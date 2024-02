Chiara Ferragni e Fedez in crisi: lui è andato via di casa

di Rita Milione

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe giunta al capolinea, è quanto riporta Dagospia, secondo cui il rapper avrebbe lasciato casa a Milano domenica scorsa e non sarebbe più tornato. Ad aver mandato in tilt i due, sarebbe stato l’atteggiamento del cantante nei confronti della moglie, quando si è trovata ad affrontare un momento di grande difficoltà con il caso della beneficenza associata ai pandori Balocco.

Già lo scorso anno, dopo Sanremo, le voci di una rottura tra i due erano piuttosto frequenti. Il rapper era stato protagonista con il bacio dato a Rosa Chemical, anche quando i riflettori sarebbero dovuti essere rivolti solamente a sua moglie

Stando a quanto riportato da Dagospia, l’imprenditrice digitale avrebbe maturato la decisione di prendere le distanze dal marito, dopo che durante il Pandoro Gate, lui non l’ha supportata come si sarebbe aspettata e, anzi: “Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo” si legge sulla testata di Roberto D’Agostino. Inoltre, Fedez si sarebbe anche concesso un viaggio a Miami con la sua assistente, dopo il quale avrebbe poi lasciato definitivamente casa.