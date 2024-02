Salerno, in progetto spiagge tra S. Teresa e Porto Masuccio

di Antonio Jr. Orrico

In corso un vero e proprio stravolgimento. Sono in atto, infatti, gli ultimi atti di progettazione e verifica, in attesa della programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione, per la riqualificazione della fascia costiera di Salerno. Il tratto che va da Piazza Della Libertà a Piazza Concordia, infatti, sarà con ogni probabilità trasformato definitivamente. Il progetto è redatto da studio Giannattasio e Thetis, e si baserà sulla valorizzazione dell’intero Waterfront della città storica, riqualificando e valorizzando gli spazi urbani preesistenti.

Gli spazi urbani di Salerno, infatti, saranno oggetto di nuove iniziative. In particolare, si parla della passeggiata del Lungomare Trieste, la nuova Piazza della Libertà, le piazze Concordia e Mazzini ed il porto turistico Masuccio Salernitano. Oggetto della trasformazione sarà anche la spiaggia di Santa Teresa, per la quale è prevista la trasformazione di una nuova identità morfologica ambientale, con il suo ampliamento.

Inoltre, è in progetto la realizzazione di nuove spiagge lungo l’intera linea di costa oggetto di intervento, in grado di restituire e rafforzare tutto il lungomare attraverso una forte e nuova identità: il recupero del rapporto con il mare e della città storica.