colorado Anschutz Medical Campus. Ha commentato così i risultati:

«I nostri risultati suggeriscono che il modo in cui distribuiamo l’attività fisica durante la giornata potrebbe essere altrettanto importante quanto la quantità di attività svolta».

Secondo le ricerche disponibili, ogni ora in più trascorsa seduti si associa a un aumento del 3,5% del rischio di diabete di tipo 2. Il dato vale indipendentemente dall’attività fisica totale settimanale.

Che cosa c’entra la glicemia con l’obesità e il diabete

L’eccesso di grasso corporeo, soprattutto viscerale, favorisce l’insulino-resistenza. In questa condizione muscoli, fegato e tessuto adiposo rispondono meno all’insulina e il glucosio tende ad accumularsi nel sangue.

L’insulino-resistenza può evolvere in prediabete e in diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è la forma più comune della malattia e può svilupparsi gradualmente, senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali.

A Bergamo il 24 novembre 2026 si misura la glicemia gratis

Martedì 24 novembre 2026 i volontari dell’Associazione Diabetici Bergamaschi offrono misurazioni gratuite della glicemia all’ingresso della Casa di Cura San Francesco, in via IV Novembre 7 a Bergamo. Ai visitatori danno anche informazioni su diabete, prevenzione e controlli.

L’iniziativa rientra nelle attività legate alla Giornata Mondiale del Diabete. Il simbolo internazionale della ricorrenza è il cerchio azzurro.

Domande frequenti È meglio camminare poco più volte al giorno o una volta sola? Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Obesity, in adulti in sovrappeso o obesi le brevi camminate a passo svelto hanno regolato la glicemia meglio di un’unica camminata della stessa durata. Il gruppo delle brevi sessioni ha anche passato più tempo nell’intervallo glicemico target. Quanto hanno camminato i partecipanti allo studio sulla glicemia? I 30 partecipanti hanno camminato 45 minuti al giorno, 5 giorni a settimana, per 6 settimane. Un gruppo ha fatto pause di circa 5 minuti distribuite nella giornata, l’altro una sola camminata continua. Che cos’è la glicemia? La glicemia è il livello di zucchero nel sangue. Nello studio pubblicato su Obesity è stata valutata con un test endovenoso di tolleranza al glucosio e con sensori cutanei per il monitoraggio continuo. Che rapporto c’è tra obesità e diabete di tipo 2? L’eccesso di grasso corporeo, soprattutto viscerale, favorisce l’insulino-resistenza: muscoli, fegato e tessuto adiposo rispondono meno all’insulina e il glucosio tende ad accumularsi nel sangue. L’insulino-resistenza può evolvere in prediabete e in diabete di tipo 2. Dove si misura la glicemia gratis a Bergamo il 24 novembre 2026? I volontari dell’Associazione Diabetici Bergamaschi offrono misurazioni gratuite della glicemia all’ingresso della Casa di Cura San Francesco, in via IV Novembre 7 a Bergamo. Ai visitatori danno anche informazioni su diabete, prevenzione e controlli.

Fonte: Corriere della Sera · la Repubblica · BergamoNews