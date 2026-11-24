di Redazione ZON

In sintesi. Il Diario personale di Papa Francesco è un libro pubblicato a novembre 2026 dalla Libreria Editrice Vaticana, curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández. Raccoglie le annotazioni private di Jorge Mario Bergoglio scritte tra il 1992 e il 2024, tra paura, visioni spirituali e una crisi spirituale. Il volume costa 16 euro ed esce in cinque lingue.

I punti chiave Il Diario personale di Papa Francesco esce a novembre 2026 per la Libreria Editrice Vaticana e costa 16 euro.

Il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, ha curato il volume, che esce in cinque lingue e viene diffuso in 94 Paesi.

Jorge Mario Bergoglio usò come diario un’agenda del 1992, dal 20 dicembre 1992 al 18 agosto 2024, con annotazioni intermittenti.

Papa Leone XIV ha dato il consenso alla pubblicazione, e il lavoro di selezione dei testi è durato un anno.

Bergoglio descrive nel diario una crisi spirituale durata circa due anni, dall’inizio del 2021 al 2022.

Il Diario personale di Papa Francesco esce a novembre 2026 per la Libreria Editrice Vaticana. Raccoglie le annotazioni private di Jorge Mario Bergoglio scritte tra il 1992 e il 2024.

Il 24 novembre 2026 il nome «bergoglio» è tra le tendenze di Google Italia, con oltre 1.000 ricerche. Il motivo è l’uscita di questo libro, che mostra il lato più intimo del Papa argentino.

Chi ha curato il Diario e da dove nasce

Il libro è curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e amico di lunga data di Francesco. Esce in cinque lingue, con diffusione in 94 Paesi. Il sottotitolo è «Il Bergoglio più autentico dalle sue carte private». Il prezzo è 16 euro.

Il testo nasce da un’agenda del 1992, che Bergoglio non aveva usato come tale. Dal 20 dicembre 1992 la adoperò come diario, con annotazioni intermittenti fino al 18 agosto 2024. L’agenda ha la copertina di plastica nera, risale ai tempi di Buenos Aires ed era conservata a Casa Santa Marta.

Nel prologo il cardinale Fernández racconta di aver visto la «vecchia agenda» un pomeriggio a Santa Marta. Francesco gli disse: «Vedrete voi». Il cardinale ne parlò poi a Leone XIV, che diede il consenso alla pubblicazione. Il lavoro di selezione è durato un anno.

Le fonti consultate indicano un numero diverso di pagine: 176 in una, 160 nell’altra.

Che cosa scrive Bergoglio: paura, visioni e una crisi spirituale

Tra le annotazioni compare un essenziale «Ho paura», legato al timore di essere inadeguato al ruolo o di poter «fare del male» al prossimo. Bergoglio scrive anche di «stanchezza» e di problemi di salute già dagli anni Novanta. Meno di un anno prima della morte chiese alla Madonna «di prendersi cura di me e di aiutarmi».

Il diario riporta «visioni spirituali». Bergoglio annota: «Ho visto il diavolo», una volta «dalla macchina» e un’altra «nel coro» durante una Messa. Ne percepiva la presenza anche nel viaggio in Cile del 2018 e nel governo della Curia. Scrive di aver lottato con il Rosario: «La Vergine mi ha salvato».

Il Papa descrive inoltre una «crisi spirituale» durata circa due anni, dall’inizio del 2021 al 2022, quando la malattia si aggravò. In cappella scrive di aver parlato con il Signore: «Ha sorriso… Ho sentito lo sguardo misericordioso di Gesù».

Perché il cardinale Fernández lega il Diario agli ultimi documenti di Francesco

Secondo il cardinale Fernández, il filo rosso del libro è il «discernimento degli spiriti», che Bergoglio aveva ereditato da sant’Ignazio di Loyola. Il curatore indica due «documenti di sintesi dell’ultimo Francesco»: l’esortazione apostolica C’est la confiance (2023) e l’enciclica Dilexit nos (2024).

La prima è stata scritta per i 150 anni dalla nascita di Teresa di Lisieux. La seconda riguarda il cuore di Gesù Cristo. Per Fernández entrambe uniscono la «fiducia intensa e consolante in un Dio d’amore» alla «dedizione agli altri», nate da quella «esperienza spirituale».

Un’altra annotazione riguarda il viaggio a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù del 2023. Francesco visitò Fatima e davanti alla Madonna non pronunciò una parola. In una nota di ottobre scrisse: «Ho guardato e ho chiesto».

Domande frequenti Cos’è il Diario personale di Papa Francesco? È un libro pubblicato a novembre 2026 dalla Libreria Editrice Vaticana. Raccoglie le annotazioni private di Jorge Mario Bergoglio scritte tra il 1992 e il 2024 su un’agenda con la copertina di plastica nera, risalente ai tempi di Buenos Aires. Quanto costa il Diario personale di Papa Francesco? Il Diario personale di Papa Francesco costa 16 euro. Il volume esce in cinque lingue ed è diffuso in 94 Paesi. Chi ha curato il diario di Papa Francesco? Il diario è stato curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e amico di lunga data di Francesco. Il lavoro di selezione dei testi è durato un anno. Cosa scrive Papa Francesco nel suo diario? Jorge Mario Bergoglio annota paura, stanchezza e problemi di salute già dagli anni Novanta. Riporta anche «visioni spirituali», come «Ho visto il diavolo», e una crisi spirituale di circa due anni, dall’inizio del 2021 al 2022. Chi ha autorizzato la pubblicazione del diario di Papa Francesco? Il cardinale Víctor Manuel Fernández ha parlato del progetto a Papa Leone XIV, che ha dato il consenso alla pubblicazione. Francesco, quando il cardinale gli mostrò la vecchia agenda a Santa Marta, gli disse: «Vedrete voi».

Fonte: Vatican News · Avvenire